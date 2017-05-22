Android ve iOS için en iyi seyahat uygulaması

Orada binlerce seyahat uygulaması var, ama aslında tatilinizi daha iyi hale getirecek mi? Burada ne toplayıp neyi evde bırakacağınızı öğrenin. Mümkün olan en iyi tatilin planlanmasına ve mümkün olan en iyi iPhone, iPad ve Android uygulamasını açıklıyoruz.

Büyük bir tatile çıkıyorsanız, şansınız akıllı telefonunuzu yanınıza almanız demektir. Her yere taşıyabileceğiniz bilgisayar, binlerce uygulamayla dolu bir dünyaya açılan bir penceredir ve gezinizi daha iyi yapacaklarını iddia eden bir şarj boşaltma noktası bulunmaktadır. Aslında zor olan, orada en iyi seyahat uygulamaları bulmaktır.

Bunlar, oradaki en iyi seyahat uygulamaları ve operatörünüzden iyi bir dolaşım paketi veya iyi bir otel Wi-Fi bağlantısı ile bu uygulamaları gezmenizi planlamanıza, kasabada en iyi mojito bulmanıza veya yapışkan çıkarmamanıza yardımcı olacaktır.

Haziran 2017’ye gelin, AB dolaşım ücretlerini kaldırılacak ve avrupanın her yerinde insanlar korkmadan videolarını izleyebilecek, sosyal medya paylaşımları yapabilecek ve akıllı telefonlarını diledikleri gibi kullanabilecek.

En iyi seyahat uygulamasını bölümlere ayırdık.

En iyi seyahat uygulaması – Kayak

Tatil planlaması söz konusu olduğunda Kayık uygulaması biraz kapsamlı. Otelleri, uçuşları ve arabaları bulmak, rezervasyon yapmak, uçuş izlemeyi ve seyahat gündemi yönetmek için bunu kullanabileceksiniz. Gitmeyi umduğunuz tatilde en iyi anlaşmayı sağlamanıza yardımcı olacak bir fiyat uyarıları yanı sıra bir şey unutmamak için bir hatırlatma listesi var.

Gerçekten çok akıllı, sezgisel bir arayüze sahip, bu yüzden ihtiyacınız olan bilgiyi elde etmek hızlı ve kolaydır. Örneğin, şehir ve tatil tarihlerinizi seçtikten sonra, Kayak’ın arama motoru, fotoğrafların, otellerin derecelendirmelerinin ve fiyatların her bir otele maliyeti olacağını açıkça gösteren uzun bir otel listesi sunacaktır; böylece korkunç ya da pahalı olanları kolayca atlayabilirsiniz.

Kayak for Android – Kayak for iOS

TripAdvisor

Tatilinizi planlarken en popüler uygulamalar arasında yer alan TripAdvisor, tatilcilerin kendileri tarafından yazılmış çok sayıda otel değerlendirmesinin ana faydası. İlgilendiğiniz otellerin nereden geldiğine dair kararınızı, TripAdvisor bıraktığınız incelemelere dayanarak yapabilir ve size yiyecek ve temizlik odalarından servis ve yere kadar her şeyi söyleyecektir.

TripAdvisor aracılığıyla otel rezervasyonu yapmasanız bile, nerede kalmak istediğinizle ilgili kararınızı vermeden önce değerlendirmeleri kontrol etmeye değer.

TripAdvisor da, uçuş bulma ve rezervasyon yapmanızı sağlar.

TripAdvisor for Android – TripAdvisor for iOS

En iyi seyahat uygulaması – Booking.com

Özellikle son dakikada rezervasyon yapmak istiyorsanız ya da bir yere kitlenmek için bekleyene kadar cesur insanlardan biriyseniz, otel rezervasyonu için başka bir harika uygulama Booking.com‘dur. Yakındaki otelleri bulmanıza yardımcı olan bir özellik var ve dünya genelinde 64.000’den fazla varış yerinde çalışıyor. Ayrıca, mevcut otellerin gösterilmesinin yanı sıra, Booking.com villaları ve daireleri içerir.

TripAdvisor gibi, Booking.com, orada yaşayan insanlardan gelen her otelin incelemelerini içerir ve tüm rezervasyon işlemini gerçekleştirmek için uygulamayı kullanabilirsiniz.

Booking.com for Android – Booking.com for iOS

En iyi seyahat uygulaması – Expedia

Her iki otel ve uçuş rezervasyonu için de Expedia iyi bir uygulamadır. Güzel tasarlanmış olsa da (bazen aynı anda alması gereken çok fazla bilgi var) ve (tatil) caddesinin hemen üzerinde olabilecek bazı özel fırsatlar sunuyor.

TripAdvisor ve Booking.com‘da olduğu gibi Expedia‘da gerçek müşterilerin yorumları var ve her şeyi uygulamadan doğrudan yapmanızı sağlar.

