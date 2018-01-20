Apple Açıkladı: Kaç iPhone Sahibi iOS 11 Kullanıyor?

Google çeşitli Android sürümlerinin dağıtımıyla ilgili aylık güncellemeler yayınlamaktadır. Ancak diğer taraftan Apple kaç iPhone iOS 11 kullanıyor gibi raporlar vermek zorunda değildir. Yine de bazen ABD’nin dev şirketi bize iOS dağıtımının kullanım oranlarını gösteren istatistikler yayınlıyor.

Bugün Apple, iOS 11’in benimsenmesi ve işletim sisteminin önceki sürümlerinin karşılaştırmasıyla ilgili istatistikleri yayınladı. Her yerde olan parçalanmanın Apple dünyasında da olduğu doğru çıktı. Ancak kesinlikle Google Android ile aynı seviyede değil.

Apple, iPhone ve iPad‘lerin % 65’inin iOS 11‘i çalıştırdığını ve % 30’dan azının hala iOS 10’da olduğunu doğruladı.

Ancak elmalarla armutları bir ayıralım ondan sonra sonuçlara bakalım.

Apple‘a göre iPhone’ların % 65’i iOS 11‘i kullanırken % 28’i hala iOS 10‘un gücünü koruyor. Cihazların sadece % 7’si daha eski iOS sürümlerini kullanıyor.

Bu sayılar 18 Ocak’ta App Store tarafından ölçülmüş. Bu nedenle bilgiler oldukça taze diyebiliriz. Apple için iyi haber ise kullanıcılarının yeni cihazlara geçmeye devam etmesi veya yeni müşterilerin iOS kalabalığına katılmasıyla bu rakamların artacak olmasıdır.

Apple tam bir yıl önce, iPhone’ların %76’sının o anda platformun en yeni sürümü olan iOS 10‘u çalıştırdıklarını açıklamıştı.