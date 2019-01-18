Reklamlar, hayatımızın en önemli anlarını ya da en neşeli anlarını bir anda cehenneme çeviren bir kötülük. Pek çok web sitesi ve uygulama size ücretsiz servis, ücretsiz içerik ve ücretsiz yazılım sağlıyor, çünkü başka birileri, bunlar için onlara para ödüyor. Bu nedenle, hizmet sağlayıcının, reklam larını işinde ve gelişiminde tutan gelir karşılığında size sunması gerekir. Kullanıcı olarak, ürünü ücretsiz kullanmanın avantajını yaşarsınız.

Bununla birlikte, bazen reklam yerleşimleri gerçekten sinir bozucu olabilir ve bu da çekici olmayan bir kullanıcı deneyimine katkıda bulunur. Bu yayında, reklamların Android’de gösterilmesini engelleme yöntemlerine değineceğiz. Reklamların uygulamalarda ve oyunlarda veya yalnızca tarayıcılarda görünmesini engelleyebilirsiniz.

Buradaki yöntemler hem rootlu hem de rootlu olmayan cihazlar için işe yarayabilir. Her yöntem için bu iki kategoriye belirtilecektir. Başlamadan önce, bir Dosya Yöneticisine, örneğin Astro Dosya Yöneticisine ihtiyacınız olacaktır. Ancak başka bir dosya yöneticisi de iş görebilir.

Bilgilendirme: Reklamları engellemek kendi sorumluluğunuzdadır. Bu yöntemlerden dolayı cihazınızdaki herhangi bir etkiden sorumlu tutulamayız.

Rootlu-Rootsuz Cihazlarda Renklam Nasıl Engellenir?

Aşağıda yer alan yöntemler, telefonunuzda bulunan genel reklamların engellemesine yardımcı olabilir. Deneyerek bunlardan birisini sürekli olarak kullanabilirsiniz.

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1. Adblock Plus (ABP)

Bu yöntem, çeşitli uygulamalarda ve oyunlarda gösterilen reklamlar dahil, cihazınızdaki tüm reklamları engellemek için reklam engelleyicileri (uygulamalar) kullanır. Sürekli gelişen Android geliştiricileri sayesinde Android için birçok reklam engelleyici var. Bunlardan ilk ikisi olan Adblock Plus (ABP) ve AdAway asıl tercihlerimizdir. Bu yazımızda ise eski olanın nasıl kullanılması gerektiğini anlatacağız. Fakat diğerini de tercih edebilirsiniz.

Adblock Plus Nasıl Kullanılır?

Açık kaynak kodlu bir proje olduğundan ve rahatsız edici reklamlara izin verme seçeneğine de sahip olduğundan Adblock Plus, ilk tercihimiz. Bu yöntem hem rootlu hem de rootsuz cihazlarda çalışır. Bir reklam engelleyici uygulaması yüklemek için cihazınızın Bilinmeyen Kaynaklardan gelen uygulamalara izin vermesi gerekir.

Google, Play Store’daki reklam uygulamalarını kaldırdığından, yükleme işleminin el ile yapılması gerekiyor. Herhangi bir reklam engelleyiciyi tefonunuza yüklemek için, APK dosyasını kullanmanız gerekir. Yani Google Play Store üzerinde ki birçok reklam engelleme uygulaması daha çok reklam barındırır.

Bu yapılandırmayı ayarlamak için aşağıda verilen adımları izleyin:

Android cihazınızda Ayarlar> Uygulamalar’a (veya 4.0 ve üzeri için Güvenlik sekmesi) gidin. Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğine bulun. Seçili değilse, onay kutusuna ve ardından açılan pencereki Tamam seçeneğine dokunun.

Artık Android cihazınız reklam engelleyicileri yüklemeye hazır.

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Adblock Plus Nasıl Kurulur ve Nasıl Ayarlanır?

1. Cihazınızda bir tarayıcı açın ve Android için Adblock Plus’ı indirin. Cihazınız APK dosyasını ” adblockplusandroid-version.apk ” biçiminde indirecek.

