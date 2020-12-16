Apple AirPods 3 Özellikleri Belli Oluyor

Ekim ayında yayınlanan bazı raporlar, Apple‘ın normal ikinci nesil AirPod‘larının halefinin, aktif gürültü iptali olmasa da daha kaliteli AirPods Pro‘ya benzer bir kulak içi tasarıma sahip olacağını belirtti. Şimdi, Güney Koreli teknoloji haberleri medyası Elec bu iddiaları destekliyor ve bir sonraki AirPod‘ların 2021‘in ilk yarısında piyasaya sürüleceğini öne sürüyor.

Endüstri uzmanlarından edinilen bilgilere dayanarak, 3. nesil AirPods, yeni bir Apple’ın H1 yongasına ve mevcut AirPods Pro ile aynı tasarıma sahip olacak. Yeni söylenti, yeni AirPod’ların lansman sırasında mevcut AirPods Pro’nun 249 dolarlık talep fiyatından % 20 daha ucuz olacağını ve 200 civarında bir fiyat olduğunu öne sürüyor.

Yeni AirPods‘un SiP alanı için kalite testlerinin bu yılın sonundan önce başlayacağı bildirilirken, üretimlerinin 2021’in başlarında başlaması bekleniyor. Geçmiş söylentiler ayrıca AirPods Pro‘nun bir sonraki yinelemesinin daha yuvarlak, sapsız bir makyaj ve daha fazlasını içereceğini gösteriyor.