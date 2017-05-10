Android Veri Kullanımını Nasıl Sınırlayabilirim?

Sınırsız mobil veri sözleşmesine abone değilseniz veya her zaman bir Kablosuz bağlantı aralığında değilseniz, aylık mobil veri ödenek miktarınızı aşmanız ve çok büyük telefon faturaları ödemeniz kolay. Burada Android akıllı telefonlar tarafından kullanılan mobil veri miktarını en aza indirgemenin nasıl yapılacağını açıklıyoruz.

Cep telefonu sözleşmenizi seçerken ne kadar mobil veriye ihtiyacınız olduğunu öğrenmek zor olabilir. Telefonunuzun ne kadar veri tükettiğini görmek için geçmiş telefon faturalarına bakmak her zaman işinize yarar, ancak yeni oyuncağını eski oyuncağınızdan daha çok kullanacağınıza ve 4G gibi özellikleri destekliyorsa farkında olduğunuzdan daha fazla mobil veri kullanabilir.

Sadece YouTube videolarını izlerken veya Facebook‘a telefonunuzun mobil veri kullandığını kontrol etmek değil. Birçok uygulama arka planda çalışıyor ve bu veri bağlantısını kullanıyor. E-posta harika bir örnek. Yeni iletiler için sunucularıyla birkaç dakikada bir kontrol ediyor. Uygulama güncellemeleri de çok miktarda veri kullanabilir ancak Google Play, bunların yalnızca Wi-Fi üzerinden gerçekleşmesini sağlamanıza izin verir.

İyi haber şu ki, mobil veri kullanan uygulamalar hakkında sekmeler tutmak kolay. Android ayrıca, aylık limitinize yaklaştığınızda ve hatta bir kullanım sınırı belirlediğinizde, mobil verileri tamamen kapatabilmenizi sağlayan araçlara sahiptir. Burada, telefonunuzdaki veri kullanımını nasıl en aza indireceğinizi ve sınırınızı aşmadığınızdan emin olmanızı göstereceğiz.

Uygulamaları Yalnızca Wifi Üzerinden Nasıl Güncelleyebilirim?

Bu kolay bir işlemdir. Google Play‘i başlatmanız, sol üst köşedeki üç yatay çizgi simgesine hafifçe vurmanız ve ardından Ayarlar‘ı seçmeniz yeterlidir. Genel menüsü altında, Uygulamaları otomatik güncelleştir‘i seçin ve ‘Uygulamaları yalnızca Kablosuz üzerinden otomatik güncelleme’ seçeneğini belirtin.

Veri Kullanımını Tamamen Kapatma

Ekranın üst kısmından aşağı doğru hızlıca kaydırın, Ayarlar‘ı seçin, Veri kullanımı tuşuna basın ve ardından Mobil veri anahtarını Açık‘dan Kapalı‘ya hafifçe vurun. Mobil veri bağlantınızı tamamen kapatacaktır.

Not: bir Kablosuz ağa bağlıysanız, İnternet’e bağlanmaya ve uygulamaları normal şekilde kullanmaya devam edebileceksiniz.

Veri Kullanımını Sınırlama (Limit Koyma)

Android akıllı telefonunuzun bir ay boyunca (veya herhangi bir zaman aralığında) ne kadar veri kullandığına, ayrıca bu sınıra yaklaştığınızı belirten bir uyarı için bir sınır belirlemek isterseniz, tekrar Ayarlar> Veri kullanımı bölümünü ziyaret edin. Aylık kullanım döngüsünün telefon sözleşmenizinkiyle eşleştiğinden emin olun.

Ay boyunca ne kadar çok veri kullandığınızı gösteren büyük bir grafik göreceksiniz. Bir ayda kullanılabilecek maksimum miktarda veri seçin ve Android bu sınırın yakınında olduğunuzu uyarması durumunda seçin. Bu seçimleri yansıtmak için iki yatay çubuğu grafiğin üzerinde sürükleyin.

Mobil Veri Kullanımını Nasıl Azaltabilirim?

Android akıllı telefonunuzun kullandığı veri miktarını en aza indirgemek istiyorsanız, indirdiğiniz her bir uygulamayı inceleyerek ve arka plan verilerini devre dışı bırakarak bunu yapabilirsiniz.

Ekranın üst kısmından aşağı doğru hızlıca kaydırın ve Ayarlar, Veri kullanımı‘nı açın ve telefonunuzdaki verileri kullanarak uygulamalar listesini görüntülemek için aşağı kaydırın.

Bir uygulamayı tıklayın, ardından arka plan verilerini kısıtla seçeneğini seçin. Seçim yapın: Bu uygulamalar artık yalnızca arka planda Wi-Fi üzerinden yenilenecek. Örneğin, WhatsApp, Facebook veya Gmail‘deki arka plan verilerini kısıtlamak, uygulamayı fiziksel olarak başlatmadığınız sürece yeni mesaj bildirimleri almayacağınız anlamına gelir ve sunucuyu sunucuları ile senkronize etmesine neden olur.

Ayrıca, veri kaydetme ayarları için belirli uygulamaları kontrol etmeniz gerekir. Örneğin, Twitter, Twitter Lite‘ı hizmetin kullanımı için veri dostu bir yol olarak dile getirdi ve ana uygulamasına “Veri Tasarrufu” modu ekledi; bu, veri kullanımınızı % 70’e varan oranda azaltabilecek diyor. Resim önizlemelerini bulanıklaştırmak gibi hileler içerdiği aşikar.

Diğer uygulamaların verileri kaydetmek için kendi yolları olacaktır. Dolayısıyla, veri payının ne olduğunu bildiğiniz herhangi bir uygulamanın ayarlarını incelemeyi unutmayın.