Virüslü Android Cihazlar için Yeni İddialar Geldi
Geçtiğimiz senenin son günlerinde Android kullanıcıları için şok bir iddia gündeme gelmişti. İddialarda bazı Android akıllı telefonlarının, doğrudan virüslü olarak satıldığı yönünde bilgiler verilmişti....
Android P için Yeni Bir İddia Daha Ortaya Çıktı
Google’ın yeni mobil işletim sistemi olarak çıkması beklenen Android P işletim sistemi için her gün yeni bir iddia ortay atılıyor. Yeni işletim sisteminde yer...
Android P Ne Zaman Çıkacak? Android 9.0’ın İsmi Ne Olacak?
Android O yani Android Oreo geliştirici önizlemeleri geçen yıl Mart ayında kullanıma sunulmaya başlamıştı. Eğer tanınmış bir sızıntı uzmanı olan Evan Blass'dan gelen bir...
Microsoft, Skype’ı Eski Android Cihazlar İçin Optimize Ediyor
Bugün Microsoft, önümüzdeki birkaç gün içinde daha eski cihazlar için optimize edilmiş olan Android için Skype'ın yeni bir sürümünü kullanıma sunacağını açıkladı. Daha spesifik...
LineageOS 15.1 Yayınlandı! Hangi Cihazlar Desteleniyor?
Android işletim sisteminin açık kaynak kodlu olmasından yola çıkarak hazırlanan 3.parti işletim sistemleri devam ediyor. Bu alanda en çok ilgi çeken işletim sistemlerinden birisi...
Android P’den Dark Mod Sürprizi
Android kullanıcıları cihazları için Dark Mod istiyorlardı. Google bu istekleri duyduğunu ve modun bir sonraki Android versiyonu için hazır olduğunu söyledi. Ancak sevinç çok...
Android Go Telefonlar Nasıl Özelliklere Sahip Olacak?
MWC 2018 etkinliği, akıllı telefonlar için 2018 yol haritasının belirlenmesini sağlayacak. Birçok ünlü markanın, bu sene sunacağı akıllı telefonları göreceğiz. Akıllı telefonların beraberinde gelecek...
Google RCS MWC 2018’de Tanıtılacak: Google RCS Nedir?
Google RCS, Rich Communication Services'in (Zengin İletişim Servisleri) kısaltmasıdır. SMS'in uzun zamandır umutsuzca ihtiyaç duyduğu bir yükseltmedir de diyebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda Google, operatörlerin global ölçekte...
Akıllı Yanıt Uygulaması Google Reply Ortaya Çıktı!
Google, Android için yeni bir özelliği yayınladı: Google Akıllı Yanıt Uygulaması olan Google Reply resmen çıktı. Aslında uygulamdan ziyade sistem düzeyinde yapılan bir Android...
Galaxy S8 Android 8.0 Oreo Güncellemesi İçin Şok Gelişme
Android akıllı telefonların amiral gemisi görevini üstlenen Samsung, Galaxy S serileriyle bu alanda en başarılı markalardan bir tanesi. Son olarak Galaxy S8 akıllı telefon...
Samsung Galaxy S6 Serisi Ve Note 5 İçin Android Oreo Yayınlıyor
Dün, ilk yayınlanmasından yaklaşık altı ay sonra Samsung'un nihayet Android 8.0 Oreo'yu Galaxy S8 ve S8+ için piyasaya sürdüğünü öğrendik. Samsung yazılım güncellemelerinin hangi...
Android P İle İlgili İlginç Detaylar Ortaya Çıkmaya Başladı
Android Oreo işletim sisteminin güncellemeleri devam ediyor. Bir yandan akıllı telefon modelleri için yeni güncellemeler yayınlanırken, bir diğer yandan ise yeni Android sürümü içinde...
İşte Şubat Ayı İtibariyle Android Sürümleri Kullanım Oranları
Android işletim sisteminin en büyük sorunu, güncelleme dağıtım sorunu. Google’ın yeni sürümleri yayınlamasına rağmen söz konusu mobil işletim sisteminin dağıtımı markaların özelleştirmelerine göre değiştiği...
Android P Resmî Olarak Çağrı Kaydını Destekleyebilir
Google, Android Oreo'yu olağan yavaş adımlarla cihazlara taşırken işletim sisteminin bir sonraki versiyonu konusunda çalışmaya devam ediyor. Android Open Source Project'e (AOSP) yapılan bir dizi...
Google, 2017’de 700.000 Kötü Uygulamayı Engelledi
Google, Play Store'u kötü uygulamalar ve kötü niyetli içerik oluşturuculardan uzak tutmak gibi zor bir işe sahip. Firma bu tip uygulamaları hiç yayınlamadan engellemek...
Meizu Flyme OS 7 İşletim Sistemi Çıkış Tarihi Belli Oldu!
