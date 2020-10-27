Apple 3.Nesil Airpods Geliyor – Çıkış Tarihi ve Özellikleri

Apple’ın muhtemelen piyasadaki en başarılı ürünlerinden biri, kablosuz AirPods ürün serisidir. Şu anda Apple, daha ucuz 2. nesil Apple AirPods ve daha pahalı birinci nesil AirPods Pro’yu satıyor.

Söylentiler Apple’ın şimdi bu iki ürünün yükseltilmiş sürümünü geliştirme sürecine başladığını iddia ediyor. Yeni bir Bloomberg raporuna göre 3. nesil daha ucuz AirPods, daha kısa gövde, değiştirilebilir kulak uçları ve iyileştirilmiş pil ömrü ile AirPods Pro ile benzer bir tasarıma sahip olacak.

Ancak AirPods Pro’da bulunabilen Aktif Gürültü Önleme gibi daha üstün özelliklere sahip olmayacak. Apple, AirPods Pro’nun 2. nesli için, mevcut nesilde bulunan kısa sapı tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bunun yerine kullanıcının kulağını dolduran daha yuvarlak bir şekle sahip bir tasarıma sahip. Bu, Samsung, Google ve Sony gibi rakiplerinin çoğu tarafından takip edilen bir tasarımdır.

Bu yeni AirPods ürünleri, önümüzdeki yıl Apple’ın ses ürünleri ailesine katılacak. Diğer üreticilerin kablosuz kulaklıklarının benzersiz tasarımına eş değer bir kulaklık ile Apple, bu konuda daha iddialı ürünler piyasaya sürebilir.