2. İndirilen dosyalarınızın bulunduğu yere gidin, daha sonra dosyaya dokunun ve yükleyin. (APK dosyasını bir dosya yöneticisi kullanarak açarsanız, Uygulama Yöneticisini Aç’ı seçin ve ardından Yükle‘ye tıklayın.)

3.1 Rootlu cihazlarda: kurduktan sonra Adblock Plus’ı açın. Super User izinleri isteyecektir. Super User izinlerinin Adblock Plus’a verilmesine izin verin, artık kullanıma hazırsınız.

3.2 Rootsuz cihazlarda: Proxy’nizi Androidinizde manuel olarak ayarlamak için birkaç adım daha gerekir. Android sürümleri için talimatlar farklı olduğu için buradaki talimatları uygulamanız gerekir.

Şimdi Adblock Plus, reklamları engellemeye başlayacaktır. Adblock Plus’ın Ayarlar kısmında reklam filtresi listeleri, izinsiz reklamlar vb. gibi daha fazla seçenek belirleyebilirsiniz.

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Adblock Plus – Tarayıcı Eklentisi

Adblock Plus, Firefox için bir tarayıcı uzantısı olarak da mevcuttur. Bu yöntemle, yalnızca tarayıcının içindeki web sayfalarında gösterilen reklamlar engellenir. Uygulamalardaki veya oyunlardaki reklamlar etkilenmez. Bu yöntem, hem root hem de rootsuz cihazlarda çalışır.

Internet Tarayıcısına Adblock Plus Nasıl Eklenir

1. Firefox’u henüz Android’inizde tarayıcı olarak kullanmıyorsanız, buradan indirebilirsiniz. Tarayıcıyı cihazınızda çalıştırın ve buradan Adblock Plus eklentisine gidin. Firefox’a ekleyin ve yükleyin.

2. Firefox’u yeniden başlatın ve reklamsız olarak göz atın. Adblock Plus’ta Menü> Adblock Plus’a gidip yapılandırabileceğiniz seçenekleri gözden geçirerek daha fazla seçenek belirleyebilirsiniz.

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2. “host” Dosyası Kullanarak Reklamları Engelleme

Bu yöntem, reklamları engellemek için “host” dosyasını kullanır. Bu yöntem, çeşitli uygulamalarda ve oyunlarda gösterilenler dahil olmak üzere cihazınızdaki tüm reklamları engeller. Bu yöntem yalnızca rootlu aygıtlarda çalışır.

host Dosyası Nedir?

‘Hosts’ dosyası, işletim sistemindeki ana bilgisayar adlarını (herhangi bir web sitesi gibi) IP adresine eşleyen düz metinli bir dosyadır. Ana bilgisayar adını kullanarak bir web sitesi başlatmaya çalıştığınızda, işletim sistemi genellikle ilgili IP adresini bulmak için “host” dosyasını arar.

Arama başarılı olursa, eşlenen IP adresi kullanılır; aksi takdirde, bu ana bilgisayar adının IP adresini bulmak için DNS’e bir sorgu gönderilir.

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host Dosyası Reklam Engellemek için Nasıl Ayarlanır?

1. Bilgisayarda, tarayıcınızda MVPS’yi ( pgl.yoyo.org veya hostfile.mine.nu) açın. Bir düz metin sayfası açılacaktır. Bu sayfayı kopyalayıp, düz bir metin dosyası içinde bilgisayara “host” isminde kaydedin.

2. Bluetooth veya USB bağlantısı kullanarak, bu hosts dosyasını bilgisayarınızdan Android cihazınıza kopyalayın. Dosya yolunu not alın.

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3. Android cihazınızda, daha önceden yüklediğiniz dosya yöneticisini açın ve host dosyasını /etc veya /system/etc dizinine kopyalayın. Bu konuma erişmek, dosya yöneticisine ‘Super User izinlerine izin vermenizi’ gerektirebilir.

4. Orijinal host dosyasını (varsa), sonuna .txt veya .bak uzantılarını ekleyerek yeniden adlandırın. Kaydedilen hosts dosyasını buraya yapıştırın. Android’inizi yeniden başlatın ve Android artık reklamsız.

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