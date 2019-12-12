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Apple, 2020 5G iPhonelar İçin Fiyatı Artırmayacak!

Analistlere göre Apple, önümüzdeki sene çıkacak olan telefonlarin 5G modellerinde önemli bir fiyat artışı uygulamayacak.

Ayşen Sıla

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iPhone 11 Fiyatları

Analistlere göre, Apple, 2020 iPhone‘larının fiyatını önemli ölçüde artırmayacak. Cupertino merkezli şirketin yıllık akıllı telefon dizisindeki her yeni giriş bir öncekinden daha pahalıydı. Ancak yeni rapor, yaklaşmakta olan 5G iPhone’lar için, fiyat artışının geçerli olmayacağını iddia ediyor.

Genel olarak konuşursak, 5G modemlerle donatılmış akıllı telefonlar normalde 4G çeşitlerinden daha pahalıdır. Bunun en iyi örneği 5G ile satışa sunulan ve daha uygun fiyatlı bir 4G modeli bulunduran Redmi K30dur. Ancak, TF International Securities’in analizlerine göre, yeni iPhone’ların maliyeti sadece 30 ila 100 ABD Doları artacak (kabaca 175 – 580 Türk Lirası).

Amerikan teknoloji devinin 2020’de, dört ana seriden önce yayınlanacak olan 5 akıllı telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor. Özellikle 5G desteği, yılın ikinci yarısında yeni iPhone’ların en önemli güncellemelerinden biri olacak.

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Daha önce Apple, tedarikçileri ile sezon dışı ve yoğun sezon sevkıyatları arasındaki farklar nedeniyle yaşadıkları zararları telafi etmek zorundaydı. Bu yüzden fiyatlarda artış politikası uyguluyordu.

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Şimdi, ilkbaharda başka bir cihazı başlatarak geliri her iki mevsim arasında dengeleyebilir ve tedarikçilerine Foxconn gibi sağladığı ücretleri ödemek zorunda kalmayabilir. Bu, Apple’ın 5G bağlantısı olan 2020 iPhone‘ların fiyatlarını önemli ölçüde artırmamasını sağlayacak olan bir şey.

Kaynakhttps://www.google.com/amp/s/www.thestreet.com/.amp/investing/apple-wont-significantly-increase-prices-on-5g-iphones
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