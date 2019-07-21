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Android Q Kablosuz Kulaklık Güncellemesi Alacak

Android Q kablosuz kulaklık modelleri için yeni düzenlemeler sunacak. Android Q işletim sistemi güncellemesi sonrasında nasıl bir fark göreceğiz? Google'ın bu konuda planları neler?

By İbrahim Kızılırmak

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Android Q

Akıllı telefonlar için en çok tercih edilen aksesuar modelleri kulaklıklar olarak karşımıza çıkıyor. Kablosuz kulaklıkların burada etkisinin oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Son dönemde iyiden iyiye yaygınlaşmaya başlayan kablosuz kulaklıklar için yeni bir döneme gireceğimizi de belirtelim. Android Q güncellemesi önemli değişiklikler sunacak.

Elde edilen bilgilere göre Google bu konuda özel bir çalışma yapıyor. Kablosuz kulaklık modellerinin Android akıllı telefonlarından daha kolay yönetilebilmesi adına yapılacak olan düzenlemeler, işi bir hayli kolaylaştırmış olacak. Hemen güncellemenin detaylarına ve yeni sistemin neler sunacağına geçelim.

Android Q Kablosuz Kulaklıklar Hakkında Bilgi Verecek

Yeni sistemin, detaylı bir bilgilendirme menüsü sunduğunu görmek mümkün olacak. Kulaklıklar Android Q işletim sistemi kullanan bir akıllı telefona bağlandığı zaman, telefon kulaklık hakkındaki bilgileri çekebilecek. Kulaklığın üzerinde veriler değerlendirilecek ve kulaklıkların ne kadar şarjı kaldığı konusunda bilgi verilebilecek.

Sadece genel bir gösterim sunulduğunu söylemek yanlış olur. Bu noktada gösterimin daha farklı olacağını ekleyelim. Her kulaklık teki için ayrı ayrı şarj durumu hakkında bilgi paylaşımı yapılabilecek.

Kulaklıkların şarj durumları için ayrı yarı bilgilendirme yapılmasına izin verecek olan sistemin, şarj kutusu hakkında bilgi vereceğini de ekleyelim. Şarj kutusunda da şarj için ne kadar kapasite kaldığı konusunda bilgilendirmeye yer verilecek.

Android Q

Bu yeni bir sistem olarak karşımıza çıkacak olsa da tek yenilik olmayacak. Bunun yanında bir de cihazımızı bul özelliğinin sunulduğunu göreceğiz. Tıpkı Apple’ın sunduğu cihazımı bul sistemine benzer bir sistem geleceğinden söz ediliyor. Bu sistemi kullanarak, kulaklıkların konum bilgisini almak mümkün olacak. Tabii ki belli sınırlar içerisinde çalışan bir tespitten bahsedeceğiz.

Bluetooth üzerinden yapılacak olan eşleştirme sonrasında, kulaklıkların bağlantı duruma göre konum bilgisini almak da mümkün olacak. Yeni sistemlerin Android Q işletim sisteminden sonra kullanıma girmesi bekleniyor. Tabii ki destekli olarak sunulacak modeller tam olarak hangileri olacak ya da hangi akıllı telefonlarda destek sunulacak net değil.

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