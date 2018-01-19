Google, telefonunuzdaki Android Wear uygulaması aracılığıyla kullanılabilen küçük bir güncelleme olan Android Wear 2.8‘in kullanıma sunulduğunu açıkladı. Yeni güncelleme, okunabilirliği artırmak için daha koyu bir arka plan ve size hızlı bir bakıştan daha fazla bilgi veren yeni bir bildirim düzenini tanıtıyor.

Duyuruda, Android Wear ekibi şunları söyledi:

“Yeni bir Android Wear güncellemesini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu yeni güncelleme, bir bakışta mesajınızın daha fazlasını gösteren yeni bildirim düzeni daha iyi görülebilirlik sağladı. Daha iyi okunabilirlik için arka planı daha koyu hale getirdik. “

Metinlerin okunmasını kolaylaştırmanın yanı sıra, koyu renkli arka plan, OLED (veya varyantları) ekranı olan bazı cihazların pil ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir. Siyah, bu ekranlı cihazların pilini boşaltmıyor ve bu nedenle kullanıcılar, kullanılan pil miktarında bir azalma görebilirler.

Google, güncellemenin “önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacağını” söyleyerek belirli bir zaman çizelgesi vermedi.