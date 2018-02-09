Apple AirPod Alev Aldı! (Video)

Apple‘ın kablosuz çalışan AirPod kulaklıkları patladı. Bu tatlı kulaklıklara bakarsanız hiçbir zaman bir soruna neden olamayacak kadar iyi huylu bir cihaz olduğunu düşünürsünüz. Yani bu güne kadar böyleydi. Bu haftanın başlarında Florida’da yaşayan Jason Colon isimli bir kullanıcı aniden kulaklıkların çalışmadığını farketti. Cihazı çıkarıp baktığında ise cihazdan beyaz dumanlar çıkmaya başladı.

Bir şeylerin doğru olmadığını fark eden Colon, AirPod kulaklıklarını bir egzersiz ekipmanının üzerine koydu ve yardım almak için koştu. Döndüğünde ise AirPod erimiş plastik gibi görünüyordu ve artık çalışamayacak haldeydi. Ünitedeki bazı işaretlerin kömürleştiği gayet belliydi.

Spor salonunda hiç kimse olayı görmedi. Bu yüzden tam olarak ne olduğu belli değil. Colon, suçlamayı pillere yapıyor ve diğer Airpod sahiplerinin uyarılacağına inanıyor. Şu ana kadar bir AirPod’un patladığı hakkında başka herhangi bir rapor yok. Bu arada bir Apple sözcüsü yerel bir televizyon kanalından; Colon ile konuşacağını ve giyilebilir ürününün neden ateşe atıldığını araştıracaklarını söyledi.

Yaşanan bu patlama olayı ile ilgili video aşağıdadır;