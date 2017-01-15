Android’in yaratıcısı Andy Rubin’in akıllı telefonu Essential’ın özellikleri belli oluyor

Andy Rubin’in yakında çıkacak olan akıllı telefonu Geekbench’te bazı özellikleri açığa çıkarmak için kıyaslanıyor mu?

Dün size, “Android’in Babası” Andy Rubin, Essential Products Inc adlı bir şirket için yepyeni bir akıllı telefon üreteceği konusunda bilgiler vermiştik. Bu, 40 çalışandan oluşan küçük bir şirkettir ve birçoğu daha önce Apple, Samsung ve Google için emekli olmuş kişilerden oluşuyor.

Cihaz, geniş uçtan uca ekran ve amiral gemisi tipi spesifikasyonları içerdiği söylenildiğinden kesinlikle ilgi çekici geliyor. Fikir Apple iPhone, Samsung Galaxy S hattı ve Google’ın Pixel akıllı telefonlarını kullanmaktır. Bir prototipin 5.5 inçlik bir ekranı olduğu bildirilirken, Essentials da Apple’ın 3D Touch‘a benzer bir özelliği test ettiği yönünde söylentilere yol açtı.

Essential FIH-PM1 Özellikleri

Rubin’in yeni aygıtı geçen ay Geekbench‘te kıstaslanmış olabilir. Essential FIH-PM1 adlı bir model test için gönderildi ve sonuçlar telefonun Android 7.0‘yi önceden yüklenmiş halde olduğunu gösterdi. Bu, Rubin’in yepyeni bir platformu piyasaya çıkmasını bekleyen bazıları şaşırtabilir. 8 çekirdekli işlemci (test için 1.9GHz’de çalışan) taşıyan akıllı telefon Snapdragon 835 yonga setiyle geliyor. Ünite içinde 4GB RAM bulunan kriter testin içerisinde göründü.

Tescilli bir markanın bazı modüler yeteneklere izin vereceği konusunda bir görüş var. Bu yılın ortasında çıkabilecek olan Foxconn cihazını (dolayısıyla Foxconn International Holdings’in model adında ‘FIH’) birleştiren sözleşme üreticisi hakkında konuşma var. Tek çekirdekli puanın 1844 olduğu ve 5426 çok çekirdekli puana sahip olduğunu da hatırlatalım.

Android işletim sistemi şu anda dünyadaki lider mobil işletim sistemlerinden biri ve Rubin kurucu ortaklarından biri olduğu için bu yeni telefonla bir mega başarı daha elde edecek mi? merak konusu.