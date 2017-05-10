Android Telefon, Tablet, Custom ROM Nasıl Yüklenir? (Resimli Anlatım)

Android, Marshmallow ve Lollipop‘un OS’nin ne kadar gelişmiş olduğuna dair mükemmel örnekler olmasıyla harika ve açık bir platformdur. Yine de, kaputun altında daha fazla potansiyel var ve telefonunuzu veya tabletinizi geliştirmeye yönelik kılavuzumuz size cihazınızdan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi gösterir.

Android’i Nasıl Kurabilirsiniz: Özet

Android‘i kurmak için, cihazınızda Geliştirici Modu‘nu ve USB hata ayıklamasını etkinleştirmeniz, ardından PC’nize bağlamanız gerekir. OneClickRoot gibi ücretsiz üçüncü parti yazılımlar Android telefonunuzu veya tabletinizi kökten basitleştirir, ancak alternatifler mevcuttur.

Ayrıca, telefonunuzu veya tabletinizi, Stump Root kullanan bir PC olmadan Root edebilirsiniz. Aşağıdakileri Android’i Root etme ilgili rehberimizde bunlara tümüyle anlatacağız.

Android Cihazlarda Root Nasıl Yapılır?: Ayrıntılı Rehber

Rakiplerine kıyasla Android platformunun en büyük avantajlarından biri, kullanıcıların kişisel beğenilerine ve gereksinimlerine göre cihazları nasıl özelleştirebilecekleri. Bunun nihai ifadesi bir telefona root yapmaktır. Android, özelleştirilebilir olsa da, üreticilerin sıklıkla işletim sisteminin en üstüne koyduğu yazılım katmanları sınırlayıcı olabilir. Root yapma, bu engelden kurtulmanın, cihazın her alanına erişmenin ve sisteminizin tüm kontrolünü ele geçirmenin bir yoludur. Bu özellikte, Marshmallow, Lollipop veya Android‘in eski bir sürümünü çalıştıran bir cihazın root kurmanın temel prensiplerini ve kaçınılması gereken tuzaklardan bazılarını göstereceğiz.

Bu yeni başlayanlar için bir rehber, bu nedenle rootlu bir telefon elde etmek için deneyimli bir teknisyen olmanız gerekmez. Ancak, telefonunuzu tamamen kullanışsız hale getirebilmek için potansiyel de dahil olmak üzere bazı riskler söz konusudur; bu nedenle, bu yolda ilerlemeyi düşünmeden makaleyi tam olarak okumanızı ve mümkünse eski bir telefonda pratik yapmanızı öneririz. Bu söyleniyor, bir telefon root atma aslında oldukça basittir ve yararları dikkatli kullanıcılar için risklerden daha ağır basmaktadır.

Android Telefon Veya Tableti Nasıl Rootlayabilirim: Root Yapmak Ne Demektir?

Bir Android cihazını Root yapma işlemi, işletim sisteminin ayrıcalıklı veya tam kontrolünü elde etme ve hatta işletim sistemini çalıştıran yazılım alma işlemidir. Fikir, Root erişimini sağlamakta ve bunun neden “Root yapma” olarak bilinmesini sağlamaktır.

Bir Android akıllı telefonu veya tableti “root yapmak”, bir iPhone’un “jailbreak” edilmesi ile aynıdır.

Android Telefonumu Veya Tabletimi Neden Root Yapmam Gerekir?

Android şimdi olgunlaşmış bir platform ve Root yapma argümanlarının birkaç yıl önce bu günlerde biraz daha az su tutması mantıklı. Google, kullanıcı deneyimini hassaslaştırmak için çok çalıştı ve şu anki yineleme – 6.0 Marshmallow – Froyo ve Gingerbread‘in karanlık günlerinden çok uzakta yaşayan dağınık olmayan bir sanat eseridir.

