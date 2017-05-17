Android Wear 2.0 Güncellemesi, Asus Zenwatch 3 Geldi

Asus Zenwatch 3‘e sahipseniz, Android Wear 2.0 güncellemesini nihayet kurabilirsiniz. Asus’un İngiltere’deki resmi Twitter hesabına göre, yeni yazılım sürümü dünden beri Zenwatch’a 3 akıllı saatlere gelmeye başladı.

Bu iyi bir haber, ancak Asus’un sosyal medya yöneticisi, Zenwatch 3 sahipleri tarafından çevrimiçi olarak paylaşılan hiçbir ekran görüntüsüne henüz rastlamadık. Bu, aslında başlamadığı anlamına gelebilir veya bu noktaya kadar sadece çok az sayıda cihaza eriştiği anlamına gelebilir.

Her iki durumda da, Asus’un en yeni akıllı saatinin, en yeni Android Wear güncellemesine sahip olmasının zamanı geldi. Bu işletim sistemi sürümü işlerde (ve haberlerde) ilk duyurulduğu zamandan beri geçen Mayıs’tan bu yana, nihayetinde daha fazla saat güncellemesi görmek güzel.

Bu arda Asus, akıllı saatler konusunda hiç de iyi bir haber değil. Çünkü dün yapılan henüz doğrulanmamış bir rapor, şirketin çok zayıf satışlardan dolayı bu pazardan vazgeçebileceğini iddia etti. Görünüşe göre, üretim ortaklarının ayda 5,000-6,000 adet Zenwatch 3 sipariş ettikleri için bir Zenwatch 4, aslında gün ışığını göremeyebilir. Böylece, bir Zenwatch 3’ünüz varsa, muhtemelen onu en sonuncu türü olarak düşünmelisiniz.