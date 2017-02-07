Apple 2016 Yılının En İyi Uygulamaları Açıklandı

Yeni yıla girmeye artık sadece sayılı günlerin kalması teknoloji dünyasının da bir kez daha hareketlenmesine neden oldu. Hem yıl sonu çıkış yapacak olan yeni seri donanım ürünleri hem yeni oyunlar hem de yeni uygulamalar büyük merakla beklenmeye başlarken bir yandan da bu yıl içerisinde teknoloji dünyasında ne gibi gelişmelerin yaşandığı araştırılmaya başlandı.

Zira dev teknoloji firmaları da yen yıla girmeden önce bu yıl için verilerini açıklıyor. Önce satış rakamları, sonra hangi ürün ne kadar ilgi gördü derken şimdilerde ise akıllı telefonlar için hangi uygulamaların ilgi gördüğü gündemde. 2016 Yılının En İyi Uygulamaları için son olarak ise Apple bir açıklama yayınladı.



2016 yılı için iPhone akıllı telefonlarına ve iPad tabletlerine en çok indirilen, bunun yanında en çok beğeni toplayan uygulamalarını açıklayan Apple, bununla beraber En İyi iOS Uygulamaları ne kadar ilgi görmüş ve genel olarak iOS uygulamaları ne kadar ilgi görmüş bunları da açıkladı. Peki bakalım Apple’ın listesinde 2016 Yılının En İyi Uygulamaları hangileri? Ne kadar indirilmiş ve uygulamaların özellikleri neler?

Apple Tarafından Açıklanan 2016 Yılının En İyi Uygulamaları İlk 3

1.Prisma

Apple tarafından açıklanan 2016 Yılının En İyi Uygulamaları listesinde ilk dikkati çeken uygulama Prisma uygulaması oldu. iPhone telefonlarında yılın en çok kullanılan uygulaması olarak liderliği de elinde bulunduran Prisma 2016 Yılının En İyi Uygulamaları içerisinde de ilk sırada.

Genel olarak bir resmi düzenleme uygulaması olarak dikkat çeken Prisma’nın bu kadar ilgi görmesinin nedeni ise aslında uygulamanın yapay zekaya sahip olması. İçerisindeki yapay zeka sayesinde fotoğrafları sanat eseri gibi yeniden resimleştirme özelliğine sahip olan program sadece iOS değil Android işletim sistemlerinde de bir hayli kullanıldı. Özellikle uygulamanın sosyal medya paylaşımlarında ilk sırada olduğunu da söylemek gerekiyor.

2.Clash Royale

Apple 2016 Yılının En İyi Uygulamaları arasında oyun alanında ilk sırada yer aşan yapım ise Clash Royale oldu. Aslında beklenen haberlerden biri olarak değerlendirilen Clash Royale oyunun en çok indirilen oyun olarak belirlenmesi sadece iOS için de geçerli değil. Android için de oyunun bir hayli beğeni kazandığını da belirtmek gerekiyor.

Supercell tarafından yayınlanan ve aslında Clash of Clans oyununun devamı olarak gösterilen serinin kartlı oyuncu yapısı sevilmiş olacak ki seri en çok indirilenler listesinde ilk sıraya çıkmayı başarmış.

3.MSQRD

Genel olarak iPad için olsa da yine 2016 Yılının En İyi Uygulamaları listesinde yer almayı başaran yazılımlardan birisi de MSQRD uygulaması. Aslında uygulamanın listede yer almasını sağlayan ve bu kadar çok indirilmesine neden olan yönü doğrudan sosyal medyaya hitap etmesi.

Selfie çekimlerini özelleştirmenize ve eklentilerle beraber selfie çekimlerinizi çok daha efektif bir hale getiren uygulama ayrıca Snapchat’in öne çıkmasını sağlayan yüz değiştirme özelliğine de sahip. Bu sayede uygulama 2016 Yılının En İyi Uygulamaları listesine de girmiş durumda.

Apple’ın en çok kullanılan uygulamaları açıklamasının ardından 2016 yılı içerisinde akıllı telefon alanında donanımsal olarak da 2016 en iyi ürünleri merak edilmeye başlandı. Bu noktada 2016 yılının akıllı telefon teknolojilerinde en çok gündeme gelen konulardan biri olan kamera konusunda 2016 yılının en iyi kameralarına sahip olan telefonlarını bulabileceğiniz yazımızı da inceleyebilirsiniz. Zira 2016 yılında kamera konusunda da birçok devrim niteliğinde yenilik yapıldı.