Sorunlar, telefon üreticileri üzerine kendi arabirimlerini koyduklarında ortaya çıkar. Android‘in gelişmesinden çok, genellikle işleri daha yavaş, daha çirkin ve daha karışık hale getiriyorlar. Öyleyse, önceden yüklenmiş uygulamaların ölümcül günahı vardır, çoğu zaman stok sürümleri işlevlerini çoğaltır ve kaldırılamaz.

Bu sadece kullanıcıdan değerli bir depolama alanını almakla kalmaz, aynı zamanda para harcadığınız bu pahalı cihazın aslında size ait olmadığını ileri sürer. Böyle bir deneyim istiyorsanız, Apple Store‘a gitmek muhtemelen iyi bir fikirdir ve en azından yükseltmeye karar verdiğinizde cihazı iyi bir para karşılığında satabilirsiniz.

İyi haber, bu şekilde olması gerekmez. Cihazınızın her yönünü kontrol etmek isterseniz, erişim uygulamalarını seçmek webin ve arabirimin kendisinin kendisine ait olmak zorundaysa, Root yapma katı seçenek olarak kalır. Süreç serbesttir, çok uzun sürmemeli ve birçok durumda geri döndürülebilir.

Tabii ki hantal önceden yüklenmiş yazılım paketleri istemiyorsanız, o zaman böyle taktik kullanan bir üreticiden telefon almamanın daha kapitalist yaklaşımı vardır. Bunun yerine, Nexus 5X ve onun büyük kardeşi Nexus 6P‘yi içeren Google’daki Nexus serisini veya Motorola’dan bir Moto G, Moto X Play veya Moto X Style‘ini alabilirsiniz; bunların hepsi minimumda işinizi rahatlatacaktır.

Zaten başka bir Android telefonunuz varsa ya da özellikle birine göz kulak olmanız ve yalnızca yazılım konusunda istekli değilseniz, root yapma, hayallerinizdeki cihazı inşa etmenize izin verebilir. Telefonunuzu root yapma konusundaki artıları ve eksileri daha ayrıntılı bir şekilde görmek isterseniz daha detaylı araştırmalar yapmanız gerekir.

Android Root Yapmak Tehlikeli midir?

Root yapmak beş dakikalık bir iş değildir. Karar biraz düşünceye ihtiyaç duyar. Birincisi, telefonunuzu root yapmak garantinizi kesinlikle geçersiz kılacaktır. Üreticiler bunu yapmanızı istemiyor, Google bunu yapmanızı istemiyor ve sorun yaşarsanız herhangi bir müşteri desteğini alamayacaksınız … ve muhtemelen sorun yaşarsınız. En kötü senaryo telefonunuzu tuğladan bir farksız olacak.

Bu, öylesine hayal kırıklığına uğradığınızı telefonunuzu duvara çarpacağınız anlamına gelmez; Root yapma yanlış giderse, telefonunuzun sahip olacağı teknolojik yetenekleri vardır. İşlem yönergelerine göre sıfırlama işlemi de yapabilirsiniz.

Güvenlik daha ciddi bir endişe haline geliyor. Android kullanıcılarına yönelik kötü amaçlı saldırılar hakkında okuduğunuz raporların çoğunda, köklü cihazlar veya kesinlikle Google Play Store‘da bulunmayan yazılımlar bulunur. Dolayısıyla standart bir kurulumdan daha risklidir.

Ancak bu çok önemlidir; araştırmalarınızı yaparsanız, işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmekten korkmayın ve yazılım sorunları çözmenin zaman harcamanız boşuna olmasın, root yapma büyük ölçüde özgürleştirici olabilir ve size gerçekten kendi cihazınızı verir. Unutmayın, başlamadan önce önemli her şeyi, tercihen bir PC veya bulut servisine yedekleyin.

Herkes Android’i Root Yapabilir Mi?

Tavsiyemizi root yapma ile ilgili riskleri göz önünde bulundurarak, bir şeyler ters giderse hayatta kalabiliyorsanız, yalnızca cihazınızda yapmanız gerekir. Zaten şüpheleriniz varsa, muhtemelen işleri daha iyi bilen birine bırakmak en iyisidir. Bunun yeni başlayanlara ait bir rehber olduğunu söyledik – ki bu ancak bu root yapma herkes için uygun demek değildir.

