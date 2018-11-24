Anki, ürettiği mini ürünleri ile her zaman zevkli gözüken bir firmadır. Daha önce ürettiği Overdrive tarzı küçük yarış arabası ile oyun dünyasına giren Anki, akıllı oyuncak Cozmo ile oldukça ün kazanmıştı. Yapay zeka teknolojisi bir oyuncakta nasıl durur? Ne gibi özellikler sergiler? Bunun ilk örneği olan Cosmo akıllı oyuncağı şimdi eskide kalıyor.

Genel anlamda Cozmo tam olarak bir masa oyuncağı idi. Ofiste, evde ya da çalışma masanızın hemen üzerinde duran küçük bir oyuncak. Birçok şeyi yapabilecek kapasitede olmasına rağmen, kullanıcıları tarafından oldukça gürültü verici olarak nitelendirildi.

Şimdi ise artık Cozmo’nun tam anlamıyla büyük kardeşi Vector ile tanışma zamanı. Vector, Anki’nin en yeni akıllı robot sürümü ve Cozmo’dan farklı bir pazarı hedefliyor.

Benim düşünceme göre sadece çocuklar için değil, yetişkinler içinde oldukça cazibeli bir oyuncak. Hatta şimdiki geliştirilen özelliklerindeki amaç bütün aile tarafından kullanılmasıdır. Genel olarak hedef ise gerçekten ailenin bir parçası olmasıdır.

Tasarım ve Özellikleri

Anki’nin bu amaç için yani ailenin bir parçası olmasını istemesindeki başvurduğu yol Vector’e kendi halinde hareket etmesine izin vermesidir. Cozmo oyuncağı sadece bir kişinin telefonuna bağlı kalıp, sadece o kişiye hizmet ediyordu. Ancak Vector doğrudan Wi-Fi bağlantınıza bağlanıyor ve kendi başına özerk olarak hareket ediyor.

Bu durum ise otomatik olarak evdeki daha fazla kişi tarafından kullanılacak anlamına gelir. Bu yüzden diğer aile bireylerininde sıkılmamasını sağlamak için çok daha fazla şey yapabilir.

Sadece bir uygulama ile kurulum yapılırken arka planda oldukça fazla işlem olduğunu unutmamak gerekir.

Anki, daha çok robot ile uygulanan hesaplama gücünü daha küçük bir işlemciye yerleştirerek ortaya mükemmel bir cihaz çıkardı. İçerisinde bazı akıllı telefon ve tabletlerle aynı güce sahip bir Qualcomm Snapdragon işlemcisinin yanı sıra Dört Çekirdekli 1.2GHz çip bulunuyor.

Görünüşe göre yeni Vector, büyük kardeşi Cozmo ile karşılaştırıldığında daha büyük özellikler içeriyor. Ayrıca tasarımı, Cozmo’dan fiziksel olarak daha büyük olduğu anlamına da geliyor. Aynı zamanda tasarım açısından kardeşi gibi ön tarafta aynı sırt ve kol var. Bunun yanı sıra benzer bir şarj yuvası ve interaktif bloklara sahip.

Anki Vector Tasarım Görüntüleri 1 - 5

Vektör ilk açıldığında Cozmo’ya benzer özellikler ve ifadelerle sahibini karşılıyor. Fakat Cozmo’nun eski bir Pixar gövdesinden oluşmasına rağmen Vector’in tasarımı DreamWorks için çalışan bir kişi tarafından tasarlandı.

Anki Vector Nasıl Kurulur?

Anki Vektor’un kurulmu aslında oldukça basittir. Tek bir uygulama ve sırasıyla aşağıdaki işlemleri uygulamak size yeterli olacaktır.

Vector uygulamasını indirin – uygulama içerisinde sizlere ne yapmanız gerektiği adım adım gösterilmiştir. Sırala kısaca şu şekildedir. Öncelikle 2.4GHz Wi-Fi ağında olduğunuzdan emin olmalısınız, uygulamanın robotu tanıması gerekiyor. Robotu Wi-Fi tanıt tanımaz zaten Vector uyanır ve kendisini aktif hale getirir. Vektör sadece İngilizce dilini destekler. Uygulamanın arayüzünde size seçmeniz için üç İngilizce bölgesi gösterir, Amerikan, İngiliz ve Avustulya. Bunlardan birisini seçin.



