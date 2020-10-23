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Apple, 2024’e Kadar Qualcomm 5G Modem Kullanacak!

Apple, 2024'e kadar Qualcomm 5G işlemciler kullanacak. İki şirket arasındaki anlaşma ortaya çıktı...

Ayşen Sıla

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Apple

Dün, Apple iPhone 12‘nin sökülmesiyle görülen Qualcomm 5G modemi bazı yorumlara sebep olmuştu. Şimdi ise, Apple’a ait bir belge, Qualcomm’un 5G modemlerini en az 2024 yılına kadar kullanmaya devam edeceğini ortaya koyuyor.

İlk olarak, Twitter’da belirtilen belgenin 71. sayfası, 2019’daki Apple-Qualcomm anlaşmasının ayrıntılarını gösteriyor. Apple’ın açıklamasının, Qualcomm X55 5G modemlerle bazı ticari ürünleri piyasaya sürme niyetiyle başladığı bildiriliyor. Hatırlarsak, Apple iPhone 12’nin yakın zamanda sökülmesi durumunda Qualcomm X55 5G modemin telefonda görüldüğü ortaya çıkmıştı.

Anlaşmaya göre Apple, 1 Haziran 2021 ile 31 Mayıs 2022 tarihleri ​​arasında Qualcomm X60 5G modemi bazı modellerinde kullanmayı planlıyor. Tahmin edersek, sonraki iPhone’larda ve ardından diğer ürünlerde de kullanılabilir.

Apple

Ayrıca Apple, Qualcomm’un yakında çıkacak modemlerini kullanmayı da taahhüt ediyor. Anlaşma, X65 ve X70 gibi değişik modemlerden bahsediyor. X60 5G modemi ele alırsak, önceki modelde, yani X55’te 7nm yerine geliştirilmiş bir 5nm süreci üzerine inşa edilmiş diyebiliriz.

Bu nedenle, yaklaşan modemlerin pil verimliliğini artırması, daha fazla bant genişliğini kapsaması vb özellikler bekleniyor. Ayrıca, açıklama sadece yeni modem hakkında bilgi yaymakla kalmıyor, aynı zamanda adlandırmayı da onaylamış oluyor.

Bununla birlikte Apple, X65 ve X70 modemlerini 1 Haziran 2022’den 31 Mayıs 2024’e kadar kullanacak. Şu andan itibaren uzun bir yol olsa da, açıklama Apple’ın gelecekteki ürünlerinin Qualcomm işlemcileri taşıyıp 5G’ye geçeceğini kuvvetle ima ediyor. Anlaşmaya göre, Apple belirli bir miktar ödedi ve 5G çiplerini satın almak için Qualcomm ile bir anlaşma imzaladı.

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KaynakYes Mobile
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