Expedia for Android – Expedia for iOS

En iyi seyahat uygulaması – Hotels.com

Son zamanlarda oldukça güzel ve yenilenen tasarıma sahip olan bir otel keşfi ve rezervasyon uygulaması olan Hotels.com. TripAdvisor, Booking.com ve Expedia gibi, Hotels.com, seyahat etmeyi planladığınız bölgedeki iyi otelleri bulmanıza yardımcı olur ve sizin için işe yaramaz otellerin dışına çıkmak için yararlı filtreler içerir.

Ayrıca, yakındaki uygulamalarda doğrudan uygulayabileceğiniz bir harita özelliği de vardır.

Gerçekten, kullandığınız dört benzer uygulamanın her biri kişisel tercihinize bağlı. Hepsi ücretsizdir, bu yüzden en sevdiğinizi bulana kadar denemeye değer.

Hotels.com for Android – Hotels.com for iOS

En iyi seyahat uygulaması – Triposo

Triposo geliştiricisinin uygulamaları, dünyanın neredeyse her ülkesine yaptığınız ziyareti planlamanıza yardımcı olabilir. Bu uygulamayı otel veya uçuş rezervasyonu yapmak için kullanamazsınız, ancak seçtiğiniz varış yerinin yakınında ne olduğunu öğrenmenize yardımcı olması için kullanabilirsiniz; böylece oradayken elde edeceğiniz etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Örneğin, İtalya’ya seyahat etmeyi planlıyorsanız, gidilecek şehrinizde (Roma, Floransa veya Venedik gibi) ne yapmanız gerektiğini öğrenmek için Triposo’nun İtalya Seyahat Rehberi’ni indirebilirsiniz (ücretsizdir). Vurgulanan turistik yerler, restoranlar, barlar, süpermarketler ve fotoğraf fırsatları ile birlikte restoranlar, müzeler ve daha fazlası için yol tarifleri, incelemeler ve iletişim bilgileri gibi bilgileri içeren haritalar bulacaksınız. Bu kılavuzlar, elle çevrimdışı olarak da izlenebilir.

Diğer kullanışlı özellikler arasında bir phrasebook ve para birimi dönüştürücü bulunur.

Ayrıca, tüm dünyayı kuşatan bir Triposo uygulaması var. Dolayısıyla, nereye gittiğiniz konusunda henüz fikrinizi oluşturmadıysanız, bu sizin için daha iyi bir seçenek olabilir.

Triposo for Android – Triposo for iOS

En iyi seyahat uygulaması – Skyscanner

Bu sadece uçuşlar içindir, ancak en iyi anlaşmayı bulmaya çalışıyorsanız mutlaka yardımcı olur. İndirmek ücretsiz, ancak bunları kaldırmak için 1.49 ABD doları tutarında uygulama içi satın alma işlemini yapmak istemiyorsanız bazı reklamları göreceksiniz.

Skyscanner kullanarak dünyanın en ucuz ve en uygun olanlarını bulmak için dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce havayolunu arayabilirsiniz. Uçuşunuzu rezervasyonu öncesinde kesinlikle kontrol etmeniz gereken bir uygulama.

Skyscanner for Android – Skyscanner for iOS

En iyi seyahat uygulaması – TripCase

Bu hem tatilinizi planlamak hem de oraya vardığınızda size yardımcı olmak için oldukça hoş bir uygulamadır. Konaklama ve uçuşlarınızı önceden rezervasyonu yaptıktan sonra kullanırsınız, çünkü hepsini tek bir yerde tutmak ve herhangi bir şeyin değişip değişmediğini bulmak için TripCase‘e tüm seyahat bilgilerinizi girebilirsiniz.

Otel rezervasyonları, uçuşları ve diğer ulaşım araçlarının yanı sıra, yapmayı düşündüğünüz gezilerin ayrıntılarını, ayırdığınız yerleri ve yemek yiyebileceğiniz restoranları da ekleyebilirsiniz. Güzergahı, sizinle ya da evden ayrıldığınız kişilerle birlikte seyahat eden diğer kişilerle paylaşmak herkesin ilgisini çekmeye devam etmesi için yararlı olabilir.

Artı, 10 gün sürecek bir hava durumu var, böylece ne planladığınızı bilecek ve yağmurun önlenmesi için planlarınızı değiştirebilirsiniz.

TripCase for Android – TripCase for iOS

En iyi seyahat uygulaması – CityMapper

Şu anda dünya çapında 31 şehirde mevcut olan CityMapper, toplu taşıma ve yürüme yol tarifleri için mükemmel bir uygulamadır. İyi bir dolaşım planıyla kurulduğunuzdan, böylece dünyanın şarj edilmediğini fark etseniz, A noktasından B noktasına (veya kulübünüzden yatağınıza) mükemmel adım adım talimatlar vererek sizi A’dan B’ye götürecektir. Yabancı bir şehirde potansiyel bir cankurtaran.

CityMapper for Android – CityMapper for iOS

En iyi seyahat uygulaması – Google Maps

Harita uygulamaları kralı Google’ın teklifi olmaya devam ediyor. O günün içeriğini, günümüzde en kolay yolları sunarken çok sezgisel ve kullanışlı kalırken bulduk. Otobüs güzergahlarından optimize edilmiş araç içi GPS moduna kadar bir çok seçenek, bu ücretsiz bir uygulama ile kolaydır.

