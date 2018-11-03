Apple, 2020'de 5G iPhone'u Piyasaya Sürecek

Yeni nesil 5G telefon ağları için geliştirilen alt yapı, hala kurulmanın ilk aşamalarındadır. Ancak durumun bu şekilde olması 5G özellikli telefon üreticilerinin telefonlarını üretmeye engel olmayacaktır. Yayınlanan yeni bir rapora göre, Apple‘da bu furyaya 2020’de katılacak.

Fast Company‘ye konuşan şirket içindeki kaynaklar, 5G bağlantıyı sağlayacak olan çipin Intel 8161 5G modem yongasının olacağını ifade etmiştir. Bundan kaynaklı olarakta Intel, çipin prototipini oluşturup ticari kullanım için geliştirildiğini ancak ısı sorunları ile mücadele edildiğini ileri sürmüşlerdir.

Görünüşe göre Apple, diğer şirketlerin gelecek yıl 5G telefonlarını piyasaya sürerken beklemeye karar vermiştir. Oppo, LG, Samsung, Huawei, Lenovo ve Sony şirketleri, 5G destekli telefonları üreteceklerini ya açıklamıştır ya da en geç 2019’un sonunda mağazalardaki yerlerini alacağını ileri sürmüşlerdir.

Yaşadığınız yere bağlı olarak, telefonunuzda 4G veya LTE sembolünü düzenli olarak görmeye alışmış olabilirsiniz. Mevcut ağ olarak 5G’nin çıkışının, 5G özellikli telefonların piyasaya sürülmesinden sonraya kalması muhtemeldir. 4G’de olduğu gibi, büyük olasılıkla her yerde bulunmasından önce büyük şehirlerde görünecektir.