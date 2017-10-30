AOC Yeni Taşınabilir USB Tip-C 16 inçlik Monitörü Piyasaya Sürdü

USB Type-C, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlarla gittikçe yaygınlaşıyor. Şirketler yeni bağlantı girişini benimsemek için daha açık olmaya başlamış ve çok yönlü bağlantı noktasından yararlanmak için çeşitli aksesuar türleri de üretmişti.

Bugün AOC, 16 inç’lik taşınabilir bir ekran olan I1601FWUX modelini tanıttı. Monitör ince ve hafif olup 8,5 mm ölçülerinde ve 800 gram ağırlığında. Bu boyut, desteklenen cihazlardan güç ve aynı zamanda bir video sinyali almasını sağlayan USB Type-C’yi kullanarak mümkün oluyor.

Ayrıntılar geldiğinde I1601FWUX şunları sunmakta:

700: 1 kontrast oranıyla 15,6″ 1080p IPS ekran

60Hz’de 5ms yanıt süresi

Dikey veya yatay destek

Monitör ayrıca, hareket halindeyken ekstra hacmi en aza indirirken stand olarak ikiye katlanan bir seyahat kutusu ile birlikte geliyor. Monitör kurulum ve çalıştırılabilmesi için yalnızca tek bir kabloya ihtiyaç duyulması nedeniyle oldukça rahat.

İlginizi çekiyorsa, daha fazla bilgi için AOC web sitesine bakabilirsiniz. Monitör 199,99 dolarlık bir perakende fiyatına sahip.