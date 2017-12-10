Geçen hafta, Essential‘ın kurucusu ve CEO’su Andy Rubin, kişisel nedenlerden dolayı izne ayrılmıştı. Bir rapora göre, Rubin yeniden ​​görevine döndü.

Ne şirket ne de Rubin ayrılma nedeniyle ilgili olarak fazla bilgi vermediyse de, bunun zamanlaması konusunda bazı çevreler 2014 yılında Google’dan ayrılması ile aynı nedenlere bağlı olduğunu öne sürdü. İddiaya göre, şirkette çalışırken bir kadınla uygunsuz bir ilişki yaşıyordu. Rubin’in sözcüsü Mike Sitrick, iznin hikayeyle ilgisi olmadığını belirtti.

Essential, son birkaç ay içinde oldukça zor zamanlar geçirdi. Essential PH-1 ilk kez duyurduğunda çok fazla ilgi çekmeyi başarmıştı fakat bir çok sıkıntı sebebiyle bir çok kişi cihaza sempati ile bakmamaya başladı. Son zamanlarda, şirket cihazın indirim yaparak tüketicilerin daha fazla ilgisini çekerek ivme kazanmaya çalıştı.