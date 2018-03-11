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Android Haberleri

Android telefonlar, Android tabletler ve Android işletim sistemine sahip tüm haberler bu sayfada yer alır. Ayrıca Android güncellemeler hakkında tüm gelişmeleri de detaylı olarak aktarmaktayız. Android oyunlar ve uygulama indirebilir, Android oyunlar hakkında ipuçları edinebilirsiniz.

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Android
Android Haberleri

Virüslü Android Cihazlar için Yeni İddialar Geldi

Geçtiğimiz senenin son günlerinde Android kullanıcıları için şok bir iddia gündeme gelmişti. İddialarda bazı Android akıllı telefonlarının, doğrudan virüslü olarak satıldığı yönünde bilgiler verilmişti....
Android P
Android Haberleri

Android P için Yeni Bir İddia Daha Ortaya Çıktı

Google’ın yeni mobil işletim sistemi olarak çıkması beklenen Android P işletim sistemi için her gün yeni bir iddia ortay atılıyor. Yeni işletim sisteminde yer...
Android P Ne Zaman Çıkacak? Android 9.0'ın İsmi Ne Olacak?
Android Haberleri

Android P Ne Zaman Çıkacak? Android 9.0’ın İsmi Ne Olacak?

Android O yani Android Oreo geliştirici önizlemeleri geçen yıl Mart ayında kullanıma sunulmaya başlamıştı. Eğer tanınmış bir sızıntı uzmanı olan Evan Blass'dan gelen bir...
skype
Android Haberleri

Microsoft, Skype’ı Eski Android Cihazlar İçin Optimize Ediyor

Bugün Microsoft, önümüzdeki birkaç gün içinde daha eski cihazlar için optimize edilmiş olan Android için Skype'ın yeni bir sürümünü kullanıma sunacağını açıkladı. Daha spesifik...
LineageOS 15.1
Android Haberleri

LineageOS 15.1 Yayınlandı! Hangi Cihazlar Desteleniyor?

Android işletim sisteminin açık kaynak kodlu olmasından yola çıkarak hazırlanan 3.parti işletim sistemleri devam ediyor. Bu alanda en çok ilgi çeken işletim sistemlerinden birisi...
android dark mod
Android Haberleri

Android P’den Dark Mod Sürprizi

Android kullanıcıları cihazları için Dark Mod istiyorlardı. Google bu istekleri duyduğunu ve modun bir sonraki Android versiyonu için hazır olduğunu söyledi. Ancak sevinç çok...
Android Haberleri

Android Go Telefonlar Nasıl Özelliklere Sahip Olacak?

MWC 2018 etkinliği, akıllı telefonlar için 2018 yol haritasının belirlenmesini sağlayacak. Birçok ünlü markanın, bu sene sunacağı akıllı telefonları göreceğiz. Akıllı telefonların beraberinde gelecek...
Google RCS MWC 2018'de Tanıtılacak: Google RCS Nedir?
Android Haberleri

Google RCS MWC 2018’de Tanıtılacak: Google RCS Nedir?

Google RCS, Rich Communication Services'in (Zengin İletişim Servisleri) kısaltmasıdır. SMS'in uzun zamandır umutsuzca ihtiyaç duyduğu bir yükseltmedir de diyebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda Google, operatörlerin global ölçekte...
Akıllı Yanıt Uygulaması Google Reply Ortaya Çıktı!
Android Haberleri

Akıllı Yanıt Uygulaması Google Reply Ortaya Çıktı!

