Android Telefonda Google Arama çubuğu Nasıl Kaldırılır?

Bazı insanlar, ana ekranında oturan Google arama çubuğunu sever, ancak başkaları uygulama kısayolları için boş alan bırakır. Telefonunuza root yapmadan Android’de Google Arama çubuğunu nasıl sileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.
Bunu biliyor musun? Google Arama çubuğu budur ve bazı Android telefonlarda, her ana ekranın en üstünde görünecek ve uygulama kısayollarına vermeyi tercih ettiğiniz yere ayarlanmıştır.
Google Arama çubuğunu kaldırmanın birkaç hızlı ve kolay yolu vardır ve en belirgin olanıyla başlamayı öneriyoruz: arama çubuğuna dokunup basılı tutun ve üst kısmındaki kaldırma düğmesine sürükleyip bırakamayacağınıza bakın.
Ne yazık ki, eğer telefon kutudan çıktığında böyle bir şey sorununuzu çözmeyecektir. İşte bazı alternatif düzeltmeler.
Arama çubuğunu kaldırmanın ikinci en kolay yolu Google uygulamasını devre dışı bırakmaktır. Bununla birlikte, ideal değildir çünkü bu alan uygulama kısayolları için kullanılmaz. Ayrıca Google Asistan‘ı durdurur, bu nedenle bu yöntemi yalnızca estetik nedenlerden ötürü arama çubuğunu kaldırmak istiyorsanız kullanın.
Daha iyi bir alternatif, telefonunuzdan herhangi bir işlevsellik çıkarmadan Android ana ekranınızın görünümünü ve çalışma biçimini özelleştirmenizi sağlayan özel başlatıcıyı kurmanızdır.
Tam anlamıyla binlerce ücretsiz başlatıcısı uygulaması var. Bunların çoğu Google Play‘de bulunabiliyor. (Güvenlik nedenleriyle dikkatli davranmanızı öneririz.)
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İşte Nova Launcher’ın uygulaması:
Ayrıca bkz: Android O özellikleri