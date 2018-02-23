App Store’dan Para İadesi Alma Rehberi

Apple, 2016 yılında App Store’dan hata ile satın alınan öğeler için para iadesi sistemini aktif etmişti. Kullanıcılar yanlışlıkla satın aldıkları veya beğenmedikleri uygulama ve oyunları açıklamalarını yaparak ödedikleri ücreti geri alabiliyordu. App Store para iadesi sistemi uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirerek ailelerine problem yaratan çocukların gündeme gelmesinden sonra gündeme gelmişti.

App Store’dan para iadesi almak için ne yapmak gerekiyor? Sizler için hazırladığımız rehberde App Store üzerinden hata ile satın aldığınız veya beğenmediğiniz uygulamaların ücretlerini nasıl geri alacağınızı açıklıyoruz.

App store para iadesi alma

1. Aşama: Buraya tıkladıktan sonra “Apple Sorun Bildir” sayfasına gidin.

2. Aşama: Apple Sorun Bildir sayfasına uygulamayı satın aldığınız Apple Kimliği ile giriş yapın.

3. Aşama: Apple Kimliğiniz ile giriş gerçekleştirdikten sonra son iki ay içerisinde satın aldığınız oyun, uygulama, müzik, film ve kitaplar liste halinde karşınıza çıkacak.

4. Aşama: Para iadesini gerçekleştirmek istediğiniz içerik veya uygulamaların yanlarında bulunan “Sorun Bildir” bölümüne giriş yapın.

5. Aşama: Sorun bildire tıkladığınızda karşınıza gelen “Sorun Seç” kısmından probleminize en yakın alan seçeneği seçin.

6. Aşama: Seçtiğiniz problemi seçtikten sonra “Bu sorunu açıklayın” bölümüne İngilizce açıklamanızı yazın. Bu adımda üst düzey İngilizce bilmeniz gerekmiyor, çeviri uygulamalarını kullanarak derdinizi anlatabilirsiniz.

7. Aşama: Apple yaptığınız açıklamayı dikkate alıyor ve uygulamanın ücretini satın aldığınız karta on gün içerisinde iade ediyor. Uygulama ücretini aldıktan sonra uygulamanın güncellemelerini alamayacaksınız ancak uygulamayı kaldırmadığınız sürece sizde kalacak.