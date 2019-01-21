Android Q Çıkış tarihi, Özellikleri ve Söylentileri

2019 yılının şüphesiz en çok yeniliklerden birisi Google’ın Android Q sürümüdür. Geçen yıl Ağustos ayında Android Pie sürümünün yayınlanmasından itibaren, birçok amiral gemisi ve yüksek donanımlı akıllı telefonlar bu güncellemeye sahip oldu. Şimdi ise 2019 yılının en büyük yeniliklerinden olan Android Q hakkında yavaş yavaş özellikler netleşmeye başladı.

Android Q ne zaman çıkıyor? Hangi özellikler eklenecek? Hangi telefonlar Android Q destekleyecek? Şu anda, bu soruları çoğunlukla tarihsel veriler ve sızıntılar yoluyla yanıtlayacağız. Aynı zamanda Google IO 2019 yaklaşırken daha somut gerçekleri öğreneceğiz.

Geçen yıl piyasaya sürülen birçok telefon, hali hazırda Android Pie güncellemesine sahip. Telefonların özellikle yapay zeka ve batarya ömrü üzerine önemli geliştirmeleri olan Pie sürümü, oldukça ses getirmişti. Bir nevi beklentileri oldukça yükseğe çıkaran Pie sürümü, Android Q için sadece bir basamak oldu. Bu da beklentilerin bir nevi arşa kadar ulaşmasına yaradı.

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Kısa Açıklama

Android Q nedir? Android’in henüz onaylanmamış bir sürümü

Android’in henüz onaylanmamış bir sürümü Android Q’yu ne zaman alabilirsin? Belirsiz

Belirsiz Android Q’nun maliyeti nedir? (Varsayılan olarak) ücretsiz bir güncelleme olacak

Android Q Çıkış Tarihi

Google, Android Q’nun ne zaman çıkacağını duyurmadı. Aynı zamanda yazılım lideri, bir sonraki işletim sistemi sürümünün bile Android Q olarak adlandırılacağını bile kabul etmedi. Ancak her sürümün alfabedeki bir sonraki harfe ilerlemesi göz önüne alındığında, Android Q oldukça güvenli bir iddia oluyor. Yani KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo ve Pie.

Android 9 Pie’nin çıkış tarihi şayet yakınsa, bunu Google’ın Mart ayının başında resmi olarak duyurmasını bekleyebiliriz. Belki de, geçen yılki sürümde olduğu gibi, aynı gün geliştiricilere yayınlanan bir alfa yapısını başlatabilirler. Ancak en iyi tahmin, yine Android Pie gibi, Android Q sürümünün de adı Ağustos başında gerçekleştirmesi muhtemel.

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Android Q’yu ne zaman alabileceğinize gelince, bu daha fazla bir zor düşünmeye sebep olabilir. Google’ın geçmiş işletim sistemi güncelleme zamanlamasına göre, bu muhtemelen Ağustos 2019’un ortasında olacak ve bu sadece Google Pixel telefonlarında. Diğer Android telefonlara yayılması, 2019 boyunca ve hatta 2020’ye kadar sürecek.

Android Q Özellikleri

Google’ın yazılım geliştirmelerine yönelik her yıl düzenli olarak yapılan Google IO, bu yılda gerçekleştirilecek. Google IO 2019, Android Q özelliklerine derin bir dalış yapacak. Tabi ki, toplantı sırasında sızdırılacak bilgiler sayesinde, Google’ın mobil işletim güncellemesinden ne gibi özellikler bekleyeceğinizi bilmemiz mümkün.

Sistem Genelinde Karanlık Mod

İlk büyük sızıntı ve Android Q’ya ilk gerçek bakışımızı sağylayan, XDA Developers sitesinden geldi. İddiaya göre yeni bir işletim sisteminin, Ocak 2019’da hala yapım aşamasında olan bir sürümünü ele geçirdiler ve az çok ne gibi bir beklenti içinde olabileceğimizi gösterdiler.

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İlk sızıntıda açıklanan ve en önemli özelliklerden birisi sistem karanlık modudur. Genel olarak ayarlandığında Ekran Ayarları ve ana arayüz, Ayarlar ve Dosyalar koyu griye dönüşmektedir. Ses paneli, Hızlı Ayarlar ve Bildirimler gibi diğer parçalar, daha koyu arka planda görünmek için siyaha döner.

Geliştiriciler, karanlık modlara sahip olmayan uygulamaları, gece dostu renk düzenine geçmeye zorlayan bir seçenek de olduğunu iddia ettiler.

Daha Fazla İzin

XDA’nın sızıntısı, genelden özele doğru bir izinler değişikliğini de ortaya çıkardı.

Örneğin kullanıcılar, konum veya mikrofon erişimi gibi belirli şeyler için hangi uygulamalara izin verdiğine genel bir bakışı görebilir. Kameranıza, rehberinize, konumunuza vb. erişim verdiğiniz uygulamaları hızlı bir şekilde görmenizi sağlayan, izin öğesine göre filtrelemenizi sağlayan bir arama işlevi vardır.

Ayrıca her uygulamanın verilmiş olduğu izinlere bakabilir ve erişimin kapalı, açık veya yalnızca uygulama açıkken açık olup olmadığını belirlemek için ayrı ayrı geçiş yapabilirsiniz.

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Geliştirici Araçları

XDA sızıntısı tarafından açıklanan birçok yeni geliştirici aracı var, ancak hepsinin nasıl çalışacağı belli değil.

En son uygulamalara genel bakışta bir uygulama simgesine basıp tuttuktan sonra etkinleştirmenizi sağlayan serbest biçimli pencereler bulunuyor. Öte yandan, XDA ayrıca amacı biraz gizemli olan “Oyun Güncellemeleri Paket Tercihi” adlı bir özellik buldu.

“Masaüstü modunu zorla” başlıklı bir başkası, Android’i Samsung DeX tarzı harici bir ekrana sürükleyecek gibi görünüyor. Kullanıcı arayüzünün tamamı da bitmedi, ekran kaydı gibi bazı özellikleri tamamen anlaşılmaz hale getiriyor.

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Daha Fazla Özellik

Bir çift yeni erişilebilirlik ayarları da dahil olmak üzere, XDA sızıntısından bir kaç başka ihtimal daha söz konusu idi. Her ikisi de, bildirim iletilerinin ne kadar süre kalacağı ve farklı bildirimler için geçerli olduğu gibi seçenekleri barındırıyor. Birincisi, “harekete geçmenizi isteyen mesajlar” içindir, diğeri ise görünüşte basit hatırlatıcılarla gelen bildirimleri temsil ediyor. Bunları 30 saniye ile 2 dakika arasında kalacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Çok fazla şey görmedik, ancak Google’ın 2019’da başlarında Android’in bir sonraki sürümünü duyurmasının ardından, önümüzdeki haftalarda daha fazla sızıntı görebiliriz.