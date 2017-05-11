Android Telefon, Tablet TV’ye Nasıl Bağlanır?

Büyük ekran TV’nizde Android telefonunuzda veya tabletinizdeki videoları veya fotoğrafları görmek ister misiniz? Bağlantı seçeneklerini bu kılavuzda açıklıyoruz.

Bir Android telefon veya tableti bir TV’ye bağlamak için desteklenen bir MHL/SlimPort (Micro-USB ile) veya Micro-HDMI kablosu kullanabilirsiniz veya ekranınızı Miracast veya Chromecast kullanarak kablosuz olarak aktarabilirsiniz. Bu makalede, telefonunuzun veya tabletinizin ekranını TV’de görüntüleme seçeneklerinize bakacağız.

Android Cihazınızı TV’ye Bağlayın

Tabletler ve telefonlar bireysel kullanıcılar için mükemmel – çok uzun pil ömrüyle hafiftir ve film izlemekten fotoğraf incelemeye kadar her şeyi hafif işleyen parlak, keskin ekranlara sahiptir. Daha büyük ekran görüntüleri için daha büyük cihazlar gerekir: Android tabletinizi veya telefonunuzu bir servet harcamak veya kabloların denizinde boğulmaksızın TV’nize nasıl bağlayacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Netflix ve Amazon Prime Instant Video gibi akışlı hizmetler sayesinde içeriğin altın çağında yaşıyoruz. Bununla birlikte, deneyiminizi birden çok kişiyle paylaşmak istediğinizde bu iyi bir şey değil.

TV’niz bunun için mükemmeldir ve mobil içeriğinizi büyük ekranda almaya gelince seçeneklerinizi keşfedeceğiz. Ayrıca aboneliklerinizi, fotoğraflarınızı ve videolarınızı büyük ekranda paylaşmanıza izin verecek servislere ve vermeyecek servislere bakacağız.

TV’ye Kablosuz Aktarma

Düz bir videodan düz bir şekilde TV’ye giden video ile ilgili wow faktörünü yenmek için çok az şey var. Android ile ilgili iyi şey, bunu yapmanın birden fazla yolu var. Miracast, genellikle tabletiniz ve Miracast‘ı destekleyen bir set üstü kutusu gibi iki cihaz arasında geçici bir ağ oluşturan kablosuz bir standarttır.

Artan sayıda TV, Miracast’ı ek donanıma ihtiyaç duymadan destekliyor. Miracast video iletiminde H.264 kullanır, bu da verimli sıkıştırma ve iyi, tam HD görüntü kalitesi anlamına gelir.

Daha da iyisi, Miracast, iPlayer ve YouTube gibi hizmetlerin bir TV’ye akışına sokulabileceği Dijital Haklar Yönetimi’ni (DRM) destekliyor. Ancak tüm hizmetler çalışmıyor – aşağıya bakın. Android 4.2 çalışan Android cihazlar Miracast’ı destekliyor.

Bir alternatif (ve en kullanıcı dostu), Google‘ın Chromecast‘idir. Bu ucuz 30 £ civarı olan ‘dongle’, TV’nizdeki boş bir HDMI bağlantı noktasına bağlanır ve kablosuz ağınıza bağlantı sağlamanıza imkan verir. Chromecast desteği hızla artmakta; bu da iPlayer, Netflix, BT Spor ve diğerleri gibi hizmetlerden gelen içeriğin Chromecast dongle tabletiniz yerine tüm ayak seslerini kullanarak oynatılabileceği anlamına geliyor ve bu pil ömrü için iyi bir haber.

Chromecast‘i, Android cihazınızdaki ekranı yansıtmak için kullanmak mümkündür; böylece bir tablette oynatmanıza ve (DRM korumalı olmayan) videonun TV’nizde oynatılmasına izin verilir. Aynı şey, uygulamalar, oyunlar ve fotoğraflar da dahil olmak üzere ekranın gösterebileceği herhangi bir şey için de geçerli.

Yine, Apple kullanıcıları daha kolay ama daha pahalı bir zamana sahipler. iPad ve iPhone, açık akış standartlarını desteklemez; bu nedenle bir Apple TV’ye (79 sterlin) sahip olmanız gerekir. Bu, AirPlay yansıtmayı yalnızca iOS cihazlarından destekler ve Chromecast gibi Netflix ve Sky teklifleri Sky Sports ve Now TV de dahil olmak üzere çeşitli akış hizmetleri sunar.

BBC’nin iPlayerı da AirPlay’ı destekliyor. Sky Play’i AirPlay ile TV’nizde Sky programlarını izlemek için kullanamazsınız. iPad ve iPhone akışı üzerinde daha fazla bilgi için, adım adım rehberimiz için buradan başlayın.

Chromecast’i Hangi Cihazlar Destekliyor?

Chromecast’teki yansıtma yalnızca bir avuç cihaz tarafından desteklendi, ancak şimdi v4.4.2 veya daha üst bir sürümü çalıştıran tüm Android telefonlar Ekran Gösterme özelliğini destekleyebiliyor.

Ancak, Android Ekran yayıncılığı için en iyi sonucu almak için test edilmiş Android cihazlarının bir listesi var – Google’ın makalesine bakın.

HDMI

HDMI (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü) arayüz standardıdır. TV’niz son on yılda satın alındıysa neredeyse her set üstü kutu, oyun konsolu ve uygun sayıda ve kamera gibi bir HDMI bağlantı noktası vardır.

