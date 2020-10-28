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Android Tabanlı EMUI 11 Artık Sona Gidiyor

Huawei, 2021'de Harmony OS'a geçeceği için artık Android tabanlı EMUI 11 son sürüm olarak piyasada...

Muhammed Arslan

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Android Tabanlı EMUI 11 Artık Sona Gidiyor

Huawei’nin EMUI 11 arayüzü Android 11 yerine Android 10’a dayanıyor. Üreticinin mevcut durumuna bakıldığında bu hiç de şaşırtıcı değil. Bununla birlikte teknoloji devi, Harmony OS adı verilen kendi işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Çinli blog tarafından yayınlanan bir gönderiye göre, Android tabanlı EMUI 11 artık sonlanacak. Huawei Tüketici İşletme Grubu’nun yazılım departmanı başkanı Wang Chenglu, EMUI 11’in artık Harmony OS’un bir parçası olarak kullanılacağını ileri sürdü. Üstelik halihazırda kısmi bir geçiş var gibi görünüyor.

Huawei, gelecek yılın ikinci yarısında Harmony OS tarafından desteklenen telefonları piyasaya sürmeyi planlıyor. Ayrıca EMUI’nin artık var olmasına gerek kalmayacağı için EMUI 11’i son sürüm haline getirecek söylentiler de var.

Android Tabanlı EMUI 11 Artık Sona Gidiyor

Genel olarak Huawei’nin gelecek yıl yeni bir işletim sistemine geçiş yapacağını görmek mantıklı. Bu nedenle EMUI 12’yi geliştirmenin bir anlamı yok. Harmony OS’nin beta sürümü, uygun cihazların bu yılın sonlarında test etmesi için mevcut olacak.

Bu cihazlardan bazılarının yüksek kaliteli tabletleri içereceği bildirildi. Huawei ayrıca EMUI 11 çalıştıran cihazların Harmony işletim sistemine yükseltmeyi ilk alan cihazlar olacağını açıkladı.

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KaynakGizmoChina
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Android Haberleri

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