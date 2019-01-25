Apple, 200 Çalışanını Otonom Araç Grubundan Aldı

Apple Inc., CNBC’nin Perşembe günü yayınladığı haberde, otonom araç grubu Project Titan’da 200’den fazla çalışanı görevden aldığını belirtti.

CNBC’ninhaberine göre işten çıkarmalar, dahili olarak, Project Titan‘daki nispeten yeni liderliğin öngördüğü bir yeniden yapılanma olarak görülüyor.

Geçtiğimiz yıl, iPhone yapımcısı, Bob Mansfield ile birlikte Project Titan ekibine liderlik etmesi için kıdemli bir Apple çalışanı ve Tesla mühendislik başkan yardımcısı Doug Field‘ı görevlendirdi.

CNBC, yeniden yapılanmadan etkilenen diğer çalışanların Apple’da kaldığını, ancak şirketin farklı bölgelerine dağıtıldığını belirtti.

Bir Apple sözcüsü, CNBC’deki işten çıkarmaları onayladı.

“Apple’da otonom sistemler ve ilgili teknolojiler üzerinde çalışan yetenekli bir ekibimiz var. Bazı ekip çalışanları 2019 yılında bazı kilit alanlara odaklanırken, bazı çalışanlar ise şirketin diğer bölümlerinde makine öğrenimi gibi farklı projelerde yer alacak.” yorumu yapıldı ve ayrıca “Otonom sistemlerle, Apple’ın katkıda bulunma konusunda eşsiz yetenekleri olduğuna ve bunun şimdiye kadarki en iddialı makine öğrenme projesi olduğuna ve büyük bir fırsat olduğuna inanmaya devam ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.