Root yapma hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, ana cihazınıza geçmeden önce uygulamak için eski, ucuz bir telefon kullanın veya satın alın.

Android 6.0 Marshmallow Çalıştıran Bir Aygıta Root Yapmak

Ekim 2015’te piyasaya sürülmesinden bu yana, Android 6.0 Marshmallow güncellemesi yavaş yavaş Android topluluğuna dönüşüyor. Android’in nispeten yeni bir versiyonu olarak kaldığı için, aslında yazılımı çalıştıran telefonların sayısı hala oldukça düşüktür. Yazı yazarken şu ana kadar sadece bir avuç büyük üreticiler yakında telefonları için Marshmallow güncellemesini yayınladılar, ancak önümüzdeki birkaç ay boyunca bu artışın hızla gerçekleşmesini bekliyoruz.

Bu yokluk, marka yeni cihazlarını kurmak isteyenler için çok az seçeneğin mevcut olduğu anlamına geliyor. Araştırmalarımız yalnızca Google’ın kendi Nexus telefon modelleri ve LG G4 için çözümler buldu.

Bu yolların tümü, bootloader’ın kilidini açma, aygıtları silmek, yeni bir çekirdek yüklemek ve daha sonra hepsinden daha basit ama birçok yeni başlayanlar için bir sorun olacak bir özel ROM kurmakla ilgilidir. Hacker topluluğu, sürecin bir bölümünü otomatikleştiren ve biraz daha az korkutucu hale getirecek araçlar üretmek zorunda kaldığımız şu an için birkaç ay tutmanızı öneririz.

Root yapma olaylarının çoğu, daha önce üzerinde çalışmış olan diğer kişilerle konuşarak sorunları düzeltmeyi gerektirdiğinden, deneyimli bilgisayar korsanlarının sizin yanına gitmesine ve telefon sorunlarınızın ortaya çıkmasına neden olabilecek tüm kötü niyetli hataların önüne geçmesine izin vermek iyi bir fikirdir. Unutmayın, bir adım önde olmak sizi öncü yapar, iki adım önde olmak sizi bir kurban yapar.

Android’i Nasıl Root Yapabilirim? Android Lollipop’a veya Önceki Sürümlere Root Yapma İçin Adım Adım Rehber

Bilinen ilk şey, cihazınızda bir ‘root my phone’ düğmesinin bulunmamasıdır. Ayrıca belirli telefonların kolayca rootlanabileceği tamamen net değildir. Bu nedenle, özel ROM’ları veya root özellikli uygulamaları düşünmeye başlamadan önce, belirli Android telefonunuzu veya tabletinizi araştırmanız gerekir.

İyi bir arama terimi “[model adı] nasıl root yapılır” şeklindedir. Çoğu zaman muhtemelen bu tür bir şey için en iyi kaynak olan XDA Developers adlı bir web sitesine bir bağlantı bulacaksınız. Burada, telefonunuzun her biri farklı numaralar ve kodlar içeren birçok modeli olduğunu keşfedebilirsiniz. Avrupa modelleri, Kuzey Amerika’lı kuzenlerinden farklıdır; dünyanın diğer bölgelerindekiler gibi.

Tam birimi bulmak için telefonunuzdaki Ayarlar‘a gidin ve Genel> Telefon Hakkında‘ya gidin, ardından Model numarasını kontrol edin. Bazı Android modellerinde Telefon Hakkında menüsündeki Donanım Bilgileri seçeneğinde bulabilirsiniz.

Ayrıca, hangi Android’i kullandığınızı öğrenmek isteyeceksiniz; bu nedenle, Ayarlar> Genel> Telefon Hakkında‘ya gidin ve Android sürümünü kontrol edin. Yine bazı telefonlar bunu Yazılım Bilgileri altında alacaktır.

