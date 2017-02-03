AOC Q2781PQ Monitör Özellikleri Ve Fiyatı

Monitör serileri ile beraber gündeme gelmeye başlayan AOC geçtiğimiz günlerde 4K iş serisi yeni ekranlarını tanıtmıştı. Kavisli bir model olarak karşımıza çıkan ekranların tasarımı konusunda ise oldukça olumlu sonuçlar elde edilmişti. Hem tasarımsal açıdan başarılı hem de teknik özellikler konusunda gündem olan yeni teknoloji ekranların bununla beraber sürekli yeni modellerini de görmeye başladık. Birçok markanın da ardı ardına piyasaya sürdüğü ekranların bir diğer ise AOC Q2781PQ Monitör oldu.

AOC Q2781PQ Monitör Özellikleri Neler?

Yeni nesil ekran teknolojilerinden biri olarak gündeme gelen serinin özellikleri de rakiplerinden farklı olarak sınıflandırılmasını sağlıyor. Peki AOC Q2781PQ Monitör serisinin özellikleri neler? Daha detaylı bakalım.

Gerçek Çerçevesiz Ekran Tasarımı

Daha önce ilk olarak akıllı telefonlarda duymaya alıştığımız çerçevesiz ekran kavramı yavaş yavaş akıllı telefonlardan çıkıp televizyon ve ekranlara uyarlanmaya başlamıştı. CES 2017 fuarında da bu alanda LG ve Xiaomi gibi markaların dev boyutlu çok ince hatta çerçevesiz olarak gösterilebilen televizyonlarını görmüştük.Çerçevesiz televizyonların yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayacağı düşünülürken artık harici monitörlerde de bunların denemelerinin yapılmaya başlandığı belirtilmişti.

Tüm bu haberlerden sonra ise çerçevesiz ekran olarak gösterilen AOC Q2781PQ Monitör sonunda piyasaya çıktı. Böylelikle ekranlar konusunda da çerçevesiz modeller sergilenmiş oldu.AOC Q2781PQ Monitör sersinde sadece 2 mm kalınlığında bir kalınlığı olduğunu ve ekranların genel olarak çerçevesiz bir ekran modeli olduğunu da belirtelim. Çerçevesiz olmasının yanı sıra tek denge noktası bulunan asimetrik bir ayak ile beraber farklı bir tasarımda ortaya konulduğunu söylemek gerek.

Teknik Özellikleri Nasıl?

Ekranların ilk çerçevesiz modellerden biri olması her ne kadar serinin daha çok tasarımı ile öne çıkmasını sağlasa da aslında AOC Q2781PQ Monitör serisinin teknik özellikleri de oldukça tatmin edici. 27 inç ekran boyutuna sahip olan seride IPS panel sayesinde 178 dereceye kadar görüş açısı bulunuyor. Ayrıca nispeten ayarlanabilir ayaklıklara da dikkat çekelim. Görüş açısı için böyle bir şekilde ayarlama yapmanızda mümkün.

Bunun dışında ekranın çözünürlük değeri ise 2K olarak adlandırılan Quad HD yani 2560 X 1440 çözünürlük değeri. Aslında bu noktada 4K olması beklense de çerçevesiz tasarımın getirdiği bir nevi zorunluluk mu yoksa farklı bir tercih mii bilinmez ama 2K çözünürlük desteği bulunmakta. Ekranın ayrıca geniş görüntü desteği olarak bilinen 16:9 oranına da sahip olduğunu ekleyelim.

16.7 milyon renk derinliği değerine de sahip olan serinin 60 HZ tazeleme hızı olması bunun yanında tepkime süresinin de 5 ms olması ekranların oyun için ideal olmadığını daha çok iş alanına hitap ettiğini de göstermekte. Film izleme veya model çizim yapma gibi alanlar için ideal olan ekranın üzerinde yer alan tek bağlantı çıkışı ise kulaklık çıkışları. Tabi HDMI, VGA gibi standart bağlantıları saymıyoruz. Ayrıca son olarak ekranlarda flicker free adı verilen kırpışma olmayan ekran olarak biline bir ekran teknolojisine de yer verilmekte. Bu sayede göz yorgunluğu etkisi de en aza indiriliyor.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

İlk etapta satışına belli başlı ülkelerde başlanmasına karşın kısa süre içerisinde satışına her bölgede başlanan ekranların açıklanan satış fiyatının ise 500 dolar olduğu açıklandı. Ayrıca satış fiyatının özel modellere ve tasarım değişikliklerine göre değişiklik göstereceği de düşünülüyor.