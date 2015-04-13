Android ücretli uygulamaları ücretsiz indirme!

Root gerekmeden ücretli uygulamaları ücretsiz indirin!
Bildiğiniz gibi Google Play Store üzerinde binlerce uygulama ve oyun yer alıyor. Fakat bu oyun ve uygulamaların çoğuna bakacak olduğumuzda, ücretli olduğu gerçeği göze çarpıyor. Peki Google Play Store üzerindeki ücretli uygulamaları Android akıllı telefonunuza veya tabletinize ücretsiz olarak indirmenin bir yolu var mı?
Android platformuna ücretli olarak giriş yapan tüm uygulamaları ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bunun için bir kaç yöntem olsa da, sizlere bu yazımızda Android’de ücretli uygulamaları ücretsiz indirme konusunun en basit yöntemini anlatacağız. Lafı fazla uzatmadan “Ücretli Android oyun ve uygulamaları ücretsiz indirme” konusuna giriş yapalım.
Paralı Android uygulamaları bedava indirin!
- Android’de ücretli uygulamaları ücretsiz indirmek istiyorsanız, tek yapmanız gereken ücretsiz indirme sunan bir Android market bulmak olacak. Sizin için önerdiğimiz ücretsiz Android market uygulamasını indirmek için BURAYA tıklayınız. (Bilgisayarınıza indirebilir veya direk olarak Android cihazınıza indirebilirsiniz.)
- Download butonuna bastıktan sonra, eğer APK dosyasını bilgisayarınıza indirdiyseniz, USB kablo yoluyla telefonunuza atın.
- Daha sonra telefonunuzu elinize alarak daha önce telefonunuza gönderdiğiniz VShare APK dosyasını bularak telefonunuza kurun.
- Tüm işlem bu kadar! Paralı Android uygulama ve oyunları, kurmuş olduğunuz ücretsiz Android market üzerinden bularak akıllı telefonunuza veya tabletinize kurabilirsiniz. Gelişmeler, yeni haberler, güncel teknoloji ve yeni ipuçları için takipte kalınız.
Ben burdan oyun yükledim ama Google playe bağlanmıyor veya true skatede store da birşey alamıyorum
elinize saglık