Kullandığınız yöntem ne olursa olsun, Telefonunuzu root yapmadan önce yapmanız gereken bir diğer iş, geliştirici modunu açmaktır. Bunu yapmak için Ayarlar> Genel> Telefon Hakkında bölümüne gidin ve şimdi Geliştirici olduğunuzu belirten bir mesaj görene kadar yapı numarası üzerine birkaç kez dokunun. Ardından, Ayarlar> Genel‘e geri döndüğünüzde, menüde Geliştirici Seçenekleri‘nin göründüğünü göreceksiniz, buna hafifçe vurun ve USB hata ayıklamasının etkinleştirildiğinden emin olun.

Akıllı telefonunuzun model bilgileriyle donatılmış haldeyken, telefonunuzu kurmak için varolan yöntemi izleyebilirsiniz. Bu kılavuzu yazarken ofiste bulduğumuz eski bir LG G3 kullandık ve önerilen birkaç farklı araç bulduk. En çekici olanı bir dizi Android telefonunu rootlandırma işlemi için basit bir süreç vaat eden bir web sitesi olan OneClickRoot‘du. Siteyi ziyaret edersiniz, telefonunuzu bulabilir, ücretsiz yazılımı indirebilir ve daha sonra telefonunuzu PC’nize bağlayıp root prosesini çalıştırırsınız. SuperOneClick, Unlock Root, Z4Root ve Universal AndRoot gibi diğer indirilebilir Root araçlardan birkaçı var, ancak cihazınızın desteklenip desteklenmediğini kontrol etmeniz gerekecek.

OneClickRoot yöntemi aslında çalışmadığından, bir telefon aramaya çalışmanın potansiyel tehlikeleri bizim için hemen ortaya çıktı. Telefonumuz listede göründü, model numarasına uyuyordu, ancak cihazımın henüz uygun olmadığını söyleyen bir mesaj geldiğinde, umarım gelecekte eklenecek gibi görünüyordu. Bir sohbet seçeneği vardı, ancak aramanızı sürdürmeye karar verdik. Birkaç sitede önerilen başka bir yazılım denedik, ancak bu sefer program birkaç denemeden sonra birden fazla kopyasını indirdikten sonra PC’mizde çalışmıyordu.

Bunu söyleyebiliriz çünkü Root yapma yolunun bu tür hayal kırıklığı ile dolması mümkündür. Bu meraklılar tarafından işletilen çok fazla bir topluluk çabası ve dolayısıyla işler umduğunuz gibi ortaya çıkmazsa forumlarda çok fazla vakit geçirmeyi bekleyebilirsiniz. Tabii ki, yukarıdakilerden herhangi birini deneyebilir ve ilk etapta çalıştığını görebilirsiniz, ki bu bizim Stump Root ile başlasaydık, tecrübemiz olurdu.

Stump Root Kullanımı

Bu yazılım zekası aslında bir PC’ye ihtiyaç duymadan telefonunuzu root yapmanızı sağlar. Önce, Stumproot.org‘a gidip Stump root V1.2.0 İndirme seçeneğine tıklamalısınız. Bu işlemi yaptıktan sonra telefonunuzdaki uygulama çekmecesini açın, Dosya Yöneticisi’ni bulun ve indirilenler klasörünüze gidin.

Yüklemek için dokunduğunuz Stump-v1.2.0 apk‘ini göreceksiniz. Google çok korkutucu bir “bu app güvenliği atlarken kullanmayın” mesajı verir, ancak bu bir cihazı root yapmak için normal bir işlemdir. Uygulamayı yükleyin, ardından ana ekranda Grind düğmesine ve Stump Root telefonunuzu otomatik olarak kuracaktır. Şimdi yapılması gereken tek şey yeniden başlatmak ve keyfini sürmek.