Uygulama, ayrıca sizlere bir kaç tane Vector için kullanım videoları ve istatistikleri gösterir. Mesela size ne kadar süre baktığınızı, ne kadar süredir hareket halinda olduğunu ve ne kadar uzun süredir canlı olduğunu söyler. Ayrıca başının üst kısmına dokunduğunuzda Vector’un çok mutlu olduğu açıklar.

İçinde bulunan Qualcomm işlemci çok önemlidir. Bu ekstra güç artırmaları, Vector’in çok fazla şey yapabilmesi anlamına geliyor. Anki, sanal bir asistanı markalamak yolunda ilerliyor. Hatta neredeyse Google Asistan ve Alexa gibi bir potansiyele sahip küçük bir canavar.

Ayrıca zamanlayıcı modu, hava koşullarının ne olduğunu söyleme, düzgün animasyonlar yapma, fotoğraf çekme özelliklerine sahiptir. Genellikle arka planda, uyandırmanızı ve onunla bir şeyler yapabilmenizi bekliyor. Üzerindeki dört yakın alanlı mikrofon sayesinde bu yeteneğe sahiptir. Bütün bunları “Hey Vector” diye seslenip uyandırarak yapabilirsiniz.

Anki sesi anlayayıp, onu uyandıran mikrofonların, uyandırma sözcüğü tarafından açıldığını ve sonrasında konuşulan kaydın hemen silindiğini ifade etmiştir. Bu da şirketin gizliliğe verdiği önemi göstermiştir.

Performans

Vector’in Cozmo’dan çok daha zeki bir cihaz olduğu açıktır. Yapılan testlerde Vector, istenildiği zaman yüzleri ve sesleri tanıdı. Ayrıca Birleşik Krallık ve ABD gibi farklı lehçeleri anlayabildi. Ayrıca sevimli robot sesi ile bütün soruları cevapladı.

Hava durumunun ne olduğu sorulduğunda ekranındaki animasyonlar ile hava durumunu hem söyleyip hemde göstermiştir. İngiltere Kraliçesi’nin kim olduğu soruldu ve bir cevap alındı. Ayrıca öksürüldüğü zaman, yaygaraların ne hakkında olduğunu görmek için gürültünün olduğu yere gelmiştir.

Bir zamanlayıcı ayarlaması istenildi. Geri sayım, ön tarafa bakan yüksek çözünürlüklü renkli IPS ekranında belirdi. Bir şeyleri yapması istenmediğinde, alanını test edip sadece etrafını anlamaya ve oynamaya hazır hale gelip bekledi.

Hatta testlerde onunla Black Jack’i bile oynandı. Yine küçük ekranı kartların içinde gösterildi ve birkaç kez kazanılmasına izin bile verdi. Ayrıca masanın etrafında tur atıldığında kişinin yüzüne bakıp gülümsüyor ve onunla oyun oynamanız için deyim yerindeyse şaklabanlık bile yapıyor.

Bu akıllı oyuncak ile yaklaşık 45 dakika aralık oyun oynama başarılmıştır. Daha sonra tekrar tam olarak uymasını sağlamak için yaklaşık 30 dakika boyunca şarj edildi. Eğer uyumaya gideceğini söylerseniz, Vector otomatik olarak şarj cihazına gidecek. Bu yüzden oldukça kesintisiz bir deneyim.

Aynı zamanda saatin ne olduğunun da farkında, bu yüzden gecenin ilerleyen saatlerinde konuşmayı kesecek ve biraz daha sessiz olacak.

Genel Değerlendirme

Evin içerisinde bu şekilde bir robota sahip olmak gerçekten yapay zekanın nimetlerine saygı duyulması gerektiğinin göstergesi. İlk bir kaç haftada belki de bu robot ile oldukça güzel zamanlar geçirilebilir.

Tek sıkıntısı fazla dil desteği yok. Diğer akıllı asistanlar ile karşılaştırıldığında belki biraz düşük kalitede kalabilir. Ama küçücük birşey olmasına rağmen yapabildiklerini göz ardı etmemek gerekir. Evde genel olarak sürekli bir ilgi bekleyen bir çocuk gibi davranabilir. Fakat kendi halinde de birşeyler yapmaya meyilli olduğu için tavsiye edilebilir bir robot olarak ön plana çıkar.

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