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Android Q Gelecek Samsung Akıllı Telefonları Liste Yenilendi

Güncelleme alacak olan Samsung modelleri için açıklamalar gelmeye devam ediyor. Android Q güncellemesini alacak olan Samsung akıllı telefonları ve tabletleri hangileri olacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Android Q

Android işletim sisteminin son amiral gemisi modeli olan Android Q işletim sistemi için sona gelindi. Yeni işletim sistemi sürümü Google tarafından sunuldu ancak markaların geçiş süreci her zaman olduğu gibi biraz zaman alacak gibi duruyor.

Bu noktada markaların Android Q alacak olan akıllı telefon modellerini de bir bir açıkladığını görüyoruz. Son olarak Huawei bu konuda bazı açıklamalar yapmış ve yeni arayüzünü alacak olan akıllı telefonlarını ortaya çıkarmıştı.

Hemen sonrasında ise Samsung tarafından beklenen açıklama geldi. Bu kez Samsung Android Q alacak modeller listesi için güncellemelerini yaptı ve yeni bir liste ortaya çıktı.

Android Q Alacak Modeller Hangileri?

Listeye baktığımız zaman beklentilerin karşılandığını söylemek yanlış olmaz. Öyle ki listede yer alan akıllı telefonlar zaten güncelleme alması beklenen modeller. Zaman içerisinde bu modellere ek olarak yeni serilerin eklenmesi de bekleniyor.

Android Q

Fakat şu an için açıklanan modellerin bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle eski modeller için zaman içerisinde yeni açıklamalar gelmesi bekleniyor. Yeni sürümü alacak olan akıllı telefonlar ise şöyle;

  • Galaxy S10 tüm seri
  • Galaxy S9 tüm seri
  • Galaxy Note 9
  • Galaxy A9
  • Galaxy A8
  • Galaxy A7
  • Galaxy A6+ (2018)
  • Galaxy J8+
  • Galaxy j6+
  • Galaxy J8
  • Galaxy J6
  • Galaxy Fold
  • Galaxy A80
  • Galaxy A70
  • Galaxy A50
  • Galaxy A40
  • Galaxy A30
  • Galaxy A20e
  • Galaxy A20
  • Galaxy A10
  • Galaxy M30
  • Galaxy M20
  • Galaxy M10

Sadece akıllı telefon modelleri için gelecek güncellemelerden söz etmek mümkün değil. Bunun dışında tablet modelleri için de güncellemeler söz konusu olacak. Güncelleme alacak olan tablet modelleri için yapılan açıklamaya göre liste ise şu şekilde;

  • Galaxy Tab S5e
  • Galaxy Tab S4
  • Galaxy Tab A 10.1 (2019)
  • Galaxy Tab A 10.5 (2018)

Şimdilik güncelleme alacak olan tablet ve akıllı telefonlar bu şekilde açıklandı. Bunun dışında dediğimiz gibi zaman içerisinde yeni akıllı telefonların ve tabletlerin de listeye eklenmesi bekleniyor. Güncelleme listesinin değiştiğini görebiliriz.

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