Apple Airpods 2018'de Yenilenecek! Airpower Şarj Yolda!

KGI Güvenlik şirketi analisti Ming-Chi Kuo bugün Apple AirPods cihazların kullanılabilirliği ve 2018 yılının ikinci yarısında yapılacak revizyona katılacak yatırımcılar için bir çift not yayınladı.

Apple 2016’da piyasaya sunulduklarından beri Apple AirPods olan talebi karşılamak için mücadele etti. Öyle bile olsa Kuo, AirPods siparişlerinin yüzde 100 büyümesini ve 2018’de 28 milyon adede ulaşacağını tahmin ediyor.

Kuo yeni yıl için yenilenecek AirPods‘lar için “küçük kuvars bileşeni” içerecek şekilde tasarım değişikliği olacağını söyledi. Özelliklerle ilgili herhangi bir ayrıntı sunmadı. Kuo ayrıca daha yüksek bir fiyata çıkabileceğini belirtti.

Şu anda Inventec tarafından üretilen Apple AirPods‘lar imal etmek için Luxshare’i de bünyesine dahil etti. Buna ek olarak talebi karşılayamama sebebi; AirPods pilleri için kullanılan RF baskılı devre kartlarının zor tedariğinden dolayı olduğu düşünülüyor.

Apple gelecek sene iPhone, Apple Watch ve AirPod‘u aynı anda şarj edebilen AirPower cihazını da piyasaya sürecek.