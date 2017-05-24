Apple 5G iPhone’a Biraz Daha Yaklaştı

4G teknolojisinin kitleler tarafından kullanılmaya başlamasının üzerinden kısa bir süre geçmiş gibi görünüyor. Aslında İngiltere’deki müşterilere ilk kez ulaşılmasından bu yana altı yıl geçti. Birkaç şirket son yıllarda 5G teknolojisi konusunda denemeler yapmakta. Apple da Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından 5G deneyi yapmak için lisans aldıktan sonra bu şirketler grubuna katıldı.

Şirket, testlerini Silikon Vadisi bölgesinde iki ayrı yerde gerçekleştirecek, bir yer Milpitas olacak, diğeri Cupertino‘da, şirket merkezinin yakınında olacak. Testler 12 aydan kısa bir sürede sona erecek. Test yerleri ile ilgili olarak, Apple’ın başvurusu şöyle:

“Apple, Cupertino ve Milpitas, CA’da Apple tarafından kontrol edilen tesislerde bulunan iki sabit noktadan iletim yapmak istiyor. Bu yayınlar, Apple’ın Form 442’de tanımlanan parametreler ve ekipmanlarla uyumlu olacak ve E-düzlemi ve H-düzleminde 20 derecelik yarım güç ışın genişliği ve 20 – 25 derece arasında bir düşme ile bir boynuz anteninin kullanılmasını içerecektir. Apple, deneylerini 12 aydan fazla olmamak üzere yürüteceğini tahmin ediyor. “

Uygulama, geçen yıl 5G uygulamaları için FCC tarafından ticari kullanım için onaylanan 28 ve 39 GHz bantlarından bahsediyor. 28 GHz bandı, ilginç bir şekilde, yerden-alana aktarmalar için ayrılmış. iPhone üreticisi, daha önce uzay aracı ve uydu tasarımı konusunda deneyime sahip insanlarla dolu yeni bir donanım ekibi kurdu, belki de Apple‘ın bir sonraki sınırı uzaydır.