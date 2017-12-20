Apple iPhone 7 modeli itibariyle kulaklık girişi kaldırılmasından sonra, Apple AirPods kablosuz kulakiçi kulaklıklar iPhone telefonların vazgeçilmezi oldular.

Aslında Apple bu ‘gerçek kablosuz’ formunu icat etmedi. Ancak tipik Apple modasından ziyade şirketin bu sektöre girmesi diğer kulaklık markalarının da ilgisini çekti.

Haliyle bu segment kulaklık pazarı da giderek kalabalıklaştı. Apple AirPods‘ları devam ettirmek istiyorsa oyuna daha iyi hazırlanmak zorunda.

Söylentiler

AirPods 2‘nin Apple tarafından resmi olarak duyurulmadan hala ne zaman çıkacağı konusunda bir karanlığın içindeyiz.

Bununla birlikte KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo’nun yeni bir raporunda, AirPods 2’nin 2017 yılının ortalarında veya sonlarında geleceği ilk gelen söylentilerden.

Bunun sadece bir endüstri analistinin görüşü olduğunu unutmamak gerekiyor. Ancak Ming-Chi Kuo denen şahsın Apple’ın gelecekteki hareketlerini doğru bir şekilde önceden tahmin etmiş olduğu iyi bir geçmişi var. Bu nedenle en gerçekçi AirPods 2 çıkış tahmini bu sayılabilir.

Fitness Takibi Özelliği

Temmuz ayında Apple firması AirPods 2‘nin Jabra Elite Wireless’da olduğu gibi biyometrik sensörler için bir patent hazırladı. Bu patent Mart ayında açılan bir başka patenti izledi.

Kalp atış hızını algılamadan daha ilginç olan sensörler, AirPods 2 ölçümü sayesinde kalpt atım hacmini ölçmesine izin verecek ve kalp atış hızı ile kombine edilerek kalp debisini hesaplayabilecekler.

Esasen bu AirPods 2‘nin yalnızca kalp atış hızınızı ölçmek yerine ne kadar uygun olduğunuzu belirlemede teorik olarak daha iyi olacağı anlamına geliyor.

Daha İyi Çevre Sesi Adaptasyonu

Temmuz ayındaki bir diğer patente göre Apple’ın kulak kanalının içindeki sesleri nasıl dağıtılacağını aratıştırdığı belli oldu. Ayrıca kulak kirişlerinin dışarıdan gelen sesi nasıl işlediği konusunda oldukça şık bir teknoloji üzerinde çalışıyor olduğunu da bizlere sundu.

Patent kulaklarınızda kulakiçi kulaklıkla konuştuğunuzda ortaya çıkan garip yansımanın önüne geçecek bir sistemi de içeriyor.

Kablosuz Şarj

Apple artık bazı cihazlarında kablosuz şarj işlemini destekliyor. AirPower olarak adlandırılan yeni cihaz iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch 3 ve mevcut AirPods’ları (yeni bir şarj kasası aracılığıyla) destekleyecek.