Apple, bu yıl üç yeni iPhone tanıttı ve trendin önümüzdeki yıl da devam etmesi bekleniyor. Nikkei‘nin yeni bir raporuna göre Apple, önümüzdeki yıl üç yeni iPhone modelini piyasaya sürecek. Şirketin ürün tasarımlarına yakın kaynaklara dayanarak şirket iki yeni OLED modeli ve bir tane LCD ekranlı.

Ayrıca, iki OLED modeli sırasıyla 5.8-inç ve 6.3-inç ekran boyutu ile gelecek. LCD modeline gelince, 6.1 inç ekran ve çok renkli seçeneklere sahip metal bir muhafaza ile birlikte çıkacağı söyleniyor. Apple, metal bir kasaya sahip olmaya karar verirse, iPhone montajcısı olan Pegatron‘un yan kuruluşu olan Casetek firmasına Nikkei’nin raporuna göre kasayı imal etmek için büyük bir sipariş verebilir.

6.1 inç LCD iPhone metal bir muhafaza ile gelirse, Apple tarafından yakın zamanda 2017 iPhone serisi ile tanıtılan kablosuz şarj özelliğinin bırakılması gerekeceği anlamına geliyor. Apple’ın kablosuz şarj özelliğini tanıtmasından sadece bir yıl sonra Apple’ın kablosuz şarj özelliğini bırakacağına inanmak biraz zor olsa da.

Apple’ın önümüzdeki yıl bir iPhone için bir LCD panel seçmesi, Sharp ve Japan Display için iyi bir haber anlamına geliyor. Cupertino şirketi, iPhone X için Samsung tarafından sağlanan OLED ekranlarına geçti, bu yüzden her iki üretici için de iyi bir haber olacak.

Bu, Ming-Chi Kuo‘nun Apple’ın önümüzdeki yıl, LCD ekranlı bir model de dahil olmak üzere üç yeni iPhone’u çıkartacağını öne sürdüğü raporla aynı çizgide. Bununla birlikte, ekran boyutları söz konusu olduğunda bazı farklılıklar bulunmakta. Analist, araştırmasına göre, daha büyük OLED iPhone’un 6,3 inç yerine 6,5 inç ekranla birlikte geleceğini belirtti. Yeni iPhone’ların ayrıca, Apple’ın TrueDepth kamera sistemi ve FaceID gibi çerçeve içermeyen bir ekranla birlikte sunulacağını da belirtiliyor.