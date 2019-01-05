Android akıllı telefonunuzu, çevrenizde değer verdiğiniz insanların numaralarını depolama amaçlı kullanısanız, telefonunuzu kaybetme durumunda bunları o numaraları da kaybederim korkusu olmasın.

Numaraları kaybetme konusunda endişelenmenize gerek yok. Hatta akılınızda bulunsun, önemli bir numarayı yanlışlıkla silerseniz, durumu tekrar geri alabilirsiniz. Yazımız boyunca, kaybolan kişi rehberini ve ayrıntılarını geri yüklemek için Gmail’i nasıl kullanacağınızk onusunda sizlere yol göstereceğiz.

Telefonumda numaralım kayboldu? Kaybolan numaraları geri getirme, onları nasıl kurtarırım gibi uzun uzun internet üzerinden çareler aramanıza gerek kalmayacak. Tek yapmanız gereken android telefonunuzun ilk kurulum sırasında kullandığınız maile erisminizin olması, bunu için yeterlidir. Şimdi ise bu Gmail hesabını nasıl kullanacağız, ona göz atalım.

Silinen rehberi nasıl geri getirebilirim: Gmail kullanarak

İlk bakışta telefonunuzdan ziyade kişilerinizi Gmail’de aramak garip gelebilir. Ancak hizmetlerin iç içe geçtiğini varsayarsak, burada aradığınızı bulma şansınız oldukça yüksektir. Bir Google hizmetini kullanarak Android telefonunuza kişileri eklediğinizde, kayıt tutmak için çevrimiçi sunucularla otomatik senkronize edilirler. Her hangi bir olumsuz durum yaşandığında otomatik olarak yararlı hale gelen güzel bir özelliktir. Son otuz gün içinde sildiğiniz kişileri geri yükleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra son 24 saatte konuştuğunuz Sohbet rehberini de geri yükleyebilirsiniz.

Eksik kişi listesini, kurtarmak için Gmail’e web üzerinden giriş yapmanız gereklidir. Ardından ekranın en üstünde yer alan seçenekler simgesini tıklayın. Açılan ekranda yer alan Kişiler seçeneğini seçin. İsterseniz aşağıda yer alan resimden de yardım alabilirsiniz.

Kişiler’e tıkladığınızda, Google’ın hesabınıza eklediği tüm kişileri göreceksiniz. Buna e-posta adresleri ve telefon numaraları dahil olmak üzere iletişim bazında kullanılan bütün özellikler bir aradadır. Sol alt köşeden de Eski Sürüme Geç seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan Klasik sürümde Diğer seçeneğine tıklamanız ve Kişileri Geri Yükle seçeneğine basmanız gereklidir.

Son olarak açılan ekrandan sizler için en uygun zamanı seçmeniz gereklidir. Tüm yapmanız gereken adımları izlemek olacak.

Silinen rehberi nasıl geri getirebilirim: Diğer Yöntemler

Bir Gmail hesabınız yoksa veya kişilerinizi senkronize ettiğiniz bir hesap yoksa, verilerinizi kurtarmanız biraz daha zor olabilir. Kişiler i ve diğer verileri, bir PC veya Mac kullanarak telefonunuzun daha derinlerine inen ve bunları çıkaran birkaç üçüncü taraf uygulaması vardır. İnternet üzerinde birçok program olmasına rağmen, Recovery Android sunulan özellikler bakımından oldukça çeşitli uygulamalara sahiptir. Kullanımı ve arayüzü oldukça basittir.

Tabiki daha sağlıklı sonuçlar elde etmek için, telefonunuzun markası ile kullandığınız Rehber uygulamasının ismini Google üzerinden aratarak farklı insanların da başına gelmiş durumlardan yararlanabilirsiniz.