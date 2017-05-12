Android Wear Akıllı Saatler Nasıl Güncellenir?

En yeni yazılıma yükseltme, yeni özellikler ve en iyi performans anlamına gelir. Android Wear‘ın yakın bir sürüm olan 2.0 sürümüyle nasıl güncelleyeceğiniz aşağıda anlatılmıştır.

Çoğu aygıtta olduğu gibi, giyilebilir teknoloji de otomatik olarak en son güncellemeleri almalı ancak ayrıca en yeni yazılımı el ile yükseltip yükleyebilirsiniz. Android Wear 2.0‘ın piyasaya sürülmesiyle birlikte, Android Wear akıllı saatlerini nasıl güncelleyeceğinizi gösteriyoruz.

Android Wear’ı Nasıl Güncellerim: Manuel Güncelleme

Ekranın üstünden aşağı kaydırın.

Ayarlar’ı görene kadar sağdan sola hızlıca kaydırın.

Altına gidin ve Hakkında’yı tıklayın.

Aşağı kaydırın ve Sistem güncellemeleri ‘ne dokunun.

Bir güncelleme mevcutsa, cihaz indirip yükleyecektir. Aksi takdirde, ‘Sistem güncel’ mesajını görürsünüz. Saatiniz şarj cihazına bağlıysa ve telefonunuzun Bluetooth menzili içindeyse bir güncelleme bildirimi gerçekleşir. Akıllı telefonunuzun ayrıca bir İnternet bağlantısı olması gerekir.

Yazılımın yeni bir sürümü piyasaya çıkmış olsa bile, cihazınız için uygun olana kadar saatlerce veya gün beklemeniz gerekebilir, bu nedenle sabırlı olun ve denemeye devam edin.

Akıllı saatinizin hangi Android Wear sürümünün çalıştığından emin değilseniz, yukarıdaki talimatları üçüncü adıma kadar izleyin. Ayarlar menüsünün Hakkında bölümünde Sürümler‘e dokunun.

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Android Wear 2.0 Yüklenebilen Akıllı Saatler