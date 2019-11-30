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Apple, AirPod’ları iPhone 2020 modelleriyle paketlemeyi düşünüyor…

Apple'IN airpods 2020 planları...

Zeynep Gökçen

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Gelen bir sızıntıya göre, Apple, TWS kulaklığı Apple AirPods‘u şirketin gelecek iPhone 2020 modelleri ile donatmayı düşünüyor. Sızıntı, “Apple, Samsung ve Xiaomi dahil akıllı telefon satıcıları, yeni modellerini gelecek yıl TWS kulaklıklarıyla bir araya getirmek istediklerini” iddia ediyor.

AirPods Pro özellik
Apple AirPod‘lar şirkete birkaç yüz dolara mal olmuştu fakat daha önceki sürümlerinde ücretsiz olarak sunuyordu. Yaklaşmakta olan iPhone’un kutusuna bu kadar pahalı bir aksesuarı ücretsiz olarak dahil etmeyecek gibi görünüyor dahası AirPod’ların satılmaması gibi bir şey söz konusu değil. Bu sebebten Apple ‘ın özel tasarımları olan watch seri saatleri gibi ilgi görmesi umuluyor.

Son zamanlarda çok beklenen aktif gürültü önleme özelliği ile popüler olan kulaklıklara yoğun ilgi gösterildiğinden Apple AirPods Pro için çalışmalarını artırdı. Apple’ın gelecek yıldan itibaren kutuya AirPod’ları dahil etmesinin tek nedeni, Apple’ın iPhone’larıyla EarPod’lardan daha modern bir şey eklemenin zamanı geldiğini hissetmesi. Apple AirPods ile dünyanın en çok satan TWS kulaklığıdır ve eğer şirket onları iPhone ile birleştirirse, pazardaki liderliği yükselecek gibi duruyor. Yeni iPhone modellerinin piyasaya sürülmesi uzun zaman alıyor, bu yüzden ne olacağını bekleyelim ve görelim.

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