Android Telefonunu Wifi Hotspot’u Olarak Kullanma

Dizüstü bilgisayarınız ve tabletiniz de dahil olmak üzere yakınlarda bulunan cihazları dışarıda çevrimiçi hale getirmek için interneti Android telefonunuzdan kullanabilirsiniz. Yardımcı rehberimiz mobil internet bağlantınızı nasıl paylaşacağınızı açıklamaktadır.

Bu günlerde genel Wi-Fi noktaları daha yaygın hale geliyor, ancak zaman zaman hepimiz hala aralık dışında olduğumuz zaman çevrimiçi olmaya ihtiyaç duyuyoruz. Neyse ki, İnternet bağlantınızı diğer cihazlarla paylaşmak için Android akıllı telefonunuzdaki mobil veri bağlantısını kullanmak çok kolaydır.

Bu, pahalı olabilecek bir mobil Wi-Fi yönlendirici kullanmaya iyi bir alternatiftir ve onu aramanız gereken zamanlar oldukça az ve çok arasında olabilir.

Telefonunuzun verilerini dizüstü bilgisayarınızla veya tabletinizle paylaşmak isteyebilirsiniz veya bir arkadaşınızın çevrimiçi olmasına yardımcı olmak için cömert davranmış olabilirsiniz. Burada, yalnızca sizden birinde dolaşım ücretlerini ödemeniz gerektiğinden, yurtdışında da gezinirken yararları vardır.

Telefonunuzun İnternet bağlantısını (İnternet tethering olarak da bilinir) paylaşırken, ne kadar veri kullandığına dikkat etmeniz gerekir. Çok sayıda cihaz bir SIM’e bağlıyken, ödenek sayesinde çok daha çabuk bozguna uğrattığını göreceksin. (Ayrıca bakınız: Android’de veri kullanımını en aza indirmek)

Bu, telefonun Ayarlar menüsünde mümkündür. Verilen bir dönem arasında ne kullandığınızı görmek için ‘Veri kullanımı’ üzerine hafifçe vurun; Bu süreyi aylık irtibatınızınkiyle eşleşecek şekilde ayarlamak mantıklı olur.

Android’in İnternet Bağlantısını Wifi Hotspot Olarak Paylaşın

• Ayarlar menüsünü açın ve Kablosuz Ağlar’ın altındaki ‘Diğer’e dokunun

• ‘Bağlantı ve taşınabilir hotspot’u seçin, ardından ‘Wi-Fi hotspot’

• Wi-Fi hotspot’u ilk kez kullanmanız için ayarlamanız gerekecektir, bu seçeneği seçin.

• Wi-Fi ağına vermek istediğiniz adı girin (veya gerekirse yeniden adlandırın) ve hatırlayacağınız bir şifre verin. Bu, en az sekiz karakter olmalıdır. Ardından Kaydet’e basın

• Wi-Fi hotspot şu anda açık ancak diğerlerinin kullanması için bu sayfanın üst kısmındaki kaydırıcıyı kullanmanız ve parolayı bildiklerinden emin olmanız gerekir. Daha sonra diğer kablosuz ağlar gibi Kablosuz hotspot’unuza bağlanabilirler

• Telefonunuzu bir Wi-Fi hotspot‘u olarak kullanmak, yalnızca veri kullanımını artırmakla kalmaz, aynı zamanda bataryaya çok yük bindirir. Enerji verimliliğini artırmak için Wi-Fi erişim noktasını boşta kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Seçeneklerinizi görüntülemek için sadece ‘Wi-Fi erişim noktasını sabit tutun’ diyalog kutusuna dokunun

İnternet hotspot tüm telefonlarla mümkündür. Bir iPhone kullanıyorsanız, iPhone’da bir Kablosuz hotspot’u nasıl kuracağınıza ilişkin ayrı bir rehberimize bakın.