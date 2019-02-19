Söz konusu Apple ürünleri olduğunda, sızdırılan çok az bilgi mevcut oluyor. Şirket zaten suskunluğunu son ana kadar korurken, sadece birkaç güvenilir kaynak bazı bilgileri paylaşıyor. Bundan dolayı da Apple 2019 ürünleri hakkında bilgi bulmak biraz zor oluyor.

Kısa bir süre öncesinde Çinli bir kaynak, Apple 2019 ürünleri hakkında birçok bilgiyi gün yüzüne çıkardı. Donanımları ve bellek çeşitleri de dahil olmak üzere 2019 iPhone’lar, Apple Watch, AirPods, MacBook ve daha fazlası hakkında bilgi verdi.

Aşağıda yer alan listede Apple 2019 ürünleri hakkında birçok bilgiyi edinebilirsiniz. Daha çok donanım özelliklerinin yer aldığı bilgilerin yanı sıra Apple kısa bir süre sonrasında geliştirilen iOS 13 hakkında bazı bilgileri paylaşabilir. Bundan dolayı sitemizi takipte kalın.

Ayrıca bkz: iOS 13 Hakkında Her Şey

2019’da Hangi iPhone’lar Gelecek

Her şeyden önce Apple, geçen yıl olduğu gibi 2019’da da üç yeni iPhone modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bunlar iPhone XS, XS Max ve XR modellerinin yükseltilmiş sürümleri olacak. Tasarım açısında şu anda mevcut olan iPhone serisinin aynı genel tasarımını, ekran boyutunu ve çentik alanını koruduğu söyleniyor.

Akıllı telefonlar ise 5.8inçlik ekranı ile iPhone 11 modeli, 6.5inçlik ekranı ile iPhone 11 Max ve 6.1inçlik ekranı ile ikinci nesil iPhone XR olabilir. OLED panele sahip iPhone XR için söylentiler de bazı ikilemler mevcut. Çünkü bazı kaynaklar LCD ekranla geleceğini ifade ediyor.

Ek olarak Apple, 2019 iPhone’larına Google Pixel 3 ve 3XL benzeri bir buzlu cam kasa da ekleyebilir. Face ID, batarya ömrü ve çift taraflı kablosuz şarj konusunda yeni geliştirmeler de yapılacak.

Üçlü kamera kurulumu Apple’ın 2019 telefon serisine de geliyor. Android telefonlarda oldukça meşhur hale gelen ToF sensörü, iPhone 11 ve 11 Max modellerinde de yer alacak.

2019 iPad

Apple daha çok iPadler üzerine boyuta yönelecek. Örneğin 9.7inçlik iPad‘i 10.5 inç ekrana yükseltecek. Bu da LG Display‘den kaynaklanacak olan daha büyük ekrana uyum sağlamak için tasarım değişikliğine işaret ediyor.

Muhtemelen donanımsal geliştirmelerde de iPad Pro‘da bulunan Home tuşuna yeni özellikler ekleyecek. Daha önce paylaşılan bilgilere göre Apple, 25 Mart’ta düzenlenecek etkinlikte, yeni iPad tasarımları hakkında yeni bilgileri paylaşabilir.

9.7 inçlik iPad’in yanı sıra, iPad mini 4 de yeni yonga setine sahip olacak. Kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse iPad mini 4 cihazı, iPhone 6 ve 6 Plus‘ta bulunan Apple A8 yonga seti tarafından destekleniyor.

Ayrıca bkz: iPhone ve iPad için En İyi 5 PDF Okuma Uygulaması 2019

2019 Apple Watch

Apple Watch ailesinin beşinci nesline üst düzey çekicilik getirecek olan seramik kasalar ayrı bir hava katacak. Aynı zamanda sadece Amerika’da yer alan kullanıcılara sunulan EKG özelliği başka ülkelere de gelecek gibi duruyor.

Şimdilik hakkında kısa söylentiler bulunsa da, seramik kasası ve EKG desteği diğer özellikleri geride bırakabilir. Aynı şekilde ortalama bir buçuk gün süren saatin pil ömründe de yükseltilmeler yapılabilir.

Ayrıca bkz: Fitbit Versa ve Apple Watch 4 Karşılaştırması

2019 AirPods

Kaynağa göre, ikinci nesil AirPods‘lar 2019’un ilk yarısında piyasaya sürülemeye başlayacak. Şayet bu doğru ise 25 Mart’ta düzenlenecek etkinlikte ikinci nesi AirPods’lar resmiyet kazanabilir.

Aynı zamanda ikinci nesil AirPods‘ların tasarımı açısından, kulaklıkların ve kasanın genel görünümünü koruyacağını, ancak renk seçeneğinin artırılacağı iddia edilmektedir. Hatta AirPods 2’nin siyah olması bekleniyor!

Ayrıca doğrudan kulaklıkların kulaktan düşmemesi için, kulaklık uclarında değişiklik yapılacak. Bundan dolayı yepyeni bir kaplamaya sahip olduğu söyleniyor. Ses iyileştirmeleri de merakla beklenen bir durumdur.

2019 Mac ve MacBook

Apple’ın bilgisayar serileri de büyük bir geliştirmeye tanıtıklık edecek. Kaynağa göre, MacBook Pro’nun yepyeni bir tasarımla geleceği ve 16inçlik boyutun yanı sıra 16.5 inç boyutunda iki farklı boyut seçeneğine sahip olacak.

Aynı durum daha kolay yükseltmeler için modüler bir sıkıntı olduğu söylenen Mac Pro için de geçerlidir. Son olarak, Apple’ın dikkat çekici keskinlikte 31.6inçlik 6K monitörünü piyasaya sürmesi bekleniyor.

Aynı zamanda 13inçlik MacBook Pro‘nun yeni bir sürümü 32GB RAM ile birlikte gelecek.