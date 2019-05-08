Android Q Nedir? Hangi Özelliklere Sahip? İlk İzlenimler

Android işletim sisteminin son sürümü olan Android Q, bugün itibariyle resmiyete kavuştu. Google’ın düzenlemiş olduğuda yıllık geliştiriciler konferası Google I/O 2019’da Google’ın geliştirdiği yeni özellikler duyuruldu.

Bu özelliklerin başında Google Arama, Google Lens ve Google Asistan’a yeni özellikler yer alıyor. Yine benzer şekilde, Google şimdi Android Tema’da, Koyu Tema, yerleşik 5G desteği, Akıllı Cevap, Odaklama Modu ve daha fazlasını içeren yeni özellikleri de duyurdu. Tabi ki telefonlara hemen bu özellikler gelmiyor.

Google Android sitesinde yayınlanan ve Hangi Telefonlar Android Q Beta 3 Güncellemesini Destekliyor? makalemizde yer alan telefonlardan birine sahipseniz, Android Q Beta sürümünü test edeibilirsiniz.

Henüz yayınlanmayan ancak testler sonunda hataları giderilecek olan işletim sistemine, muhtemelen bu yılın sonuna doğru erişim sağlayabileceğz.

Android Q ile Gelen Özellikler

5G ve Katlanabilir Telefon Desteği Olacak

Android Q şimdi katlanabilir telefonları desteklemek için tasarlandı ve dahili 5G’yi destekleyen ilk işletim sistemi oldu. Google, daha hızlı bağlantı için geliştiricilerle iş birliği yapıyor.

Hatta Android Q’da oyun ve AR deneyimini geliştirmek için geliştiriciler sürekli çalışmaya devam ediyor.

İşitme Engelliler İçin Anlık Alt Yazı Desteği

Google’ın duyurduğu bir sonraki özellik, işitme engelli insanlar içindir. Şirket, tek bir dokunuşla, kullanıcının telefonunda ses çalan medyayı otomatik olarak ele alacak. Daha sonrasında videodaki sesleri doğrudan alt yazıya ekleyip ekrana sunacak. Başlıklar, konuşma algılanır algılanmaz görünmeye başlayacaktır ve bu, Wi-Fi veya mobil verilere ihtiyaç duymadan çalışacaktır.

Bildirimler için Akıllı Cevap Özelliği

Google, şimdi Android’deki bildirim sistemine dahil edilmiş yeni bir “Akıllı Yanıt” özelliğini kullanıma sundu. Yeni özellik, herhangi bir mesajlaşma uygulamasının bildirimlerde yanıt vermesini önerecek ve ayrıca kullanıcının bir sonraki eylemini öngörecektir. Yani olasılıkları otomatik olarak hesaplıyor.

Özel Gizlilik Ayarları

Android Q ile Google, kullanıcıların önemli kontrolleri tek bir yerde bulabilecekleri Ayarlar’ın altına özel bir “Gizlilik bölümü” getiriyor. Bu sayede kullanıcılar, uygulamalarla paylaştığı Konum verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacak.

Konum verilerini yalnızca kullanımdayken uygulamalarla paylaşmayı seçebilirler ve ek olarak, bir uygulamanın konumu arka planda bulunduğunda kullanıcılar paylaşmaya devam edip etmeme konusunda karar vermeleri için hatırlatıcılar da sunacak.

Odak Modu

Kullanıcıların telefon kullanımlarını daha iyi kontrol edebilmelerini sağlamak için Google, dikkat dağıtmadan odaklanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir “Odak modu” sunuyor.

Kullanıcılar dikkat dağıtıcı buldukları uygulamaları seçebilir ve Odak modundan çıkıncaya kadar herhangi bir şekilde çalışmalarını engeller. Ayrıca Google, Family Link’i uygulamasını Dijital Wellbeing’e sahip her cihazın bir parçası haline getiriyor. Android Q ayrıca telefonu yeniden başlatmadan güvenlik güncellemeleri yapmanıza da izin verecek.