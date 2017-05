Android’de Daha Fazla Depolama Alanı Nasıl Olur? Android’de Alan Boşaltma

Bu günlerde Android telefonlar, iyi bir depolama alanı ile gelirken yine de düşük seviyede çalışmaya başlamak çok kolay. İşte Android’de daha fazla depolama alanı elde etmek veya sahip olduklarınızla daha iyi çalışmak ve Android’de alanı boşaltmak konumuz.

Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar mı, yoğun oyunlar mı oynuyorsunuz yoksa sadece Pokémon Go uygulamasını indirip ya da BBC iPlayer’dan bişey izlemek mi? Telefonlarımız ve tabletlerimiz ne kadar çok şey yapabiliyorlarsa boş hafıza olması sayesindedir. Standart olarak 16 veya 32 GB’lık bir telefon kullanıyor olsanız bile, Android’de depolamayı azaltmak kolay. Android’de alanı nasıl boşaltacağınıza ilişkin bazı ipuçları ve Android’de daha fazla depolama alanı elde etme yolları hakkında bazı tavsiyeler vereceğiz.

Android’de Alan Boşaltma

• Fotoğrafları ve videoları Google Fotoğraflar’a yedekleyin, ardından bunları telefonunuzdan silin: Fotoğraflar ve video, herhangi bir Android telefonun en büyük alan domuzlarından biridir ve entegre kameraları gittikçe artan megapiksel sayılarıyla daha da zenginleşir.

Google Play‘den ücretsiz Google Fotoğraflar uygulamasını indirin, ardından tüm fotoğraflar ve videoları Wi-Fi üzerinden yedeklemek için Ayarlar menüsünde seçin. Medya aktarıldıktan sonra bunları telefonunuzdan silebilirsiniz (ancak Google Fotoğraflar’ın kendisi yerine Galeri uygulamasından silmeye çok dikkat edin).

• Diğer dosyaları Google Drive’a taşı: Fotoğraflarınızı ve videolarınızı Google Fotoğraflar’a taşımak için benzer şekilde, başka dosyaları saklamak için Google Drive‘ı (başka bir ücretsiz uygulama) veya herhangi bir ücretsiz ücretsiz bulut depolama uygulaması kullanabilirsiniz. Depolama alanınız azalıyor olsanız bile, her iki adımda da bir şeyler yapmanız gerekir; çünkü cihazınızı kırarsanız veya kaybederseniz ortamınızı kaybetmeyeceğiniz anlamına gelir. Tek tarafı, dosyalarınızı görüntülemek için aktif bir internet bağlantınızın olması gereklidir.

• Kullanmadığınız eski uygulamaları ve oyunları silmek için: Bazı uygulamalar ve oyunlar şaşırtıcı miktarda depolama alanı tüketir ve bunları kullanmazsanız, telefonunuzdaki herhangi bir alanı boşalmanıza gerek yoktur. Daha sonra ihtiyacınız olduğuna karar verirseniz, tekrar yükleyin – Google Play‘de ödemiş olduğunuz tüm uygulamalar, Google hesabınıza girdiğiniz tüm Android cihazlarda kullanılabilir olacak.

Ana ekrandaki kısayollara veya uygulama tepsisindeki birden çok slayta baktığınızda bazılarını özlemek kolaydır. Bunun yerine, Google Play‘i açın, Ayarlar menüsünü açmak için sol üstteki üç satıra dokunun, ardından Uygulamalarım ve oyunlar öğesini seçin. Yüklü sekmesi, telefonunuzdaki veya tabletinizdeki (Google Play dışındaki uygulamalar hariç) her uygulamayı gösterecektir. Herhangi birini kaldırmak için uygulamayı seçin ve Kaldır‘ı seçin.

• Önbelleğe alınmış dosyalarınızı temizleyin: Önbellek dosyaları, her kullanışınızda uygulamalar tarafından saklanan az miktarda veridir. Zamanla, önbelleğe alınan verileri endişe verici miktarda toplayabilirsiniz. Dolayısıyla, biraz yerden tasarruf etmenin bir yolunu arıyorsanız, bu eski dosyaları temizlemek iyi bir başlangıçtır. Ayarlar menüsünü açın ve Depolama‘yı seçin, ardından Önbellek verileri bölümüne gidin ve üzerine hafifçe vurun. Tüm uygulamalar için önbelleğe alınan verileri temizlemek için Tamam‘ı seçin.

