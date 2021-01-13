Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Apple, AirPod'ları Şarj Edebilen yeni iPhone Kılıfı Patenti Aldı!

Apple, AirPod’ları Şarj Edebilen yeni iPhone Kılıfı Patenti Aldı!

Apple, benzersiz bir patent aldı. Bu yeni tasarım AirPod'ları şarj edebiliyor ve muhteşem bir kolaylık sağlıyor.

Şevval Oltancıoğlu

-

0
Apple

Apple, yeni ve ilginç bir iPhone kılıfı patenti aldı. Bu durum AirPod’ları hem barındırıp hem de şarj edebildiği için benzersiz görünüyor. Şirkete bu patent, USPTO (Birleşik Devletler Patent ve Ticari Marka Ofisi) tarafından verildi.

Bir rapora göre Cupertino merkezli Apple, AirPods yuvası ve şarj cihazında yerleşik olarak bulunan yeni bir iPhone kılıfının patentini aldı. Apple, iPhone için birçok farklı tasarım ve kılıf türü için başvuruda bulundu.

Yeni şarj kutusunun modellerinde AirPods taşıyıcısı ve şarj alanı, aygıtın üstünde, arkasında ve hatta belirli bir durumda bir kapağın içinde yer alabiliyorr. Basit görünse de, patent arkasındaki teknolojiyi ayrıntılı olarak açıklıyor.

Apple

Şarj bileşeninin ve AirPods taşıyıcısının üste yerleştirildiği versiyonun bir örneği, TWS kulaklıklarının bulunduğu boşluğa uzanıyor. Dahası, kasanın iç kısımlarında bir mıknatıs, arka için olası bir ekran paneli, iç devre, bir pil paketi ve hatta kasayı destekleyen mıknatıslar bulunabiliyor. Başka bir versiyonun arkasında ise AirPods şarj yuvası yer alıyor.

Apple

Modellerden biri, kapağın dış kısmında bildirimleri ve diğer önemli bilgileri gösteren bir ekrana sahip bir kapak içeriyor. Diğer bir deyişle Apple, iki ürünü için entegre bir şarj çözümü sunmanın yanı sıra, iPhone kılıfının işlevselliğini de genişletmeyi düşünüyor. Bu, AirPod’ları artık şarj çantasını taşıması gerekmeyen kullanıcılar için daha da uygun hale getirecek.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakMy Smart Price

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Realme’nin Yeni Akıllı Saatlerinin İsimleri Belli Oldu!

Akıllı telefon üreticiliğinin yanısıra akıllı saat alanında da kendini gösteren Realme, Watch adını verdiği akıllı saatlerin iki yeni üye daha eklemeye hazırlanıyor. Realme Link'in...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Honor V40 5G Yüksek Kamera Çözünürlüğü İle Geliyor!

Webio'da çıkan habere göre Honor, düşük ışık performansını arttıran bir kamera videosu yayımladı. Bu video da yeni V40 5G'nin 50 Megapiksel çözünürlüğünde olan kamerası...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi, Mi 11 Pro’ya 80W Kablosuz Şarj Desteği Sunabilir!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yıl Mi 11 serisini tanıtmıştı. Bu seri Snapdragon 888 ile çıkan ilk akıllı telefon serisi olmuştu. Şimdi...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Razer Blade 15, CES 2021’de Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

CES 2021 şimdiden yarılandı. Ve anladık ki bu yıl dizüstü bilgisayarlar, NVIDIA'nın duyurusundan sonra grafiklerde büyük bir güçlenmeye sahip olacak. Razer de bu kervana...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Razer Blade Pro 17, CES 2021’de Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Razer, yeni NVIDIA GeForce RTx 30 destekli bilgisayarlarını piyasaya sürdü. Razer yeni Blade 15 serisinin yanısıra 17 inçlik bir model olan Razer Blade 17'yi...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014