AOC Agon AG352UCG Monitör Özellikleri ve Fiyatı

CES 2017 teknoloji fuarıyla beraber yeni nesil ekran teknolojileri de bir bir tanıtılmaya başlandı. 4K monitörler, kavisli ekranlar derken birçok modelin tanıtıma çıktığını gördük. LG, Samsung, Asus derken birçok marka tarafından yeni ekran ürünleri tanıtılırken hem oyun monitörleri hem çizim monitörleri hem de genel kullanım için birçok yeni model gördük. Sadece CES 2017 fuarında değil fuar sonrasında da birçok ekran modeli de tanıtılmaya devam etti. Bunlardan birisi de AOC Agon AG352UCG serisi oldu.

AOC Agon AG352UCG Ekranların Özellikleri Neler?

Özellikleri ile bu alanda en iyi rakiplerden biri olarak gösterilen ekranların tüm detayları da tanıtımla beraber ortaya çıktı. Peki AOC Agon AG352UCG serisi ne gibi özellikler içeriyor? Daha detaylı bakalım.

Yüksek Kavis Oranlı Yeni Ekran

Öncelikle AOC Agon AG352UCG ekranlarının tasarım açısından dikkat çeken bir model olduğunu belirtelim. Son çıkan ekranlarda olduğu gibi genel olarak kavisli ekran yapısı ile gelen serinin en önemli özelliği de yine kavis oranı. Zaten göze oldukça hoş gelen kavisli ekran teknolojisi ile beraber kavis oranının 2000 olduğu açıklanan ekranın diğer kavisli ekran rakiplerine de üstünlük sağladığını söylemek gerekiyor.

Genelde 1800 kavis oranlı ekranlara göre haliyle daha iyi bir model sunulmakta. Bunun dışında arka kısımda metal bir tasarıma da sahip olan serinin genel olarak 3 destek ayağı ile beraber şık bir ve ince bir görüntüye sahip olduğunu belirtelim. Genel olarak ayak kısımlarında gümüş gri rengini benimseyen ekranın kırmızı ve siyah renkleri de benimsediğini söylemek gerekiyor.

Teknik Detaylar Nasıl?

Ekranın en önemli kısmına teknik özellikler bölümüne geçiş yapalım. Teknik özellikler konusunda ilk olarak serinin 35 inç ekran boyutuna sahip olması ve bu ekranının 2000 kavis oranı ile beraber oldukça başarılı bir görüntü deneyimi sunduğunu da ekleyelim. 35 inç ekran boyutunun yanı sıra ekran çözünürlüğü kısmında ise modelin ekran çözünürlük değerinin 3440 X 1440 değerinde olduğu da açıklanan bilgiler arasında.

Ekran panel konusunda AU Optronics teknolojisine sahip olarak geliyor. Tüm bu teknik özelliklere ek olarak tanıtımda dikkat çeken bir teknoloji de tazeleme hızı oldu. Tazeleme hızı konusunda standart 60 Hz yenileme hızı bulunan ekranlardan farlı olarak serinin 100 Hz tazeleme hızına sahip olduğunu ve bu sayede oyun monitörleri için ideal ürünlerden biri haline geldiğini de söylemek gerekiyor.

178 derece görüş açısına sahip olan ekranların parlaklık değeri ise 300 nit parlaklık değeri olarak karşımıza çıkıyor. Bu parlak değeri biraz düşük olabilir fakat söz konusu kavis oranı ve panel desteği sayesinde ekranların bu açığı kapattığını da belirtelim. İçerisinde LED ışıklandırmalarının da ayarlanabilir olduğu bilinen ekranların USB 3.0 hızlı bağlantı desteği de bulunmakta.

Çıkış Fiyatı Ve Çıkış Tarihi

Tüm bu özellikleri ile beraber kavisli ekranların yeni modellerinden biri olan AOC Agon AG352UCG serisi bahar başında piyasaya sürüleceği açıklanan ekranlardan bir tanesi. Çıkış tarihinin dışında tanıtımla beraber fiyat açıklaması da yapılan ekranların belirlenen fiyatlarının ise 984 dolar gibi bir rakam olduğunu da belirtelim. Ürünün rakiplerine göre ise aslında bu fiyat biraz yüksek kalıyor. Öyle ki 300 nit parlaklık değerinin fiyatı biraz daha aşağı çekmesi düşünülebilir.