Meizu'nun Flyme OS 7 sürümünün yayınlanması beklenirken bir anda Flyme OS 6'yı çekmişti. Resmen çekmesinden bu yana biraz fazla zaman geçti. Flyme 7 yeni...
Google Haritalar Uygulaması ile Sizi Düşündüğünüzden Daha Fazla İzliyor
Google her zaman sizi düşündüğünüzden biraz daha fazla izler. Özellikle Android telefonlarda gizlilikle ilgili kaygılar her zaman varolmuştur. En çok konuşulan konu tabii ki...
Android Wear 2.8 Güncellemesi AMOLED Temasını Getiriyor
Google, telefonunuzdaki Android Wear uygulaması aracılığıyla kullanılabilen küçük bir güncelleme olan Android Wear 2.8'in kullanıma sunulduğunu açıkladı. Yeni güncelleme, okunabilirliği artırmak için daha koyu...
Samsung’dan Galaxy S8 ve S8’e Ocak ayı Android Güvenlik Yamaları Yayınlandı
Google, aylık en son Android güvenlik güncelleştirmesini iki hafta önce yayınladı ve desteklenen Pixel ve Nexus cihazları için hemen kullanılabilir hale geldi. Ve şimdi...
Android 8.0 Oreo Telefonunuza Ne Zaman Gelecek? Tam Liste!
Piyasada Android Nougat çalıştıran birçok Android amiral gemisi var. Siz de büyük olasılıkla bir sonraki sürüm olan Android 8.0 Oreo güncellemesini cihazınıza ne zaman...
Huawei Android Mesajlar Uygulamasını Kullanmaya Başlıyor
SMS/MMS standardı olan RCS'nin kabulü operatörler ve cihazlar arasında nispeten yavaş gerçekleşiyor. Google da Jibe RCS merkezini kurdu. Böylece operatörlerin desteklemesini kolaylaştıran Android Mesajlar'ı...
Android 9.0 Sürümünün Adı Belli Oldu Mu?
Google programına sadık kalırsa Ağustos 2018'de resmi duyurusunda açıklayacağı Android 9.0'ın adı hakkında yeni tahminler var. Spekülasyon yapmak için henüz erken olsa da bir...
Samsung, 17 Ocak’ta Android 8.0 Oreo Beta Programını Sona Erdiriyor
Samsung, bugün, Android 8.0 Oreo beta programının Samsung Üyeleri Topluluğuna resmi bir mesajla yakında resmen sona ereceğini açıkladı. Şirketin, programın 15 Ocak'ta sona ereceğini...
Google Android Mesajlar Uygulamasına Memnuniyet Anketi Ekledi
Geçen günlerde bazı Google Pixel 2 XL sahiplerinden "Pixel'i iyileştirmeye yardımcı olmak" için bir dakikalık anket yapma talebi geldiğini söyledik. Ankete girmeye karar verirseniz...
Ocak 2018 Android Güncellemesi Meltdown ve Spectre Açıklarını Çözecek
Google, Android kullanıcılarını Spectre adlı yeni bir güvenlik sorunundan korumaya hazırlanıyor. Bu zararlı dosya Intel, AMD ve ARM işlemcileri etkileyebilir. Bu da neredeyse tüm...
Chrome OS, Arka Planda Çalışan Android Uygulamalarını Destekleyecek
Google, ilk önce Android uygulamalarının 2016 yılının ortalarında Chrome OS'a geleceklerini açıkladı ancak özellik bir süredir devam etmesine rağmen hala iyi çalışmıyor. Şu anda,...
Xiaomi Mi A1, Android Oreo Beta ile Hızlı Şarj Desteğine Sahip...
Xiaomi Mi A1, Android 7.1.2 Nougat ile bu yılın başlarında piyasaya sunuldu. Cihaz stok Android ile birlikte geliyor ve Android One programının bir parçası,...
LG V30 İçin Android 8.0 Oreo Güncellemesi Güney Kore’de Başladı
Geçtiğimiz Kasım ayında LG firması Güney Kore'deki V30 kullanıcıları için Android 8.0 Oreo için OS Önizleme Programı başlatmıştı. Kullanıcılar işletim sisteminin önizleme versiyonunu indirip...
Google Android 8.1’in VPN Sorunu Düzeltecek
Google’ın sevilen mobil işletim sistemi Android’in yeni sürümü olan Android 8.1 Oreo ile birlikte kullanıcılar VPN servisini kullanamaz olmuştu. Kullanıcıların canını sıkan bu durum...
Galaxy S9 Hakkında Bilinen Her Şey
Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S9’un 2018’ın ilk çeyreğinde çıkması planlanıyor. Samsung’un yeni amiral gemisinin çıkmasına biraz daha süre varken Galaxy S9...