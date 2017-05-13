Android Wear Akıllı Saat Nasıl Ayarlanır? Nasıl Kullanılır?

Android Wear‘ın telefonunuza nasıl bağlandığını merak ediyorsanız veya Android yüklemeyi telefonunuza nasıl yükleyeceğinizi öğrenmek için Android Wear akıllı saat kurma ve Android Wear nasıl kullanılır rehberimizi okuyun.

Google’ın Android Wear, giyilebilir ürünler için en popüler işletim sistemlerinden biridir ve satın alabileceğiniz en iyi akıllı saatlerin çoğunda bulunabilir. Akıllı saatinizi sıfır almış iseniz, burada bir Android Wear akıllı saatin kurulması ve kullanılması anlatılmaktadır. Burada, ‘Android Wear nasıl telefonunuza bağlanıyor?’ Gibi sorulara cevap buluyoruz. Ve ‘Android Wear’ı telefonuma nasıl yükleyebilirim?’

Android Wear‘ın kurulum süreci oldukça basit ve açıktır; ancak zorluk çekiyorsanız size yardımcı olmak için buradayız. Aşağıda, devam etmek için saatinizde ve telefonunuzda yapmanız gerekenleri listeledik ve Android Wear‘ı kullanmanın temelleri ile birlikte tüm süreci görmek için yazının tamamını okuyabilirsiniz.

Android Wear Ayarlama – Akıllı Saat Üzerinde

• Android Wear akıllı saatinizi kutusunundan çıkarın.

• Verilen şarj cihazı ile şarj edin.

• Açık konuma getirin

Android Wear Ayarlama – Cep Telefonu Üzerinde

• Android Wear uygulamasını indirin ve yükleyin

• Bluetooth’u açın

• Uygulamayı açın

Android Wear Eşleştirme Nasıl Yapılır?

• Akıllı saatinizin dili seçin

• Android Wear uygulamasıyla saati seçin.

• Kodların eşleşmesini kontrol edin ve her iki cihazda da onaylayın

• İstendiğinde akıllı telefonda Android Wear için bildirim erişimini açın

• Akıllı saatinizdeki öğreticiyi takip edin.

Hepsi bu kadar, eğer sorun yaşadığınız bir bölüm olursa lütfen yorum yapmaktan çekinmeyin.