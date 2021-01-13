Apple, AirPod’ları Şarj Edebilen yeni iPhone Kılıfı Patenti Aldı!

Apple, yeni ve ilginç bir iPhone kılıfı patenti aldı. Bu durum AirPod’ları hem barındırıp hem de şarj edebildiği için benzersiz görünüyor. Şirkete bu patent, USPTO (Birleşik Devletler Patent ve Ticari Marka Ofisi) tarafından verildi.

Bir rapora göre Cupertino merkezli Apple, AirPods yuvası ve şarj cihazında yerleşik olarak bulunan yeni bir iPhone kılıfının patentini aldı. Apple, iPhone için birçok farklı tasarım ve kılıf türü için başvuruda bulundu.

Yeni şarj kutusunun modellerinde AirPods taşıyıcısı ve şarj alanı, aygıtın üstünde, arkasında ve hatta belirli bir durumda bir kapağın içinde yer alabiliyorr. Basit görünse de, patent arkasındaki teknolojiyi ayrıntılı olarak açıklıyor.

Şarj bileşeninin ve AirPods taşıyıcısının üste yerleştirildiği versiyonun bir örneği, TWS kulaklıklarının bulunduğu boşluğa uzanıyor. Dahası, kasanın iç kısımlarında bir mıknatıs, arka için olası bir ekran paneli, iç devre, bir pil paketi ve hatta kasayı destekleyen mıknatıslar bulunabiliyor. Başka bir versiyonun arkasında ise AirPods şarj yuvası yer alıyor.

Modellerden biri, kapağın dış kısmında bildirimleri ve diğer önemli bilgileri gösteren bir ekrana sahip bir kapak içeriyor. Diğer bir deyişle Apple, iki ürünü için entegre bir şarj çözümü sunmanın yanı sıra, iPhone kılıfının işlevselliğini de genişletmeyi düşünüyor. Bu, AirPod’ları artık şarj çantasını taşıması gerekmeyen kullanıcılar için daha da uygun hale getirecek.