Telefonum Rootlu Mu? Telefonumun Rootlu Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Root’lu bir telefonu ilk kez açtığınızda, Root’lu bir telefondan ayırt edilecek fazla bir şey yoktur. Hızlı bir şekilde emin olmak için, Google Play Store‘dan ücretsiz Root Denetleyicisi uygulamasını indirmektir. Yüklü uygulamanın sağ üst köşesindeki Kontrol düğmesine dokunmanız yeterlidir ve sisteminizin kısa bir taramasını yapar ve Root Erişiminiz olup olmadığını onaylar.

İnsanlar Android’i Neden Root’luyor?

Google Play Store‘dan indirilen ilk uygulamalardan bir tanesi, SuperSU olup Root uygulamaların sahip olduğu izinleri çeşitli ayarların yanında kontrol etmenize olanak tanır. Cihazınızı nasıl Root yapacağınıza bağlı olarak, SuperSU zaten yüklenmiş olabilir veya sisteminizde aynı şeylerden çoğunu yapan KingRoot adlı bir alternatif bulabilirsiniz.

Root erişimi gerektiren bazı çok kullanışlı uygulamalar vardır ve şimdi bunlardan herhangi birini telefonunuzdan kullanabilirsiniz. Gerçekten sisteminiz üzerinde tam bir yönetim elde etmek istiyorsanız, Device Control, CPU’nuzdaki hız sınırları, iç sıcaklık denetimleri ve Tasker gibi tüm derin ayarların seçeneklerine sahip mükemmel bir uygulamadır.

Telefonunuzun farklı koşullardaki davranışı gibi. Bu sonuncusu inanılmaz derecede faydalıdır, ancak başlangıçta anlam ifade etmek için korkutucu olabilir. Birkaç öğreticiyi çevrimiçi olarak aramayı öneririz ve bildiğinizden önce arayüzü çevireceksiniz. Cihaz Kontrolü, Busybox’ın düzgün çalışması için başka bir uygulama gerektirir; ancak, gerektiğinde yüklemek için doğru yere götürülürsünüz.

Telefonunuzu yedeklemek çok kullanışlı bir diğer özelliktir ve bu Google Play Store‘dan Titanium Backup uygulamasını indirerek başarılabilir. Yüklendikten sonra, kullanıcı verileriniz, uygulamalarınız veya her ikisinin yedeklerini yapmak için Titanium‘u kullanabilirsiniz. Uygulamanın üst kısmındaki Yedekle / Geri Yükle sekmesinde ilk tam yedekleme dokunduğunuzda, Menü> Toplu işlemler> Tüm kullanıcı uygulamalarını yedekle + sistem verileri öğelerine dokunup ardından yeşil onay işaretine dokunun.

Sisteminizi ince ayarlamak ve davranışını daha da özelleştirmek istiyorsanız, ancak daha nükleer Özel ROM rotanıza yönelmek istemiyorsanız, özel ROM’ların avantajlarından birçoğunuXposed Framework, güçlük çekmeden sunuyor. Bu, Google Play Store’da bulacağınız standart bir uygulama değil, bu nedenle çevrimiçi olarak aramanız gerekecek. Sadece XDA Geliştiricileri sitesine gidin, daha sonra yükleyin ve aslında aşağıdakileri yapan birçok çimdik paketinden indirin: ayarlayarak. Popüler seçenekler Tweakbox ve MoDaCo Araç Seti’dir.

Custom ROM’ları Android’e Nasıl Yükleyebilirim?

Birçok kişi telefonlarını kurmasının ana nedenlerinden birisi Custom ROM‘ları yüklemektir. Bunlar, cihazlardaki işletim sisteminin yerini alıyor ve çoğu zaman üreticilerin mevcut olmayan güncel Android sürümleri. En ünlü ROM’lar Cyanogenmod ve Paranoid Android’dir ve her ikisi de birçok ana Android çeşidinin şişmiş ürünlerine mükemmel alternatifler sunar. Özel bir ROM’u takmak, başka bir riskli girişimdir ve bu yalnızca yine sorunların oluşabileceği bilgisiyle yapılmalıdır. Optimize edilmemiş ROM’lar donanım sorunlarına neden olabilir, pili daha hızlı boşaltır ve artık bazı uygulamalar düzgün çalışmıyor demektir. Sonra elbette o eski ‘tuğla’ meselesi var.