Belki de hala en iyi korunan sırlarından biri çevrimdışı modudur – yurtdışındaysanız ve bir veri paketiniz yoksa, gününüzü nerede otel Wi-Fi’inizde bulacağınızı görebilir ve bu haritayı çevrimdışı kullanım için kaydedebilirsiniz . Google, çevrimdışı bir alan için en büyük indirme boyutunun 120.000 kilometre karelik olduğunu iddia ediyor, bu nedenle bir veya iki gün içinde iyi olacağınızı düşünüyoruz!

GPS navigasyonunu kaybedersiniz, ancak bilgisiz bir şehrin bir bölümünü cebinizde geleneksel harita biçiminde taşımak son derece kullanışlıdır.

CityMapper for Android – CityMapper for iOS

En iyi seyahat uygulaması – Untappd

Undappd, dünyadaki bira severler için bir uygulama olup, kendi profilini oluşturup sonra şehirde en iyi birayı keşfetmenize izin verir. Çeşitli sulama deliklerinde check-in yapabilir ve yerel ısırganlar hakkında fikir beyan edebilir ve aynı yerlere gelen diğerleriyle konuşabilirsiniz.

Seyahat etmek için harika, popüler barları veya yalnızca size en yakın olanları arayabileceğiniz gibi, umarım orada olanların bir fikrini elde edebilirsiniz. Ayrıca, size hizmet ettikleri yerleri görmek için bireysel bira arayabilirsiniz – yeni olduğunuz bir şehirde çok kullanışlıdır.

Untappd for Android – Untappd for iOS

En iyi seyahat uygulaması – OpenTable

OpenTable, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, İngiltere, İrlanda, Almanya, Avustralya ve Japonya’da bulunmadığınız sürece restoranlar için harika bir araştırma ve rezervasyon uygulamasıdır.

Yer, mutfağı, fiyatı ve daha fazlasını ve kitap tablolarını anında arayabilirsiniz – çoğu yerde bir kullanıcının incelemesine neden olduğu zaman tanıdık olmayan şehirlerde harika, yani geceleri dışarı çıktığında çok daha kolaylaşır.

Hatta arkadaşlarınıza rezervasyon davetiyeleri gönderebilir ve telefonunuzun takvimine rezervasyon ekleyebilirsiniz, yani OpenTable, sunulan en iyi entegre uygulamalardan biridir.

OpenTable for Android – OpenTable for iOS

En iyi seyahat uygulaması – Google Translate

Bu uygulamayı seviyoruz. Google tarafından üretilen bir uygulamadan bekleyebileceğiniz kadar sezgisel ve çok yönlüdür ve pratik özelliklere kadar bazı mükemmel özelliklere sahiptir.

Yazılı dili ve çevirmek istediğiniz dili ayarlayabilirsiniz; bu yazıları girdikten sonra ekranda görüntülenir ve daha kolay okumak için tam ekran yapabilirsiniz.

Özellikle menü okumak için daha kullanışlı olan şey, akıllı telefonunuzun kamerasıyla otomatik çeviri seçeneğidir. Telefonunuzu açın ve bir yabancı dil işareti kadar tutun, uygulama hızlı ve kolay bir kaba çeviri için her bir kelimeyi çevirir. Domuz etini yanlışlıkla sipariş etmek istemiyorsanız kullanışlıdır.

Google Translate for Android – Google Translate for iOS

En iyi seyahat uygulaması – XE Currency

(Bu gerçekten hepimizde olmalıdır) para bilinçli Gezgin için standart para birimi dönüştürücüsüdür. Canlı ücretlerle güncellenen ve yaklaşık 180 para birimi listelenmiş olduğundan önceden yüklenmiş bir akıllı telefon işlevinin yerine kullanılmaya değer ve yapmadığınız için yeni para biriminizi alıp almadığını kontrol etmenize yardımcı olacak.

Ayrıca, duty-free iPad’in cazibesine karşı koyamadığınız zamanlar için basit bir dönüştürme hesaplayıcısı da vardır. Bu, kaydetmenin gerçekten buna değer olup olmadığını kontrol etmenize yardımcı olacaktır.

XE Currency for Android – XE Currency for iOS

En iyi seyahat uygulaması – Eventbrite

Eventbrite‘nin güzelliği, konuma dayalı olması ve birçok mahor dünyası kentinde var olmasıdır. GPS konumunuza bağlı olarak bölgenizdeki popüler etkinlikleri veya önceden belirlenmiş tercihlerinize bağlı olarak seçer. Daha sonra bağlantılı Facebook etkinliği aracılığıyla kimlerin gittiğini görebilirsiniz (varsa), Google Haritalar‘ı kontrol edin ve tüm Eventbrite uygulaması içinde bilet satın alın.

Uygulama daha sonra e-biletlerinizi depolar, takvim hatırlatıcılarına yardımcı olur ve size yol tarifleri verir. Yurtdışında birçok biletlenmiş etkinliklere gitmek isterseniz harika bir merkez ve eve döndüğünüzde de iyi hizmet edecek.

Eventbrite for Android – Eventbrite for iOS