Android Telefonda Google Arama çubuğu Nasıl Kaldırılır?

Bazı insanlar, ana ekranında oturan Google arama çubuğunu sever, ancak başkaları uygulama kısayolları için boş alan bırakır. Telefonunuza root yapmadan Android’de Google Arama çubuğunu nasıl sileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Bunu biliyor musun? Google Arama çubuğu budur ve bazı Android telefonlarda, her ana ekranın en üstünde görünecek ve uygulama kısayollarına vermeyi tercih ettiğiniz yere ayarlanmıştır.

Google Arama çubuğunu kaldırmanın birkaç hızlı ve kolay yolu vardır ve en belirgin olanıyla başlamayı öneriyoruz: arama çubuğuna dokunup basılı tutun ve üst kısmındaki kaldırma düğmesine sürükleyip bırakamayacağınıza bakın.

Ne yazık ki, eğer telefon kutudan çıktığında böyle bir şey sorununuzu çözmeyecektir. İşte bazı alternatif düzeltmeler.

Google uygulamasını devre dışı bırak

Arama çubuğunu kaldırmanın ikinci en kolay yolu Google uygulamasını devre dışı bırakmaktır. Bununla birlikte, ideal değildir çünkü bu alan uygulama kısayolları için kullanılmaz. Ayrıca Google Asistan‘ı durdurur, bu nedenle bu yöntemi yalnızca estetik nedenlerden ötürü arama çubuğunu kaldırmak istiyorsanız kullanın.

Ayarları aç

Uygulamalar seçin

Google App’ı seçin

Devre dışı bırak’a dokunun

İstendiğinde Uygulamayı Devre Dışı Bırak’a hafifçe vurun.

Özel başlatıcı kullan

Daha iyi bir alternatif, telefonunuzdan herhangi bir işlevsellik çıkarmadan Android ana ekranınızın görünümünü ve çalışma biçimini özelleştirmenizi sağlayan özel başlatıcıyı kurmanızdır.

Tam anlamıyla binlerce ücretsiz başlatıcısı uygulaması var. Bunların çoğu Google Play‘de bulunabiliyor. (Güvenlik nedenleriyle dikkatli davranmanızı öneririz.)

Play Store‘a gidin ve en çok beğendiğiniz başlatıcıyı kurun. Ücretli ve ücretsiz başlatıcılar var.

İşte Nova Launcher’ın uygulaması:

Google Play’i açın

Nova Launcher’ı arayın

Uygulamayı seçin ve Yükle’yi tıklayın.

Yükleme tamamlandıktan sonra Aç’ı tıklayın.

Seçmek istediğiniz yedeklemeden önce Nova Launcher’ı kullandıysanız, atlamak seçeneğini belirleyin.

Bu arayüze geçmek için ana ekranınızdaki Nova Launcher simgesine dokunun.

Artık Google arama çubuğuna dokunup basılı tuttuğunuzda, yeniden boyutlandırma, kaldırma veya düzenleme seçenekleri sunulacaktır. Kaldırırsanız bu alan uygulamalar için kullanılabilir.

Nova Launcher’ı Ayarlar, Uygulamalar, Uygulama Ayarları (dişli çark simgesini tıklayın), Ana sayfa uygulaması için varsayılan başlatıcı uygulaması olarak ayarlayabilirsiniz