Android Telefonda Reklamları Nasıl Engellerim?

Android telefonunuzda ya da tabletinizde gezinme deneyiminizi mahveden reklamlardan bıktınız mı? Yardımcı eğitimimiz, telefonunuzda veya tabletinizde reklamsız bir deneyim elde etmenin üç basit yolunu anlatmaktadır.

Hem standart reklamlar hem de açılan reklamlar yalnızca bir mobil cihazda müdahaleci değil aynı zamanda sınırlı bir veri planındaysanız telefon faturanıza ciddi zarar verebilir. Ağır web sayfalarını indirmek yeterince veriyi alır: bir reklam ile adamının pazarlama mesajını yüklemek için ek ücret ödemek zorunda değilsiniz.

Bu reklamları engellemek yeterince kolaydır ancak bunu yapmak için web tarayıcınızı değiştirmeniz gerekebilir. Örneğin Opera veya Ad-block tarayıcısını kullanarak ve tüm reklamların telefonunuzda görüntülenmesini engelleyebilirsiniz, ancak Chrome‘la devam etmek istiyorsanız bile pop-up reklamları engelleyebilirsiniz.

Kendinize çok daha mutlu, reklamsız bir tarama deneyimi yaşamanızı sağlamaya yönelik üç yöntem var.

Tüm Mobil Reklamları Otomatik Olarak Engellemek İçin Opera Tarayıcısını Kullanın

Android telefonunuzda veya tabletinizde gezinirken reklamlardan kaçınmanın en basit yoludur, çünkü ücretsiz Opera Browser şu anda dahili bir reklam engelleyici içermektedir. Hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur – yalnızca yükleyin ve herhangi bir tarayıcıda olduğu gibi reklamların herhangi bir zorluk çekmeden kullanın.

Ücretsiz Ad-block Tarayıcıyı Yükleyin

Opera’ya alternatif olarak, aynı şirket tarafından kötü şöhrete sahip AdBlock masaüstü uzantısı olarak kullanılan ücretsiz Ad-Block Tarayıcısı bulunur.

Google Chrome Tarayıcısında Pop-up Reklamları Engelleme

Eğer gerçekten sizi rahatsız eden pop-up reklamlarsa ve ikinci bir tarayıcı yüklemek istememeniz halinde, bunlar Google‘ın kendi Chrome tarayıcısında engellenebilir.

Tarayıcıyı başlatın, ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunun, ardından Ayarlar, Site Ayarları‘nı seçin.

Açılır pencerelere gidin ve kaydırıcıyı Engellenmiş olarak ayarladığınızdan emin olun.

Chrome’u kullanmaya kararlıysanız, çevrimiçi veri içerikli reklamlardan kaçınmak için atmanız gereken bir adım daha vardır.

Veri Tasarrufu, mobil cihazlarda gerekli olmayan web sayfalarının yönlerini sıkıştırır. Telefonunuz artık gereksiz reklamları ve animasyonları kaldırmak için uğraşmadığından daha yumuşak bir web tarama deneyimi ve veri faturanızdan tasarruf sağlar.

Bu biraz daha düz tarama deneyimine yol açabilir ve bazı web sayfaları bozuk bakmak olasıdır. Ancak, Veri Tasarrufu’nu daima devre dışı bırakabilirsiniz. Bu iki saniyelik bir iş.

Chrome‘u açın ve ardından sağ üst köşedeki üç noktalı menü simgesini tıklayın. Ayarlar‘ı seçin, ardından Veri Tasarrufu öğesini bulun. Bunun Açık olarak ayarlandığından emin olun.