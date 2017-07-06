Apple 2018’den İtibaren Sadece OLED Kullanacak

Apple’ın 2017 planlarıyla ilgili spekülasyonlar konusunda zaten epeyce bir bilgi var. Ancak biraz ilerletip 2018 yılına geçelim. Söylentilere göre Apple, 2018 yılında üç iPhone modelini tanıtacak ve hepsinde OLED ekran olacak.

Bu, Apple’ın gelecek yıl tüm telefon hattını LCD’den OLED’e geçireceği anlamına geliyor.

Ayrıca, Apple’ın bir kez daha üç farklı iPhone’u olacağı anlamına geliyor. Bazı söylentiler, iki ekran boyutu olacağını önermektedir – 5.28″ ve 6.46″

Apple’ın 2017 yılında iPhone 7s ve 7s Plus model yükseltmeleri ve özel bir yıldönümü iPhone 8‘i daha uzun bir OLED ekranla birlikte yayınlaması bekleniyor.

OLED ekranları getirmek zor ve Apple henüz bir all-OLED serisini barındırabilecek kaynağı yok. Şirketin, iPhone 8 ekranını yapmak için Samsung ile anlaşma yaptıklarını söylediler, ancak iPhone piyasaya sunulduğunda bu ürünün kullanılabilirliğini kısıtlayabilirler.