Google, Android için yeni bir özelliği yayınladı: Google Akıllı Yanıt Uygulaması olan Google Reply resmen çıktı. Aslında uygulamdan ziyade sistem düzeyinde yapılan bir Android...
Android Haberleri

Galaxy S8 Android 8.0 Oreo Güncellemesi İçin Şok Gelişme

Android akıllı telefonların amiral gemisi görevini üstlenen Samsung, Galaxy S serileriyle bu alanda en başarılı markalardan bir tanesi. Son olarak Galaxy S8 akıllı telefon...
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Android Haberleri

Samsung Galaxy S6 Serisi Ve Note 5 İçin Android Oreo Yayınlıyor

Dün, ilk yayınlanmasından yaklaşık altı ay sonra Samsung'un nihayet Android 8.0 Oreo'yu Galaxy S8 ve S8+ için piyasaya sürdüğünü öğrendik. Samsung yazılım güncellemelerinin hangi...
Android P
Android Haberleri

Android P İle İlgili İlginç Detaylar Ortaya Çıkmaya Başladı

Android Oreo işletim sisteminin güncellemeleri devam ediyor. Bir yandan akıllı telefon modelleri için yeni güncellemeler yayınlanırken, bir diğer yandan ise yeni Android sürümü içinde...
Android Sürümleri
Android Haberleri

İşte Şubat Ayı İtibariyle Android Sürümleri Kullanım Oranları

Android işletim sisteminin en büyük sorunu, güncelleme dağıtım sorunu. Google’ın yeni sürümleri yayınlamasına rağmen söz konusu mobil işletim sisteminin dağıtımı markaların özelleştirmelerine göre değiştiği...
android heykelleri
Android Haberleri

Android P Resmî Olarak Çağrı Kaydını Destekleyebilir

Google, Android Oreo'yu olağan yavaş adımlarla cihazlara taşırken işletim sisteminin bir sonraki versiyonu konusunda çalışmaya devam ediyor. Android Open Source Project'e (AOSP) yapılan bir dizi...
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Android Haberleri

Google, 2017’de 700.000 Kötü Uygulamayı Engelledi

Google, Play Store'u kötü uygulamalar ve kötü niyetli içerik oluşturuculardan uzak tutmak gibi zor bir işe sahip. Firma bu tip uygulamaları hiç yayınlamadan engellemek...
Meizu Flyme OS 7 İşletim Sistemi Çıkış Tarihi Belli Oldu!
Android Haberleri

Meizu Flyme OS 7 İşletim Sistemi Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Meizu'nun Flyme OS 7 sürümünün yayınlanması beklenirken bir anda Flyme OS 6'yı çekmişti. Resmen çekmesinden bu yana biraz fazla zaman geçti. Flyme 7 yeni...
Google Haritalar Uygulaması ile Sizi Düşündüğünüzden Daha Fazla İzliyor
Android Haberleri

Google Haritalar Uygulaması ile Sizi Düşündüğünüzden Daha Fazla İzliyor

Google her zaman sizi düşündüğünüzden biraz daha fazla izler. Özellikle Android telefonlarda gizlilikle ilgili kaygılar her zaman varolmuştur. En çok konuşulan konu tabii ki...
android wear 2,8
Android Haberleri

Android Wear 2.8 Güncellemesi AMOLED Temasını Getiriyor

Google, telefonunuzdaki Android Wear uygulaması aracılığıyla kullanılabilen küçük bir güncelleme olan Android Wear 2.8'in kullanıma sunulduğunu açıkladı. Yeni güncelleme, okunabilirliği artırmak için daha koyu...
Android Haberleri

Samsung’dan Galaxy S8 ve S8’e Ocak ayı Android Güvenlik Yamaları Yayınlandı

Google, aylık en son Android güvenlik güncelleştirmesini iki hafta önce yayınladı ve desteklenen Pixel ve Nexus cihazları için hemen kullanılabilir hale geldi. Ve şimdi...
Android 8.0 Oreo Telefonunuza Ne Zaman Gelecek? Tam Liste!
Android Haberleri

Android 8.0 Oreo Telefonunuza Ne Zaman Gelecek? Tam Liste!

