Apple 2019 Yılında 3 Kameralı iPhone Çıkaracak!

Apple ortaya çıkan yeni bir rapora göre 2019’da üç kameralı bir iPhone yayınlayabilir. Şirketin mevcut dizisi ile hem iPhone 8 Plus hem de iPhone X şirketin çift kamera kurulumuna sahipken daha küçük olan iPhone 8 daha geleneksel bir kamera kurulumu taşıyor. Ancak yeni bir rapora göre bu durum gelecek yıl değişebilir.

Yeni bilgiler Apple‘ın 2019’da en az bir tane üçlü kameralı cep telefonu modeli piyasaya süreceğini iddia ediyor. Muhtemelen en üst seviye olacak ikinci nesil iPhone X Plus modeli olacak. Kurulumun gerçekte nasıl olacağı ile ilgili olarak rapor oldukça belirsiz. Ancak önceki bilgiler lenslerden en az birinin 12 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağını iddia ediyor.

Ayrıca optik görüntü sabitleme de mevcut olacak. Kombine sensörler ise Huawei‘nin mevcut amiral gemisi P20 Pro gibi 5x zoom yeteneğine sahip olacaklar. Bununla birlikte üçüncü merceğin hangi yeni özelliği getireceği açık değil. Apple görüntü detaylarını artırmak için Huawei benzeri tek renkli bir lens kullanmayı seçebilir veya LG‘nin son amiral gemilerinde görüldüğü gibi geniş açılı bir sensör kullanmayı da tercih edebilir. Alternatif olarak da şirket rekabetten daha iyi ayırt edebilecek yepyeni bir sensör çeşidi seçmeyi tercih edebilir. Şu an hiçbir şey belli değil. Ancak ihtimaller bunlar.

Şirketin üçlü kamera kurulumuna yönelik potansiyel geleceği Huawei P20 Pro tanıtımının sonucu olarak görünüyor. Sonuçta kurulumun arkasındaki pazarlama potansiyeli ve donanım kabiliyetleri tüketicilerin açık bir şekilde hoşuna gittiğini kanıtlıyor. Huawei‘nin amiral gemisi satışları geçen yılki Batı Avrupa’da satılan P10 Plus‘a kıyasla % 316 arttı.

Yine de bu noktada Apple’ın planları kolaylıkla değişebilir. Bununla birlikte 2018 iPhone serisine gelirsek detaylar biraz daha somut görünüyor. Özellikle Silikon Vadisi’nde bulunan şirketin iki amiral gemisi OLED modeli ve daha ucuz bir LCD ekranıl telefon çeşidi ile Eylül ayında iPhone X piyasaya sürdüğü yeni tasarım felsefesi dahilinde tanıtılmaları bekleniyor.