Genellikle bir Custom ROM kurmadan önce Özel Bir Kurtarma oluşturmanız gerekir. Bu, cihazın sisteminizin yedeklenmesini, ROM’ları yüklemesine ve işler ters giderse tekrar geri getirmenin bir yolunu sağlayacaktır. En yaygın olanları Standart Kurtarma (bu, her Android telefonun bir parçasıdır), ClockworkMod (CWM) ve Team Win Recovery Project (TWRP) ‘dir.

TWRP Yöneticisi, ROM Yükleyici ve ROM Yöneticisi gibi uygulamalar, bu Custom Kurtarma özelliklerini oluşturma olanağına sahiptir ve ayrıca ROM’ları indirmenin ve bunları cihazınıza yüklemenin bir yolunu sağlar. Custom bir ROM’u yanıp sönüyorsa, oldukça zor bir iş olabilir; XDA Geliştiricileri veya mükemmel ROM’u yakalamak için izlemeniz gereken ayrıntılı adımları arayabileceğiniz mükemmel Cyanogenmod gibi siteleri kesinlikle ziyaret etmeniz gerekecek. Mektubun adımlarını izlemeye ve başlamadan önce birkaç kez okumanız son derece önemlidir. Aksi takdirde masanızda pahalı bir kağıt ağırlığına hızlı bir şekilde son verebilirsiniz.tüm uğraşlarınız boşa çıkabilir ve hüsrana uğrayabilirsiniz.

LG G3’mize CyanogenMod sitesinden indirdiğimiz özel bir ROM kurmak için TWRP Yöneticisi kullandık.

Özel ROM’ları yükleme sırası budur

Telefonunuza Root yapın

Belirli aygıtınız için ROM sürümünü bulun ve telefonunuza indirin

TWRP Yöneticisi’ni veya başka bir ROM yöneticisi uygulamasını indirin

Özel Kurtarma oluşturmak için ROM yöneticisini kullanın

Mevcut ROM’unuzu ve verilerinizi yedekleyin

Kurtarma moduna önyükleme yapmak için ROM yöneticisini kullanın

Mevcut ROM’u silin

Yeni ROM’u flash edin

Cihazınızı yeniden başlatın.

Mevcut ROM’unuzun yedekini oluşturmak, yüklediğiniz yeni dosyayı beğenmediyseniz veya telefonunuzu orijinal durumuna geri getirmek istiyorsanız yedeklemeyi geri yüklemek için bir ROM yöneticisi kullanabilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta CyanogenMod‘un ve diğer ROM’ların Google Play Store‘la standart olarak gelmemesi ve hizmetin yüklenmesi ile ilgili talimatları bulmak için CyanogenMod‘u veya ilgili ROM üreticisinin sitesini ziyaret etmeniz gerekecek olmasıdır. Zor değil, elbette bu kadar zorlaşmadınız, ancak hala yazılım indirmeyi ve Kurtarma modunu kullanarak sisteminize yüklemeyi gerektiriyor.

Fabrika Ayarlarına Geri Dön

ROM’lar ve Root erişimi ile denemeyi bitirdiyseniz, telefonunuzu, başladığınız zamana geri götürmenin basit bir yolu vardır. SuperSU uygulamasını açın, Ayarlar‘a gidin ve Tam Unroot seçeneğini seçin. Umarız cihazınız Root’tan çıkmış durumuna geri dönecektir.

Bu işe yaramazsa, yine de telefonunuzu unroot edebilirsiniz, ancak belirli telefonu araştırmayı ve belki XDA Geliştiriciler forumlarında birkaç soru sormayı içerecektir. Gerçi dostane bir grup, bu yüzden biraz vakit geçirmek kötü bir yol değil. Ayrıca, Android’in unroot‘u ile ilgili özel makalemize bakın.