Piyasada Android Nougat çalıştıran birçok Android amiral gemisi var. Siz de büyük olasılıkla bir sonraki sürüm olan Android 8.0 Oreo güncellemesini cihazınıza ne zaman...
Huawei Android Mesajlar Uygulamasını Kullanmaya Başlıyor
Android Haberleri

Huawei Android Mesajlar Uygulamasını Kullanmaya Başlıyor

SMS/MMS standardı olan RCS'nin kabulü operatörler ve cihazlar arasında nispeten yavaş gerçekleşiyor. Google da Jibe RCS merkezini kurdu. Böylece operatörlerin desteklemesini kolaylaştıran Android Mesajlar'ı...
Android 9.0 Sürümünün Adı Belli Oldu Mu?
Android Haberleri

Android 9.0 Sürümünün Adı Belli Oldu Mu?

Google programına sadık kalırsa Ağustos 2018'de resmi duyurusunda açıklayacağı Android 9.0'ın adı hakkında yeni tahminler var. Spekülasyon yapmak için henüz erken olsa da bir...
android oreo
Android Haberleri

Samsung, 17 Ocak’ta Android 8.0 Oreo Beta Programını Sona Erdiriyor

Samsung, bugün, Android 8.0 Oreo beta programının Samsung Üyeleri Topluluğuna resmi bir mesajla yakında resmen sona ereceğini açıkladı. Şirketin, programın 15 Ocak'ta sona ereceğini...
Google Android Mesajlar Uygulamasına Memnuniyet Anketi Ekledi
Android Haberleri

Google Android Mesajlar Uygulamasına Memnuniyet Anketi Ekledi

Geçen günlerde bazı Google Pixel 2 XL sahiplerinden "Pixel'i iyileştirmeye yardımcı olmak" için bir dakikalık anket yapma talebi geldiğini söyledik. Ankete girmeye karar verirseniz...
Ocak 2018 Android Güncellemesi Meltdown ve Spectre Açıklarını Çözecek
Android Haberleri

Ocak 2018 Android Güncellemesi Meltdown ve Spectre Açıklarını Çözecek

Google, Android kullanıcılarını Spectre adlı yeni bir güvenlik sorunundan korumaya hazırlanıyor. Bu zararlı dosya Intel, AMD ve ARM işlemcileri etkileyebilir. Bu da neredeyse tüm...
Chrome OS
Android Haberleri

Chrome OS, Arka Planda Çalışan Android Uygulamalarını Destekleyecek

Google, ilk önce Android uygulamalarının 2016 yılının ortalarında Chrome OS'a geleceklerini açıkladı ancak özellik bir süredir devam etmesine rağmen hala iyi çalışmıyor. Şu anda,...
xiaomi mi a1
Android Haberleri

Xiaomi Mi A1, Android Oreo Beta ile Hızlı Şarj Desteğine Sahip...

Xiaomi Mi A1, Android 7.1.2 Nougat ile bu yılın başlarında piyasaya sunuldu. Cihaz stok Android ile birlikte geliyor ve Android One programının bir parçası,...
lg v30
Android Haberleri

LG V30 İçin Android 8.0 Oreo Güncellemesi Güney Kore’de Başladı

Geçtiğimiz Kasım ayında LG firması Güney Kore'deki V30 kullanıcıları için Android 8.0 Oreo için OS Önizleme Programı başlatmıştı. Kullanıcılar işletim sisteminin önizleme versiyonunu indirip...
google-android-8-1in-vpn-sorunu-duzeltecek
Android Haberleri

Google Android 8.1’in VPN Sorunu Düzeltecek

Google’ın sevilen mobil işletim sistemi Android’in yeni sürümü olan Android 8.1 Oreo ile birlikte kullanıcılar VPN servisini kullanamaz olmuştu. Kullanıcıların canını sıkan bu durum...
galaxy-s9-hakkinda-bilinen-her-sey
Android Haberleri

Galaxy S9 Hakkında Bilinen Her Şey

Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S9’un 2018’ın ilk çeyreğinde çıkması planlanıyor. Samsung’un yeni amiral gemisinin çıkmasına biraz daha süre varken Galaxy S9...
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