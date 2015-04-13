Android ücretli uygulamaları ücretsiz indirme!

Root gerekmeden ücretli uygulamaları ücretsiz indirin!

Bildiğiniz gibi Google Play Store üzerinde binlerce uygulama ve oyun yer alıyor. Fakat bu oyun ve uygulamaların çoğuna bakacak olduğumuzda, ücretli olduğu gerçeği göze çarpıyor. Peki Google Play Store üzerindeki ücretli uygulamaları Android akıllı telefonunuza veya tabletinize ücretsiz olarak indirmenin bir yolu var mı?

Android platformuna ücretli olarak giriş yapan tüm uygulamaları ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bunun için bir kaç yöntem olsa da, sizlere bu yazımızda Android’de ücretli uygulamaları ücretsiz indirme konusunun en basit yöntemini anlatacağız. Lafı fazla uzatmadan “Ücretli Android oyun ve uygulamaları ücretsiz indirme” konusuna giriş yapalım.

Paralı Android uygulamaları bedava indirin!