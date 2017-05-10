Android Virüsü Nasıl Temizlenir?

Android telefonunuz ya da tabletinide virüsü bulma şansı azdır. Yardımcı rehberimiz, bir virüsün Android’den nasıl kaldırılacağını ve en başta Android malware‘in nasıl önleneceğini göstermektedir.

Android virüsleri nadirdir, ancak yinede denk gelebilr. Tehlikeli uygulamalarla neredeyse tamamen yüklü olan bir Android virüsünden kaçınmanın en iyi yolu, Google Play Store‘un güvenli sınırlarını korumaktır.

Cihazınız bazı zararlı yazılımlarla dolu hale gelirse, bunu güvenli moda nasıl koyacağınızı açıklarız, gerekirse kötü amaçlı uygulamanın yönetici durumunu kaldırın ve ardından uygulamayı kaldırın.

Eğer bu başarısız olursa, hatayı fabrika ayarları ile sıfırlamanız hatayı bir kez ve tamamen ortadan kaldırmalıdır, ancak Android cihazınız yedeklenmediyse bunu yapmak zorunda kalmamayı tercih edersiniz.

Başlamadan önce, Android telefonunuzun veya tabletinizin büyük olasılıkla bir virüsün olmadığını belirtmek gerekir. Görme ihtimaliniz daha yüksek olan şey, cihaza bulaşmış olduğuna ikna etmek isteyen, bir uygulama indirmeniz veya durgun davranmanız gereken bir reklamdır.

Kötü amaçlı yazılımların daha geniş kapsamlı olduğuna ikna olduysanız, cihazınızdan kaldırma talimatlarını okuyun.

Android Virüsler Nereden Gelir?

Bir Android virüsünün telefonunuza veya tabletinize girmesinin bir numaralı yolu bir uygulamanın arkasında.

Son yıllarda manşetlere çarpan en büyük Android virüsleri için geçerli: Gunpoder, Ghost Trojan, Googlian ve Godless tüm bu şekilde ortaya çıktı, Mazar ise Tor tarayıcısını indirmenizi isteyen bir kısa mesajla içeri girdi.

Daha yakın bir tarihte, Checkpoint, Android kullanıcılarını, Google Play‘de bulunan Pokémon Go ve FIFA‘ya yönelik çok yönlü kullanım uygulamaları aracılığıyla kullanıcı cihazlarına yönelttiği FalseGuide botnet malware‘ini uyarılar ve daha sonra reklam yazılımları için kullanılan sessiz botnet’lere dönüştürür.

Checkpoint, bu uygulamaların kötü niyetli olmaması nedeniyle Google’ın savunmalarını ele geçirdiğini, ancak kullanıcıların herhangi bir uygulamaya verilmemeleri gereken cihaz yöneticisi izni talebiyle derhal şüphelenmeleri gerektiğini belirtti. Bu, uygulamanın Android’inizden silinmesini önler.

Android virüslerinin çeşitli amaçları vardır; bazıları cihazınızda kötü amaçlı işlemler yürütür, bazıları kişisel bilgilerinizi çalmaktadır ve diğerleri de ek yazılımlar indirir ve bu da kendi başına daima kötü niyetli olmayabilir. Her neyse, sonuçta orada olmasını istemezsiniz.

Android Virüslerinden Nasıl Korunulur?

• Ne yaptığınızı bilmediğiniz sürece Google Play dışındaki uygulamaları yüklemeyin: Bu işlevsellik varsayılan olarak devre dışı bırakılmalıdır, ancak telefonunuzu veya tabletinizin Ayarlar menüsünü açıp açamadığınızı kontrol etmek için Güvenlik bölümüne gidip Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğinin kapalı olduğuna emin olun.

• Klonlanmış uygulamaları kullanmaktan kaçının: Uygulamaları Google Play’den indirmeniz size % 99 oranında güvenlik sağlar. Ancak orada bulunan uygulamalarda kötü amaçlı kod bulunmuştur. Klonlanmış uygulamalar gibi görünmeyen şeyleri ve bilinmeyen geliştiricilerin uygulamalarını indirmekten kaçının.