HDMI’a olan yararı, her yerde olduğu gibi (ucuz olduğu anlamına gelir) aynı zamanda HD video ve sesi barındıracağı ve bir filmi tam HD izlemekten endişe etmeden aygıtları bağlayabilmenize, ancak tabletin metalik hoparlörleriyle yapmaya mecbur olduğudur. Bir HDMI çıkışı, birçok Android tabletinin Apple’ın iPad’inde sahip olduğu bir avantaj.

HDMI fişleri üç boyutta gelir. Düzenli HDMI (veya A Tipi sol), alanın sorun oluşturmadığı cihazlarda bulabileceğiniz tam boyutlu bağlantı noktalarıdır: TV’leri, dizüstü bilgisayarları ve oyunları konsolları düşünün. Tabletlerde ve telefonlarda bulunması muhtemel yuvalar ya C Tipi (diğer adıyla Mini HDMI, orta) veya Tip D (Mikro HDMI, sağ) olacaktır. Bunlardan Micro HDMI veya Type D, en küçüktür.

Tabletinizin hangi bağlantı noktasına sahip olursa olsun, bir HDMI soketine bağlamak size Dünya’ya mal olmayacak: HDMI’dan Mini veya Micro-HDMI kablosuna 20-30 TL’ye sahip olabilirsiniz.

Düzgün bir dizi tablet, ya HDMI ya da minik türevlerine sahiptir. Acer Iconia A1, Tesco Hudl, Archos 80 Titanium ve Nokia 2520 gibi tabletlerin hepsi bunu sunuyor. En basit yaklaşım budur.

Yine de, televizyonunuza bağlamak için bir HDMI çıkışlı bir tablet satın almakla sınırlı değilsiniz.

microUSB veya SlimPort

HDMI anlaşılması kolay: Bu sadece bir şey yapan bir bağlantı noktası, sonuçta. Dezavantajı, tüm tabletlerin bir HDMI çıkışına sahip olmamasıdır. İyi haber; Android sahiplerinin microUSB bağlantı noktalarını kullanarak harici ekranlara bağlanmasına izin veren, yaygın olarak desteklenen bir çift standart hazırlandı.

Söz konusu standartlar MHL (Mobile High Definition Link) ve daha yeni SlimPort’tur. Her ikisi de aynı görünüyor; ki bu, video sunmak için basitçe bir Android cihazdaki microUSB bağlantı noktasını kullandıklarından açıkça belirtiliyor.

HDMI gibi SlimPort ve microUSB, sekiz adede kadar surround ses kanalı ile hem video hem de ses desteği sunar. Her ikisi de normalde koparma kutuları gerektirir: Telefonunuzdan sinyali telefonunuzdan HDMI ile uyumlu hale dönüştüren küçük bir dongle.

SlimPort veya microUSB sinyal dönüştürücüsü için 20 ila 50 TL arasında bir ödeme bekleyebilirsiniz. Bu, işleri bir HDMI bağlantı noktalı bir tablet kullanmaktan daha pahalı hale getirir, ancak microUSB özellikle de geniş bir yelpazede telefon ve tablet üreticileri tarafından desteklenmektedir.

microUSB’nin çeşitli versiyonları var: Şu anda, maksimum çözünürlüğü 4K’ya çıkaran üçüncü sürümümüzdeyiz. Bu, SlimPort ile aynı ve her iki standart da oldukça benzer teknik özellikler sunuyor demektir.

microUSB’nin sahip olduğu bir avantaj, çeşitli TV üreticilerinin desteğidir: TV’nizin arkasına bakın ve HDMI bağlantı noktasının üstünde bir MHL logosu varsa, iki HDMI kablosunu bağlamak için bir HDMI to mikro-USB kablosu kullanabilirsiniz. HDMI kablosu güçünüzü tabletinize veya telefonunuza aktarır, bu da fazladan adaptörler veya kablolar gerekmez anlamına gelir.

TV’niz microUSB‘yi desteklemiyorsa veya bir SlimPort cihazınız varsa, bir adaptöre ihtiyacınız olacaktır. SlimPort kullanıcıları 15-30 TL civarında ödeme yapmayı beklerken, microUSB kullanıcıları biraz daha az harcama yapabilir. microUSB kullanıyorsanız büyük olasılıkla harici bir güç kaynağına ihtiyacınız olacak: microUSB 3, ana cihazından 10 watt kadar kapasite üretebilir.

SlimPort ile, harici bir güç kaynağı gerekmez (kurulumdan az miktarda güç çeker), böylece kurulum daha az dağınık hale gelir. Her iki cihazda da açılmak için bir tablet ekranına ihtiyaç duyulmaktadır, bu nedenle bağlantı kutuları normalde bir microUSB portuyla gelir, böylece bir şarj cihazı bağlanabilir.

microUSB ve SlimPort’a destek çok çeşitlidir. microUSB’nin artı SlimPort’un üç farklı sürümü ile bir adaptör satın almadan önce cihazınızın özelliklerini kontrol etmeniz gerekecek. Microsoft Surface ve Samsung Galaxy Tab 3 MHL’yi desteklerken, Google Nexus 5 SlimPort’u destekliyor.

Apple kullanıcılarının daha basit bir zamanı vardır: iPad teknik olarak DisplayPort ile uyumlu olsa da, Apple’ın özel kablolarıyla ekrana bağlamanın tek yolu budur. Zararın bedeli: bir iPad’in konektörüne bağlanan bir HDMI adaptörü için 100 TL ödersiniz (eski iPad’ler için 30 pimli bir versiyon mevcuttur).

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