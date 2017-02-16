Android Wear 2.0 Güncellemesi SmartWatch 3 Akıllı Saatine Gelmiyor

Geçtiğimiz hafta, Google nihayet Android Wear 2.0 işletim sistemine yükseltme yapmaya uygun mevcut nesil cihazların tam listesini açıkladı. Liste yok olsa da, kullanıcılar hala Sony firmasının geliştirdiği SmartWatch 3‘ün en yeni işletim sistemini elde etmenin bir yolunun olmasını umuyordu. Fakat firmadan böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğine dair açıklama yapıldı.

Xperia Blog‘a göre SmartWatch 3’ün ürün sayfasında bulunan küçük bir not, cihazın Android 1.5 sürümünü desteklediği ve Android Wear 2.0 ve sonrasını desteklemediğini belirtiyor.

Bu modelin sahipleri, şimdiye kadar gelen haberlerden hiç memnun değiller ve Google‘dan ve Sony‘den bu konudaki duruşlarını değiştirmeyi umarak, bir dilekçe hazırladılar. Şu anda 2500 imza hedefinden yalnızca 184 imza gerideler.