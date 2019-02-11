Apple, 2 Adımlı Doğrulama Sistemini Geri Çekebilir!

2 adımlı doğrulama hızlı bir işlem karşısında oldukça sıkıntılı hissettirebilir. Bugün ise bir Apple kullanıcı iki adımlı doğrulama sisteminin gün içerisinde çok fazla zaman aldığını beyan ederek, Apple’a dava açtı.

Bundan dolayı Apple 14 günlük süre zarfı içerisinde güvenlik protokollerinde eskiye dönük sistemlere geri dönebilir. Jay Brodsky isimli bir Amerikan vatandaşı tarafından açılan dava, Apple’ın iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmek için kullanıcı onayının bulunmadığını iddia ediyor.

Savunmasını ise 2 adımlı kimlik doğrulaması “kullanıcının hem parolayı hatırlamasını gerektiren bir prosedürde gereksiz günlük kaydı yapar; hem de bir aygıt etkinleştirildiğinde güvenilir bir cihaza veya güvenilir telefon numarasına erişebilmesini” üzerinde yapmıştır.

Davaya göre Apple bu özelliği Eylül 2015’de ilk defa sürmüştür. İlerleyen zamanlarda ise yayımlanan macOS El Capitan veya iOS 9, iki faktörlü kimlik doğrulamasını zorunlu kılmamıştır. Sadece bazı uygulamara yeni özellik eklenmiştir. Fakat, Ev Paylaşımı ve HomeKit Hub gibi Apple’ın bazı hizmetlerinden yararlanmak için bu işlemi kullanmak zorunludur.

Brodsky, Apple’ın iki adımlı kimlik doğrulama etkinleştirildikten sonra gönderdiği e-postanın kullanıcıyı ayarın değiştirilemez olduğu konusunda uyarması için yetersiz olduğunu iddia ediyor. Davaya göre, iki adımlı kimlik doğrulama talep edildiğinde, takip eden işlem iki ila beş dakika sürer.

Dava, Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Suistimal Yasası uyarınca Apple üzerinde değerlendirilen zorunlu tedbirler ve para cezası talep etmiştir. Mahkeme Apple’ın haksız yere aldığı tüm fonları, gelirleri ve yatırımlarını araştıracak. Davacı ayrıca Apple’ın Kaliforniya’nın Gizlilik İstila Yasası’nı ihlal ettiğini iddia ediyor, ancak bu durumda bunun nasıl geçerli olduğu belli değil.