• Uygulama izinlerini kontrol edin: Bir uygulamayı yüklediğiniz yerden bağımsız olarak, Yükle’ye basmadan önce gerekli izinleri kontrol edin. Silinmesini önleyen bir uygulama cihazı yetkilisine hiçbir zaman izin vermeyin. Ve bir video oynatıcının gerçekten kişilerinizi görmesi gerekiyor mu? Ayrıca çevrimiçi olarak incelemeleri kontrol edebilir ve geliştiricinin web sitesine göz atarak haklı bir işlem olup olmadığını görebilirsiniz.

• Android’i güncel tutun: Android işletim sisteminin en son sürümü telefonunuz ya da tabletiniz için mevcut olmayabilir, ancak olabildiğince güncel olduğundan emin olmanız gerekir. Bir dahaki sefere yükselttiğinizde, zamanında işletim sistemi güncelleştirmeleri (örneğin, Nokia) ile bilinen bir markayı düşünün.

• Bir antivirüs uygulaması kurun: Android’de antivirüs kurmanız gerekmez, ancak virüslerden endişe duyarsanız size rahatlık getirebilir ve uygulamalar genellikle de başka faydalı işlevlere sahiptir. Android antivirüsün ara sıra yanlış uyarılar verdiğini de unutmayın.

Android Virüsü Nasıl Silinir?

Telefonunuzu veya tabletinizi Güvenli moda alın. Bu, herhangi bir kötü amaçlı yazılım da dahil olmak üzere, çalışan üçüncü taraf uygulamaları engeller.

Birçok aygıta güç kapatma seçeneklerine erişmek için güç düğmesine basabilir, ardından Güvenli modda yeniden başlatma seçeneği getirmek için Güç kapalı öğesini basılı tutabilirsiniz.

Bu cihazınız için uygun değilse, Google’ın [model adınızı] nasıl Güvenli moda alacağınız “bölümüne gidip talimatları uygulamanız gerekir.

Güvenli moddayken, ekranın sol alt tarafında ‘Güvenli mod’ görürsünüz.

Ayarlar menüsünü açın ve Uygulamalar’ı seçin, ardından İndirilenler sekmesini görüntülediğinizden emin olun.

Şansınız, cihazınızın hatalı çalışmaya başlama zamanını bilecek ve cihazınızı indirmiş olabileceğiniz yeni bir uygulama ile aynı hizaya getirebilirsiniz.

Android telefonunuza veya tabletinize bulaştığını düşündüğünüz uygulamanın adını bilmiyorsanız, listeden geçin ve tehlikeli görünen veya cihazınızda çalıştırmadığınız veya yüklemediğiniz şeyleri arayın.

Uygulama bilgileri sayfasını açmak için kötü niyetli uygulamaya dokunun (açıkça “Tehlikeli Android virüsü” adı verilmeyecektir, bu sadece bir illüstrasyondur), ardından Kaldır’ı tıklayın.

Çoğu durumda, virüs kaldırmak için yapmanız gereken tek şey bu, ancak bazen Kaldır düğmesinin soluk renkte olduğunu görebilirsiniz.

Bunun nedeni, virüsün kendisine Aygıt yöneticisi statüsü vermesi.

Uygulamalar menüsünden çıkın ve Ayarlar, Güvenlik, Cihaz Yöneticileri üzerine hafifçe vurun. Burada telefonunuzda veya tabletinizde yönetici statüsünde bulunan tüm uygulamaların bir listesini bulacaksınız.

Kaldırmak istediğiniz uygulamanın kutusunun işaretini kaldırın ve bir sonraki ekranda Devre dışı bırak‘a dokunun.

Artık uygulamalar menüsüne dönüp o uygulamayı kaldırabilirsiniz.

Android telefonunuzdan veya tabletinizden artık virüs bulaştığında, yalnızca güvenli moddan çıkarmak için cihazı yeniden başlatmanız gerekir.

Artık düzgün çalıştığı için, cihazda depoladığınız önemli verileri yedeklemenin ve sizi gelecekteki gelecek virüslerden korumak için bir Android antivirüs uygulaması kurmanın iyi bir zamanıdır.