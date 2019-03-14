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Android Q Beta Ekran Kaydı Özelliğini Getiriyor

By Selin Polat

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Android Q beta

Bazı özelliklerin nadiren de olsa önce iOS’da ve sonra Android’de göründüğünü biliyoruz. Techusiast adlı YouTube kanalına göre, Android Q Geliştirici Önizlemesi Beta 1 Ekran Kaydı özelliğine sahip ve bu yılın başındaki söylentileri onaylıyor.

Google Pixel alt dizininde yer alan bir kullanıcı, Beta kullanıcılarının Ayarlar -> Sistem -> Gelişmiş -> Geliştirici Seçenekleri -> Özellik ayarlarına gidip “settings_screenrecord_long_press” özelliğini etkinleştirebileceğini açıklar. Ardından, başlangıçta Power (Güç) tuşuyla başlatılan Screenshot düğmesine uzun basarak ekran kaydını başlatabilirsiniz.

Bir iletişim kutusu sizden kayıt seslendirmesini onaylamanızı ve dokunuşları göstermenizi isteyecek, daha sonra kayıt başlayacak. Saat 7:30’daki işaretten sonra yukarıdaki videoda nasıl yapıldığını görebilirsiniz.

Güç menüsü, PIN kodunuzu yazmaya başladığınızda yalnızca kilit ekranından erişilebilen Acil Durum seçeneğini de sunar. Önceki söylentiler ayrıca Sensor Privacy, Wi-Fi WPA3 ve 5G desteğine de işaret ediyordu. Tüm bu özelliklerin, Google I/O’nun gerçekleştiği 7 Mayıs – 9 Mayıs arasında resmen ilan edilmesini bekliyoruz .

KaynakGsmarena
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