• Eski yüklemeleri silme: Web’den bir PDF veya diğer bir belgeyi her indirdiğinizde, İndirilenler klasörünüzde saklanır; ancak daha sonra muhtemelen gerekmez. Bir Dosya Yöneticisi uygulamanız varsa, bu dosyayı İndirilenler klasörünüze göz atmak için kullanın ve ihtiyacınız olmayan her şeyi silin; Alternatif olarak, uygulama tepsinizde İndirilenler kısayolunuz olabilir.

• Dosyaları bir microSD karta taşıyın: Telefonunuz microSD‘yi destekliyorsa, şu an telefonunuzda bulunan fotoğrafları, video ve diğer dosyaları saklamanız için kullanabilirsiniz. Telefonunuzu ve işletim sistemine bağlı olarak, uygulamayı microSD karta kaydedemeyebilirsiniz, ancak kartı taşınabilir değil depolama ortamı olarak biçimlendirebilirsiniz. Bu şekilde kabul edecektir.

Bu ipuçlarını denediyseniz ve hala depolama alanınız azsa, bir Android cihaza daha fazla depolama alanı ekleyebileceğiniz bazı yollar için okumaya devam edin.

Android’de Daha Fazla Depolama Alanı Nasıl Elde Edilir?

• Cihazınız bir mikroişlemci kartını desteklemese de bir microSD kartı ekleyin: Telefonunuz veya tabletiniz microSD’yi destekliyorsa o zaman harika, bir tane satın alın. Kabul edilebilecek kapasiteyi kontrol etmeyi unutmayın – 128GB kapasiteli bir karta yalnızca 32GB’lık bir miktarı ödemek istemiyorsanız dikkatli olun.

Telefonunuz ya da tabletiniz doğal olarak microSD’yi desteklemiyorsa, cep telefonunuzun Micro-USB bağlantı noktasına veya telefonunuzun Micro-USB bağlantı noktasına bağlanan microSD kart okuyucu kullanarak geçici olarak kullanmak için bir tane takmak kolaydır. Hepsiburada ya da N11 gibi sitelerde rahatlıkla bulabileceğiniz ve 30-40 TL karşılığı olan Verbatim MediaShare Wireless Mini alabilirsiniz. Bir USB flash sürücüye benziyor ve aslında, dosyalarınızı buraya sürüklemenizi ve bırakabilmenizi sağlayan PC’nizin USB portuna takılabilir. Fakat içeride bir microSD kartı var, aktarımı destekliyor. Dosyaları değil, aynı zamanda içerik akışını da sağlıyor.

Verbatim MediaShare Wireless Mini uygulamasını (Google Play‘den veya App Store‘dan ücretsiz) indirerek, microSD kart içeriğine erişmek için onu Android telefonunuza veya tabletinize Wi-Fi üzerinden bağlayabilirsiniz. Verbatim’de kablosuz bağlantıyı kullanmanın en iyi yanı, bu bağlantıyı beş kişiye kadar paylaşabilmesidir ve sürücüye erişimi parola korumalı olarak ayarlayabilirsiniz. Dahili bir batarya üç saate kadar dayanır ve USB bağlantısı üzerinden şarj edilir.

• OTG özellikli Android cihazlarda bir flash sürücü takın: Farkında değilsiniz, ancak Android telefonların ve tabletlerin çoğunluğu, depolama sürücüleri gibi çevre birimlerini USB OTG’yi (On The Go) destekliyor. Bir cihazın OTG’yi destekleyip desteklemediği her zaman listelenmeyebilir. Cihazınızın OTG’yi destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için hızlı ve kolay bir yol, Google Play‘den ücretsiz olarak USB OTG Checker uygulamasını indirmektir.

Cihazınızın OTG‘yi desteklediğini tespit ettikten sonra internette (e-ticaret sitelerinde) çok az masrafa mal olan bir OTG adaptörüne ihtiyacınız olacaktır. Sürücüye takılı iken sürücüye harici bir kaynaktan güç sağlamanız gerektiğini unutmayın.

• Kablosuz bir sabit disk alın: Android cihazınızdaki daha fazla saklama alanına erişmek için sahip olduğunuz son seçenek, kablosuz bir sabit sürücü kullanmaktır. Kablosuz bir sabit disk, normal bir taşınabilir sabit disk ile tamamen aynıdır, ancak Wi-Fi üzerinden bağlanırsınız. Bir sürü seçenek mevcut ve çok daha uygun fiyatlı hale geliyor.